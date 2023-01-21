12 товаров для кухни, покупка которых может показаться блажью. Но на деле они стоят каждой потраченной копейки

Прошли времена, когда список нашего инвентаря для приготовления еды ограничивался кухонным комбайном и яйцерезкой. Изобретатели не дремлют и постоянно придумывают все новые штуки, которые способны облегчить быт. Здесь и гаджеты для продления срока хранения продуктов, и измельчители отходов. Возможно, кому-то эти вещи покажутся безделицами, зря занимающими место на кухне. Но мы нашли среди всего этого многообразия то, что точно сбережет ваше время и силы.

1. «Мягкое стекло»

Это покрытие — прекрасная альтернатива скатерти. Оно защищает стол от грязи и повреждений и в то же время не требует особого ухода. «Мягкое стекло» бывает как прозрачным, так и с узором. Его можно класть непосредственно на стол или на тканевую скатерть, чтобы не пачкать ее и избавиться от бесконечной стирки и глажения.

2. Маринатор

Этот гаджет нельзя назвать вещью первой необходимости, однако те, кто его приобрел, отзываются о нем положительно. Вакуумный маринатор позволяет сокращать время маринования мяса и овощей с нескольких часов до пары минут. Пользоваться им просто: надо лишь загрузить продукты и маринад в контейнер, откачать из него воздух и ждать окончания работы. Продуманные люди даже приспособились использовать этот девайс для приготовления солений и хранения зелени и других продуктов.

3. Форма-слайсер для нарезки коржей

Тот, кто часто печет торты, наверняка не раз испытывал сложности с ровной нарезкой коржей. Этот слайсер решает такую проблему. Он выглядит как разъемная форма с несколькими прорезями. Ею легко пользоваться: надо положить форму на противень, проложить стенки кольца плотным пергаментом, вылить туда тесто, а после выпечки и остывания извлечь пергамент и разделить готовый бисквит через прорези ножом на одинаковые коржи.

4. Полка-органайзер для эргономичного хранения

Выбрав такие полки, вы сможете использовать все свободное пространство в шкафах. Ведь складывать тарелки на тарелки или делать башни из баночек со специями нерационально. К слову, эту конструкцию можно приспособить не только на кухне, но и в любой другой комнате. Выглядит она эстетично.

5. Вакууматор-запайщик



Благодаря вакуумному упаковщику сроки хранения продуктов в холодильнике можно увеличить на несколько дней: они не заветрятся, не пересохнут и не впитают лишние запахи. Еда, замороженная в вакуумных пакетах, не будет обрастать льдом, займет меньше места и сохранит привлекательный вид после разморозки.

6. Измельчитель пищевых отходов

Измельчитель стоит недешево, и это явно не то приспособление, без которого нельзя обойтись на кухне. Однако оно заметно облегчает домашние хлопоты: благодаря ему не надо опасаться засора канализации и неприятного запаха из раковины или мусорного ведра. Измельчитель устанавливается прямо в мойку вместо обычного сифона. За несколько секунд он способен превратить практически любые пищевые отходы в мелкие частицы.

7. Кулинарный термометр

Как добиться идеально прожаренного стейка или без хлопот сделать сложные блюда вроде домашнего сыра, карамели или ветчины? Для этих целей существует термощуп. Особенно удобны в использовании модели, которые позволяют выставить желаемую температуру: датчик помещается внутрь готовящегося блюда и сигнализирует, когда оно достигает заданного показателя. Еда остается сочной, а не пересушивается в духовке.

8. Многофункциональная сушилка для посуды

Складная сушилка для посуды подходит для решения нескольких задач: на ней можно сушить тарелки и чашки, ее можно использовать как подставку под горячее, а также можно заменить ею дуршлаг, если разместить ее над раковиной во время мытья фруктов и овощей. Трубочки из нержавеющей стали неприхотливы в уходе, а силиконовые края делают это приспособление нескользящим. К тому же оно легко сворачивается в рулон и занимает при хранении минимум места.

9. Орехокол

Колоть орехи — занятие непростое и требующее большой силы и терпения. Но это если вы пользуетесь устаревшими приспособлениями. Например, старой чеснокодавкой с отверстием для орехов, специальными щипцами или, что еще хуже, молотком. Это небезопасно и попросту неудобно. Орехокол в виде тисков, состоящий из основы и рычага, максимально облегчает процесс добывания ядрышек орехов. Достаточно вставить орех в выемку и нажать на рычаг, не прилагая больших усилий.

10. Пароочиститель высокого давления

Пароочиститель — это must have для любителей чистоты. Редкое моющее средство или очередная чудо-губка способны помочь вам так эффективно бороться с грязью, причем без прикладывания особых усилий и даже в труднодоступных местах. Высокая температура на выходе из пароочистителя и высокое давление творят чудеса и легко справляются с загрязнениями и жиром.

11. Коврик для раскатывания теста

Качественный силиконовый коврик значительно облегчает раскатывание теста. Оно почти не будет к нему прилипать, поэтому уйдет меньше муки и выпечка или другие мучные блюда выйдут более воздушными. Коврик плотно прилегает к столу и не двигается в процессе раскатывания. Его легко мыть, и он занимает мало места при хранении.

12. Приспособление для очистки зелени

Это стильное приспособление помогает за считаные секунды отделить листья капусты кале, розмарина и других трав от жесткого стебля. Достаточно поместить веточку в отверстие подходящего диаметра и протянуть через него. А затем очищенную таким образом зелень можно нарубить заостренной гранью этого же инструмента. Есть и другие модели, совмещенные с ножницами для зелени.