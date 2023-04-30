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16 пар звезд, которые очень кого-то напоминают. Например, своих коллег по цеху

Музыка·Кино
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В мире, где людей оценивают не только по талантам и способностям, индивидуальные черты лица и характерная внешность важны для знаменитостей. Однако, если верить науке, вероятность того, что где-то в мире ходит ваш двойник, весьма велика. Остается только поражаться тому, как много звезд между собой похожи. И при этом они достигли успеха в одной и той же сфере.

Аня Тейлор-Джой и Бьорк

Invision / Invision / East News, Abaca / Cassajus Hahn / 20005 / REPORTER / East News

Натали Портман и Кира Найтли

PATRICK T. FALLON / AFP / East News, Invision / Invision / East News

Джеффри Дин Морган и Хавьер Бардем

Chris Pizzello / Invision / AP / East News, PacificCoastNews/EAST NEWS

Зак Брафф и Дэкс Шепард

Steve Ross/Capital Pictures/EAST NEWS, 0000584 / Reporter / East News

Кэти Перри и Зоуи Дешанель

AP / East News, AFP/EAST NEWS

Логан Маршалл-Грин и Том Харди

AFP/EAST NEWS, Jon Furniss / Invision / AP / East News

Челси Хэндлер и Элизабет Бэнкс

TRIPPLAAR KRISTOFFER/SIPA/EAST NEWS, Marechal Aurore/ABACA/EAST NEWS

Брайс Даллас Ховард и Джессика Честейн

AFP/EAST NEWS

Эшли Грин и Коко Роша

Charles Sykes / Invision / AP / East News, Wyters Alban/ABACA/EAST NEWS

Джейн Леви и Эмма Стоун

VALERIE MACON / AFP / East News, Joe Sutter, PacificCoastNews/EAST NEWS

Дэниел Рэдклифф и Элайджа Вуд

Invision / Invision / East News, Luis Guerra/The Grosby Group/EAST NEWS

Тэндиве Ньютон и Зои Салдана

Brent N. Clarke / Invision / AP / East News, Vianney Le Caer / Invision / AP / East News

Хилари Суэнк и Дженнифер Гарнер

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

Эд Скрейн и Николас Холт

Invision / Invision / East News, JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

Эми Адамс и Айла Фишер

ZAK BRIAN/SIPA/EAST NEWS, Evan Agostini / Invision / AP / East News

Сальма Хайек и Пенелопа Крус

Chen yichuan – Imaginechina / East News, ALBERTO PIZZOLI / AFP / East News

Однако двойники есть не только среди звезд, но и среди простых людей или даже исторических персонажей. Вот вам на выбор еще несколько статей, в которых подобраны такие случаи:

Фото на превью VALERIE MACON / AFP / East News, Joe Sutter, PacificCoastNews / EAST NEWS
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62341
AdMe/Музыка/16 пар звезд, которые очень кого-то напоминают. Например, своих коллег по цеху
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