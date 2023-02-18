15 простых кулинарных лайфхаков, узнав которые волей-неволей думаешь: «И почему я раньше так не делал?»

Порой так не хочется заморачиваться с готовкой: искать новые рецепты, проводить часы у плиты, а потом еще и отмывать посуду. Но существует множество лайфхаков, благодаря которым можно сделать любое блюдо вкуснее, сохранить свежесть продуктов или упростить работу на кухне. С их помощью приготовление пищи станет в разы легче и приятнее.

Идеальное яйцо пашот можно приготовить в микроволновке

Для этого в подходящую посуду налейте вскипяченную воду (заполнив примерно 3/4 объема) и добавьте ложку уксуса. Разбейте в емкость яйцо, накройте пищевой пленкой и отправьте в микроволновку на 30 секунд, включив ее на полную мощность. Достаньте, переверните яйцо и доваривайте еще 15 секунд. После этого сразу же выньте яйцо из воды — желток будет жидким. Если нужно полностью твердое яйцо, то увеличьте время готовки в микроволновке до 60 секунд.

Макароны лучше варить сразу в соусе

Так получится намного удобнее, ведь не нужно отдельно варить макароны и соус, а еще не придется мыть гору посуды: все готовится в одном сотейнике. Некоторые говорят, что паста, приготовленная сразу в соусе, вкуснее. Если соус изначально очень густой, то следует добавить в него немного воды.

Мясо легче резать, пока оно не разморозилось

Для приготовления некоторых блюд нужно порезать мясо тонкими ломтиками. Проще всего это сделать, если оно будет замороженным. Дело в том, что в мясе много жира, который застывает при низких температурах, но становится рыхлым в тепле. Однако перемораживать мясо тоже не стоит: подержать 30 минут в морозилке перед нарезанием вполне достаточно.

Липкие продукты можно отмерять без особой мороки

Чтоб правильно отмерить количество липких и тягучих продуктов, таких как мед, арахисовая паста, используйте эти 2 способа: смажьте антипригарным кулинарным спреем или обычным подсолнечным маслом то, чем будете измерять (ложку, стакан);

нагрейте ложку перед использованием. Продукты будут легко соскальзывать, и посуду будет проще мыть. Эти способы пригодятся для приготовления блюд по рецептам с точным указанием веса ингредиентов.

Вместе с духовкой следует сразу разогревать и противень

При приготовлении овощей или мяса лучше использовать уже горячий противень. Его можно просто оставить в разогревающейся духовке. Дело в том, что многие духовые шкафы нагреваются неравномерно. И чтобы предотвратить неравномерное приготовление пищи, нужно предварительно разогреть противень. А также в этом случае блюдо приготовится быстрее. Но этот совет не подходит для выпечки, так как печенье может прилипнуть к горячему противню.

В тесто можно добавлять газированные напитки

Замените часть жидкости (примерно половину) в тесте для вафель на минералку или содовую с мягким вкусом. Тогда вафли получатся более пышными и воздушными. Этот совет подойдет также для приготовления блинов и оладий.

Рассол от консервированных продуктов еще не раз может пригодиться

Рассол из банки с солеными огурчиками, консервированными оливками или каперсами можно использовать при приготовлении многих блюд. Например, можно добавить его в запеканку, тушеные блюда, суп, им можно заправлять салат, в нем можно мариновать курицу.

Семена или орехи перед обжариванием лучше замочить

Вода сделает скорлупу мягче, а сами орехи — более хрустящими. Некоторые перед обжаркой замачивают орехи в чае, чтобы придать им интересный аромат.

В маринад для мяса следует добавить соду

Благодаря маринаду с содой мясо станет гораздо мягче. Также можно замочить мясо в воде с содой за 30 минут до того, как планируете мариновать.

В коробку с печеньем стоит положить кусочек хлеба

Печенье впитает в себя влагу из хлеба и останется мягким. А если у вас нет специальной тары для печенья, то лучше использовать пакет для заморозки, а не обычный пластиковый пакет, так как он более плотный.

Специи можно поджаривать

Аромат специй со временем выветривается, и они уже не добавляют блюдам особенного вкуса. Однако старые специи еще можно «оживить». Нужно просто поджарить их на сухой сковороде, и они снова станут ароматными.

Чтобы жир не разбрызгивался, нужно посыпать сковороду солью

Брызги жира появляются из-за соприкосновения горячего масла с водой из продуктов. Если перед разогревом сковороды на масло насыпать соль, то брызг будет меньше, так как соль впитает влагу. Тот же эффект даст мука.

Очищенный картофель лучше залить водой

Картошка после очистки начинает темнеть из-за вступления крахмала и сахаров в реакцию с воздухом. Поэтому если вы почистили картофель, но не собираетесь его сразу же готовить, то лучше положите его в воду — тогда он не станет коричневым. Еще можно добавить в миску с водой и картофелем лимонную кислоту или уксус, которые останавливают процесс окисления.

Сделать блюдо вкуснее поможет кислота

Если кажется, что блюду не хватает вкуса или приправы, то можно добавить в него кислоты — лимонного сока или уксуса. Так вкус станет более ярким.

Сухой лук или чеснок лучше развести водой и подогреть