16 пар звезд, которые очень кого-то напоминают. Например, своих коллег по цеху

В мире, где людей оценивают не только по талантам и способностям, индивидуальные черты лица и характерная внешность важны для знаменитостей. Однако, если верить науке, вероятность того, что где-то в мире ходит ваш двойник, весьма велика. Остается только поражаться тому, как много звезд между собой похожи. И при этом они достигли успеха в одной и той же сфере.