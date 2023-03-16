10+ случаев, когда интервьюеры пытались поставить звезд в неловкое положение, но в итоге сами были загнаны в угол
Стремясь заполучить сенсацию, журналисты то и дело задают актерам и музыкантам каверзные вопросы. Но порой интервьюеры переходят все границы и поднимают такие темы, что даже умудренные опытом знаменитости оказываются в замешательстве. Вот только герои нашей подборки не из их числа: они отвечают на неловкие вопросы так, что краснеть приходится журналистам.
Скарлетт Йоханссон не растерялась, когда ее спросили о трусах и бюстгальтере
В интервью по случаю выхода «Мстителей» Скарлетт спросили, носила ли она вообще белье под латексным костюмом супергероини. Актриса ни на секунду не смутилась и одной фразой уложила собеседника на лопатки: «Вы уже пятый, кто спрашивает меня об этом».
Уличенный в отсутствии оригинальности, мужчина начал оправдываться, а актриса продолжила тираду: «Что происходит? С каких пор стало нормальным спрашивать человека о его нижнем белье?»
Джона Хилл не дал себя в обиду, когда речь зашла о его весе
Джона Хилл давал интервью, и интервьюер донимала актера вопросами о его решении похудеть. Он сообщил, что просто решил заняться своим здоровьем, но девушка продолжила: «А когда вы приходите куда-нибудь на вечеринку, вы еще чувствуете себя тем самым толстым парнем?» Джона Хилл просто опешил, а потом улыбнулся и спросил: «А более умные вопросы у вас есть?»
Энн Хэтэуэй ясно дала понять, что не намерена обсуждать свое тело
Энн Хэтэуэй давала интервью по случаю выхода фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды», и интервьюер начал донимать ее вопросами о подготовке к роли: «Облегающий костюм Женщины-кошки ведь требует идеальной фигуры. У вас же были диеты, тренировки?»
Поначалу Энн пыталась дать понять собеседнику, что ей неинтересно об этом говорить. Она отшучивалась, что костюм Бэтмена носить труднее, поскольку он еще и уши закрывает. Но интервьюер намеков Энн не понимал и продолжал гнуть свою линию. В итоге актриса не выдержала и спросила: «Вы что, собираетесь похудеть? Да вы прекрасно выглядите!» И лишь в этот момент журналист пошел на попятную, но Энн продолжила: «Нет, давайте поговорим об этом! Вы хотите влезть в костюм Женщины-кошки? Ну месяцев 10 хватит».
Пэрис Хилтон умеет ставить точку в неприятном диалоге
Пэрис Хилтон рассказывала репортеру о неприятных последствиях славы, связанных с преследованиями со стороны поклонников. Также знаменитость поведала, что теперь она намеренно уходит от придуманного ею образа недалекой блондинки с детским голосом.
После таких признаний интервьюер вдруг начал спрашивать звезду, завидует ли она популярности Ким Кардашьян. И даже после отрицательного ответа он не унимался: «Вам обидно, что вы больше не в центре внимания?» Пэрис явно сочла разговор бессмысленным: она просто встала и ушла.
Селин Дион поставила на место ведущую, которая хотела ее пристыдить
Ведущая одного из популярных ток-шоу во время разговора с певицей достала журнал, продемонстрировала фото звезды, на котором также был запечатлен и ее маленький сын, и спросила: «Только посмотрите на волосы ребенка. Вы, часом, не забыли постричь мальчика?»
Селин не растерялась: «Люди всегда найдут к чему придраться. А когда я постригу его, встанет вопрос, почему так коротко». Ведущая тут же сменила тему и заговорила о музыке.
Джейсон Момоа знает, что юмор нейтрализует любую критику
Даже такой атлет, как Джейсон Момоа, не застрахован от критики по поводу тела. После того как интернет-тролли начали стыдить актера за изменившуюся фигуру, отмечая «брюшко а-ля батя», журналисты поспешили сообщить об этом Момоа.
Джейсон ответил шедеврально: «Проявите немного терпения, и я покажу вам еще больше брюшка».
Эмма Стоун не позволила обесценить свои актерские достижения
После того как Эмма Стоун получила награду за роль в фильме «Ла-Ла Ленд», ее спросили: «Вы угостите Эмму Уотсон ужином за то, что она уступила вам место?» По слухам, именно Уотсон изначально рассматривалась создателями на главную женскую роль, и интервьюер решила прояснить этот момент. Но тем самым она словно обесценила заслуги Стоун.
Звезда на мгновение смутилась, но ответила достойно: «Эмма потрясающая. Она — Белль. У нее все хорошо». Ведь, если верить все тем же слухам, Уотсон как раз и предпочла съемки в фильме «Красавица и Чудовище» картине «Ла-Ла Ленд».
Эмили Блант хотели загнать в угол, но не на ту напали
После выхода фильма «Грань будущего», в котором Блант снималась вместе с Томом Крузом, журналист решил припомнить ей давнее интервью. Так, в 2005 году актриса говорила: «Я скорее буду играть за гроши в театре, чем соглашусь бегать с копьем в блокбастере с Томом Крузом».
Когда журналист предоставил Эмили доказательство, она расхохоталась и выдала гениальный ответ: «Ну с копьем я же не бегала». После чего актриса сделала несколько комплиментов Тому Крузу, давая понять, что людям свойственно менять свое мнение.
Мэрайя Кэри не стала принимать двусмысленный комплимент
Мэрайя Кэри предстала на красной дорожке одной из премий, и к ней подошла ведущая со странным комплиментом: «Все сейчас говорят, как вы поправились. Не верьте. Вы выглядите неотразимо!»
Певица не растерялась и выдала: «Все говорят? Или вы? Ну если так говорите вы, то вам виднее».
Собеседник Сандры Буллок пытался ее смутить, но в итоге сел в лужу
Сандра рассказывала о фильме «Предложение», и тут журналист выпалил: «Знаете, что изменилось с нашего последнего интервью? Я видел пикантные кадры с вами».
Актриса ответила: «Ох, простите. Я надеюсь, вы потом смогли нормально уснуть?» — и попыталась сменить тему. Но интервьюер снова и снова возвращался к этому вопросу и в финале спросил: «Я не забыл упомянуть, в каком виде вы представали на экране?» После чего Сандра заявила, что больше никогда не придет к нему на интервью.
Дакоту Джонсон спросили: «Что с зубами?» — но потом явно пожалели об этом
В эфире одного из ток-шоу Дакоте задали неловкий вопрос о ее зубах: «Люди хотят знать, куда делась ваша щель между зубами. Где щербинка?»
Ведущему впору было покраснеть, а сама актриса выпалила: «Это что, такая важная информация, чтобы освещать ее в СМИ?» Собеседник все равно не унимался, и Дакота объяснила, что она сняла зубные ретейнеры, которые носила с детства, и щель исчезла сама собой. «Я сама скучаю по своей щербинке, но давайте вы оставите мне немного личного пространства?» — попросила в итоге Джонсон.
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