16 пар звезд, которые очень кого-то напоминают. Например, своих коллег по цеху
В мире, где людей оценивают не только по талантам и способностям, индивидуальные черты лица и характерная внешность важны для знаменитостей. Однако, если верить науке, вероятность того, что где-то в мире ходит ваш двойник, весьма велика. Остается только поражаться тому, как много звезд между собой похожи. И при этом они достигли успеха в одной и той же сфере.
Аня Тейлор-Джой и Бьорк
Натали Портман и Кира Найтли
Джеффри Дин Морган и Хавьер Бардем
Зак Брафф и Дэкс Шепард
Кэти Перри и Зоуи Дешанель
Логан Маршалл-Грин и Том Харди
Челси Хэндлер и Элизабет Бэнкс
Брайс Даллас Ховард и Джессика Честейн
Эшли Грин и Коко Роша
Джейн Леви и Эмма Стоун
Дэниел Рэдклифф и Элайджа Вуд
Тэндиве Ньютон и Зои Салдана
Хилари Суэнк и Дженнифер Гарнер
Эд Скрейн и Николас Холт
Эми Адамс и Айла Фишер
Сальма Хайек и Пенелопа Крус
Однако двойники есть не только среди звезд, но и среди простых людей или даже исторических персонажей. Вот вам на выбор еще несколько статей, в которых подобраны такие случаи:
Фото на превью VALERIE MACON / AFP / East News, Joe Sutter, PacificCoastNews / EAST NEWS
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