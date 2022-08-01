Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сыграли свадьбу и доказали, что истинные чувства способны пережить разлуку и вспыхнуть с новой силой

Романтической саге об отношениях Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком, союз которых поклонники окрестили Беннифер, уже больше 20 лет. Песня Beatles «All You Need is Love» (англ. «Все, что тебе нужно, — это любовь») как нельзя точно описывает эту пару. После долгих лет ожидания мечта знаменитостей и их фанатов наконец-то воплотилась в реальность. Весь мир увидел, что крепкую любовь можно встретить не только в голливудских фильмах.

Нам в ADME нравится этот звездный дуэт, и мы верим в магию любви, поэтому решили узнать, как прошло торжественное событие Бена и Дженнифер. Их история показывает, что любящие сердца способны найти дорогу друг к другу во что бы то ни стало.

В прошлом году Дженнифер Лопес и Бен Аффлек возобновили отношения и в апреле 2022 года объявили о помолвке почти через 18 лет после расставания. Голливудские звезды обручились, и невеста взяла фамилию мужа и стала Дженнифер Линн Аффлек. Свадебная церемония состоялась в штате Невада, который также называют мировой столицей свадеб. Скромное торжество прошло в знаковой маленькой белой свадебной часовне в Лас-Вегасе, а молодоженов сопровождали их дети от предыдущих браков.

На торжество исполнительница главной роли в фильме «Первый встречный» надела белое платье с открытыми плечами из свадебной весенне-летней коллекции 2023 года модельера Зухаира Мурада, дополненное длинными рукавами, вырезом в форме сердца, шлейфом и длинной струящейся кружевной фатой. У звезды также было заготовлено элегантное платье с вырезом лодочкой без рукавов, которое она долгое время хранила в шкафу в память об одном из своих старых фильмов. Дива завершила образ привычным гламурным макияжем в бронзовых оттенках с легким smoky eyes и нюдовой помадой, а также прической с крупными упругими локонами. Жених же появился в белом смокинге с черным галстуком-бабочкой и в темных брюках.

После церемонии новобрачные отправились на короткую фотосессию в розовом кадиллаке, на котором когда-то ездил сам Элвис Пресли. На следующее утро Дженнифер опубликовала селфи с обручальным кольцом и сияющей улыбкой.

По словам Лопес, их отношения далеко не такие, как 18 лет назад: «Мы стали старше, опытнее, мы находимся на разных жизненных этапах, у нас у обоих есть дети, и мы должны отдавать себе в этом отчет». У певицы есть дети-близнецы от бывшего мужа Марка Энтони, а у Бена 3 детей от бывшей жены Дженнифер Гарнер. Знаменитость также добавила: «Мы живем, руководствуясь любовью и уважением ко всем, кто присутствует в нашей жизни».

Это трогательное событие свидетельствует о том, что, давая любви второй шанс, мы начинаем больше ценить нашу вторую половинку и не воспринимаем отношения как должное. Вот что говорит сама Джей Ло: «Я рада, что все сложилось именно так и именно в этот период нашей жизни, когда мы по-настоящему ценим, уважаем и радуемся компании друг друга. Так было всегда, но теперь мы ценим друг друга еще больше, потому что понимаем, что жизнь может развести нас по разным дорогам». В свою очередь, режиссер и актер триллера «Операция „Арго“» признается, что ему повезло получить второй шанс в профессиональной и личной жизни.

Invision / Invision / East News

Хотя пара обменялась клятвами в тихой обстановке в Лас-Вегасе, они все еще планируют устроить большую частную вечеринку, чтобы отпраздновать новую главу своей жизни. А мы с нетерпением будем ждать от них новостей.