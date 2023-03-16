10+ случаев, когда интервьюеры пытались поставить звезд в неловкое положение, но в итоге сами были загнаны в угол

Стремясь заполучить сенсацию, журналисты то и дело задают актерам и музыкантам каверзные вопросы. Но порой интервьюеры переходят все границы и поднимают такие темы, что даже умудренные опытом знаменитости оказываются в замешательстве. Вот только герои нашей подборки не из их числа: они отвечают на неловкие вопросы так, что краснеть приходится журналистам.

Скарлетт Йоханссон не растерялась, когда ее спросили о трусах и бюстгальтере

TOLGA AKMEN / AFP / East News

В интервью по случаю выхода «Мстителей» Скарлетт спросили, носила ли она вообще белье под латексным костюмом супергероини. Актриса ни на секунду не смутилась и одной фразой уложила собеседника на лопатки: «Вы уже пятый, кто спрашивает меня об этом». Уличенный в отсутствии оригинальности, мужчина начал оправдываться, а актриса продолжила тираду: «Что происходит? С каких пор стало нормальным спрашивать человека о его нижнем белье?»

Джона Хилл не дал себя в обиду, когда речь зашла о его весе

Джона Хилл давал интервью, и интервьюер донимала актера вопросами о его решении похудеть. Он сообщил, что просто решил заняться своим здоровьем, но девушка продолжила: «А когда вы приходите куда-нибудь на вечеринку, вы еще чувствуете себя тем самым толстым парнем?» Джона Хилл просто опешил, а потом улыбнулся и спросил: «А более умные вопросы у вас есть?»

Энн Хэтэуэй ясно дала понять, что не намерена обсуждать свое тело

STEFANO RELLANDINI / AFP / East News

Энн Хэтэуэй давала интервью по случаю выхода фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды», и интервьюер начал донимать ее вопросами о подготовке к роли: «Облегающий костюм Женщины-кошки ведь требует идеальной фигуры. У вас же были диеты, тренировки?» Поначалу Энн пыталась дать понять собеседнику, что ей неинтересно об этом говорить. Она отшучивалась, что костюм Бэтмена носить труднее, поскольку он еще и уши закрывает. Но интервьюер намеков Энн не понимал и продолжал гнуть свою линию. В итоге актриса не выдержала и спросила: «Вы что, собираетесь похудеть? Да вы прекрасно выглядите!» И лишь в этот момент журналист пошел на попятную, но Энн продолжила: «Нет, давайте поговорим об этом! Вы хотите влезть в костюм Женщины-кошки? Ну месяцев 10 хватит».

Пэрис Хилтон умеет ставить точку в неприятном диалоге

Пэрис Хилтон рассказывала репортеру о неприятных последствиях славы, связанных с преследованиями со стороны поклонников. Также знаменитость поведала, что теперь она намеренно уходит от придуманного ею образа недалекой блондинки с детским голосом. После таких признаний интервьюер вдруг начал спрашивать звезду, завидует ли она популярности Ким Кардашьян. И даже после отрицательного ответа он не унимался: «Вам обидно, что вы больше не в центре внимания?» Пэрис явно сочла разговор бессмысленным: она просто встала и ушла.

Селин Дион поставила на место ведущую, которая хотела ее пристыдить

Ведущая одного из популярных ток-шоу во время разговора с певицей достала журнал, продемонстрировала фото звезды, на котором также был запечатлен и ее маленький сын, и спросила: «Только посмотрите на волосы ребенка. Вы, часом, не забыли постричь мальчика?» Селин не растерялась: «Люди всегда найдут к чему придраться. А когда я постригу его, встанет вопрос, почему так коротко». Ведущая тут же сменила тему и заговорила о музыке.

Джейсон Момоа знает, что юмор нейтрализует любую критику

GilbertFlores@Broadimage / Broad Image / East News

Даже такой атлет, как Джейсон Момоа, не застрахован от критики по поводу тела. После того как интернет-тролли начали стыдить актера за изменившуюся фигуру, отмечая «брюшко а-ля батя», журналисты поспешили сообщить об этом Момоа. Джейсон ответил шедеврально: «Проявите немного терпения, и я покажу вам еще больше брюшка».

Эмма Стоун не позволила обесценить свои актерские достижения

ARIS MESSINIS / AFP / East News

После того как Эмма Стоун получила награду за роль в фильме «Ла-Ла Ленд», ее спросили: «Вы угостите Эмму Уотсон ужином за то, что она уступила вам место?» По слухам, именно Уотсон изначально рассматривалась создателями на главную женскую роль, и интервьюер решила прояснить этот момент. Но тем самым она словно обесценила заслуги Стоун. Звезда на мгновение смутилась, но ответила достойно: «Эмма потрясающая. Она — Белль. У нее все хорошо». Ведь, если верить все тем же слухам, Уотсон как раз и предпочла съемки в фильме «Красавица и Чудовище» картине «Ла-Ла Ленд».

Эмили Блант хотели загнать в угол, но не на ту напали

Invision / Invision / East News

После выхода фильма «Грань будущего», в котором Блант снималась вместе с Томом Крузом, журналист решил припомнить ей давнее интервью. Так, в 2005 году актриса говорила: «Я скорее буду играть за гроши в театре, чем соглашусь бегать с копьем в блокбастере с Томом Крузом». Когда журналист предоставил Эмили доказательство, она расхохоталась и выдала гениальный ответ: «Ну с копьем я же не бегала». После чего актриса сделала несколько комплиментов Тому Крузу, давая понять, что людям свойственно менять свое мнение.

Мэрайя Кэри не стала принимать двусмысленный комплимент

White Label / East News

Мэрайя Кэри предстала на красной дорожке одной из премий, и к ней подошла ведущая со странным комплиментом: «Все сейчас говорят, как вы поправились. Не верьте. Вы выглядите неотразимо!» Певица не растерялась и выдала: «Все говорят? Или вы? Ну если так говорите вы, то вам виднее».

Собеседник Сандры Буллок пытался ее смутить, но в итоге сел в лужу

Сандра рассказывала о фильме «Предложение», и тут журналист выпалил: «Знаете, что изменилось с нашего последнего интервью? Я видел пикантные кадры с вами». Актриса ответила: «Ох, простите. Я надеюсь, вы потом смогли нормально уснуть?» — и попыталась сменить тему. Но интервьюер снова и снова возвращался к этому вопросу и в финале спросил: «Я не забыл упомянуть, в каком виде вы представали на экране?» После чего Сандра заявила, что больше никогда не придет к нему на интервью.

Дакоту Джонсон спросили: «Что с зубами?» — но потом явно пожалели об этом

Invision / Invision / East News

В эфире одного из ток-шоу Дакоте задали неловкий вопрос о ее зубах: «Люди хотят знать, куда делась ваша щель между зубами. Где щербинка?» Ведущему впору было покраснеть, а сама актриса выпалила: «Это что, такая важная информация, чтобы освещать ее в СМИ?» Собеседник все равно не унимался, и Дакота объяснила, что она сняла зубные ретейнеры, которые носила с детства, и щель исчезла сама собой. «Я сама скучаю по своей щербинке, но давайте вы оставите мне немного личного пространства?» — попросила в итоге Джонсон.

Фото на превью TOLGA AKMEN / AFP / East News