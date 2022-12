11 актрис, которые поражают нас не только своим талантом, но и бесконечной крутостью

1. Кейт Уинслет — ярая противница пластической хирургии и фотошопа

2. Дженнифер Лоуренс и ее великие благотворительные дела

3. Джейми Ли Кертис изобретает, пишет детские книги и выступает против пластической хирургии

В 1987 году Джейми Ли Кертис получила патент на одно любопытное изобретение. Она модифицировала подгузники, добавив к ним карманы, которые использовались для одноразовых салфеток. С 1993 года актриса издала более 10 детских книг, одна из которых («Today I Feel Silly, and Other Moods That Make My Day») и вовсе продержалась в списке бестселлеров The New York Times в течение 10 недель.

Кертис выступает против любых косметических процедур. Как-то она перенесла несколько таких манипуляций и с тех пор говорит детям, чтобы они не портили свое лицо. Также актриса признавалась: «Да, я делала уколы ботокса. Помогают ли они убрать морщины? Да. Но потом вы будете выглядеть как неживая кукла».