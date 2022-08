Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сыграли свадьбу и доказали, что истинные чувства способны пережить разлуку и вспыхнуть с новой силой

Романтической саге об отношениях Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком, союз которых поклонники окрестили Беннифер, уже больше 20 лет. Песня Beatles «All You Need is Love» (англ. «Все, что тебе нужно, — это любовь») как нельзя точно описывает эту пару. После долгих лет ожидания мечта знаменитостей и их фанатов наконец-то воплотилась в реальность. Весь мир увидел, что крепкую любовь можно встретить не только в голливудских фильмах.