11 актрис, которые поражают нас не только своим талантом, но и бесконечной крутостью

Обычно при упоминании каких-либо актрис, певиц мы первым делом начинаем вспоминать их значимые роли или культовые песни. Однако порой даже не подозреваем, что, помимо их профессиональной деятельности, у них есть закулисная часть жизни, которая многими остается незамеченной.

1. Кейт Уинслет — ярая противница пластической хирургии и фотошопа

Vianney Le Caer / Invision / East News

Кейт Уинслет настолько ярая противница пластической хирургии, что создала целую лигу, в которую вошли и другие известные люди, поддерживающие ее позицию. Актриса говорит: «Я никогда не сдамся. Это противоречит моей морали, тому, как меня воспитывали родители, и тому, что я сама считаю природной красотой. Я актриса, и я не хочу замораживать свое лицо». Высказывается Уинслет и против излишнего фотошопа. Так, в 2021 году она отклонила 2 варианта афиши сериала «Мейр из Исттауна», где сыграла главную роль. Актрисе показалось, что там она выглядела «чересчур отретушированной». Также Кейт отказалась от ретуши своего живота в одной из сцен сериала.

2. Дженнифер Лоуренс и ее великие благотворительные дела

ANGELA WEISS / AFP / East News

Дженнифер Лоуренс можно назвать щедрым человеком с большим сердцем. В 2015 году она основала фонд, который поддерживает несколько благотворительных организаций. В 2016 году актриса пожертвовала $ 2 млн детской больнице в своем родном городе Луисвилле. Эти деньги она направила на создание нового кардиологического отделения. При этом она сказала: «Я надеюсь, что мой подарок поддержит всех этих храбрых детей». Мама Дженнифер Карен больше гордится благотворительной деятельностью своей дочери, нежели тем, что она оскароносная актриса.

3. Джейми Ли Кертис изобретает, пишет детские книги и выступает против пластической хирургии

GilbertFlores@Broadimage / Broad Image / East News

В 1987 году Джейми Ли Кертис получила патент на одно любопытное изобретение. Она модифицировала подгузники, добавив к ним карманы, которые использовались для одноразовых салфеток. С 1993 года актриса издала более 10 детских книг, одна из которых («Today I Feel Silly, and Other Moods That Make My Day») и вовсе продержалась в списке бестселлеров The New York Times в течение 10 недель. Кертис выступает против любых косметических процедур. Как-то она перенесла несколько таких манипуляций и с тех пор говорит детям, чтобы они не портили свое лицо. Также актриса признавалась: «Да, я делала уколы ботокса. Помогают ли они убрать морщины? Да. Но потом вы будете выглядеть как неживая кукла».

4. Мерил Стрип пожертвовала музею весь гонорар за фильм «Железная леди»

Eric Catarina / Starface / STARFACE PHOTO / East News

Мало кто знает, но изначально Мерил Стрип хотела отказаться играть Маргарет Тэтчер, однако позднее все-таки согласилась на эту роль. Кстати, за нее она даже получила «Оскар». Ну а весь свой гонорар от фильма в размере $ 1 млн она отправила на благотворительность — в Национальный музей женской истории в Вашингтоне.

5. Эмма Уотсон предпочитает носить экоодежду

JUSTIN TALLIS / AFP / East News

Эмма Уотсон известна как большая защитница окружающей среды. Она предпочитает устойчивую моду и носит экоодежду. Так, актриса неоднократно появлялась в платьях из переработанных пластиковых бутылок, в нарядах из органического шелка и даже в платьях, сшитых из остатков ткани.

6. Виктория Бекхэм продала 600 вещей из своего гардероба, а вырученные средства направила на благотворительность

В 2014 году Виктория Бекхэм распродала 6 сотен предметов своего гардероба. Вырученные средства она направила в фонд, который специализируется на ликвидации передачи ВИЧ и СПИДа между матерью и ребенком. Виктория рассказала: «Вся эта одежда побывала в невероятных приключениях. Мне было весело в ней. И теперь я хочу поделиться с другими людьми тем, что мне так невероятно повезло иметь».

7. Бейонсе отдала дань уважения своей 13-летней поклоннице

На своем официальном канале в YouTube Бейонсе выложила видео, в котором на фотографиях запечатлена ее поклонница Лирик Шанель, а за кадром певица акапельно исполнила свои хиты. В конце видео Бейонсе произнесла: «Я люблю тебя всем сердцем». За два дня до этого девочка скончалась от рака центральной нервной системы. Еще при ее жизни певица посылала юной почитательнице своего таланта цветы с открыткой. Мама Лирик в своей соцсети поблагодарила певицу за такое трогательное видео.

8. Кристина Эпплгейт впервые появилась на публике после того, как объявила о своем диагнозе «рассеянный склероз»

VALERIE MACON / AFP / East News

В августе 2021 года Кристина Эпплгейт рассказала о том, что двумя месяцами ранее у нее диагностировали рассеянный склероз. Эта болезнь сильно повлияла на ее способность играть в последнем сезоне сериала «Мертв для меня». 14 ноября 2022 года актриса впервые появилась на публике после того, как объявила о своем недуге. Это произошло на закладке ее звезды на Аллее славы. Она поблагодарила свою дочь за поддержку в это тяжелое для нее время, а своих поклонников назвала «замечательными».

9. Ники Минаж заплатила за учебу десяткам фанатов

Однажды поклонник Ники Минаж написал ей с вопросом, может ли она заплатить за его обучение. Певица решила объявить конкурс, в рамках которого студенты должны были доказать, что учатся на отлично, и она оплатит им дальнейшее получение образования. В ответ учащиеся начали отправлять выписки с оценками, а Минаж отправила средства на обучение более чем 30 счастливчикам. Объявляя о завершении конкурса в своем твиттере, она пошутила: «Ребята, это было весело! Позвольте мне совершить все платежи завтра, а затем я посмотрю, остались ли еще у меня деньги».

10. Белла Хадид раздала игрушки обездоленным детям

Evan Agostini / Invision / East News

В канун нового 2021 года Белла Хадид с друзьями закупились игрушками и отдали их обездоленным детям. Чтобы замотивировать людей делать то же самое, она разместила в соцсети видео, в котором поделилась закулисьем своей благотворительной деятельности. Эти игрушки получили 250 семей.

11. Сандра Буллок категорически против селфи

DDNY / Broadimage / Broad Image / East News

Как-то Сандра Буллок призналась, что «ненавидит делать селфи», при этом актриса добавила: «Делая селфи, мы не выставляем нашу истинную жизнь. Ведь когда вы кричите на своего ребенка, то вы же не снимете себя в роли ужасного родителя. Селфи — это ложная проекция истинной жизни». Кстати, нет актрисы и в соцсетях. По признанию Буллок, сыграв в фильме «Сеть» в 1995 году, она узнала всю изнанку соцсетей и не хочет быть причастной к ним.

Следите ли вы за жизнью звезд? Кто из знаменитостей вам симпатичен больше других и почему?