19 человек, которые заказали простые блюда, но за свои кровные получили сплошное разочарование

Все мы хоть раз в жизни заказывали еду в заведениях общепита, школьных столовых или же в ближайшей шаурменной. Вот только поданное блюдо не всегда оправдывало наши ожидания, а нередко еще и портило настроение на весь день. Вдвойне обидно бывало, когда отваливал за него немаленькую сумму. О таких случаях хочется рассказать всем друзьям и коллегам как минимум и всему миру как максимум. Это и сделали герои нашей статьи.

По правде говоря, мы в ADME даже не знали бы, как реагировать, если бы нам подали такую еду: тут хочется и смеяться, и плакать одновременно.

«В аэропорту в известном ресторане заказал макароны с салатом. Эта порция обошлась мне в $ 3»

«Заказала в ресторане томатный суп, и мне принесли вот это. На вкус было похоже на только что подогретый томатный соус»

«Заплатил $ 8 за этот поджаренный сэндвич. И это был не единственный кусок скорлупы»

В ресторане соломинку прикрепили к пакету

«Это мой больничный завтрак»

«Я всего лишь хотела поесть маффин с черникой»

Ну технически заказ они выполнили правильно. © Quiverjones / Reddit

«Мой друг заказал ужин в гостинице в Диснейленде: стейк и 4 креветки. А стоило это все целых $ 127»

«Из-за финансовых проблем давно не брала еду навынос. Тут захотелось бутерброд. Мне принесли „сэндвич с яичным салатом“»

«Я заказал в ресторане блюдо, которое носит меткое название „Карри-сюрприз“»

«В моей школе на обед подают такой сок»

«Отель предложил нам завтрак с выпечкой и кофе навынос, зная, что у нас очень ранний выезд. Когда мы открыли пакет, увидели такие бутерброды»

«Последний раз заказываю пиццу в этом ресторане»

«Почему в ресторанах подают креветки с хвостами? Особенно в супе... У этой даже лапки остались»

Мясо креветки не придает блюду вкуса, а вот экзоскелет придает. © Flashy_Ice2460 / Reddit

Как бы мне ни не нравилось, так говорят повара. Ага, для вкуса. © Scr0bD0b / Reddit

«Моя мама заказала рулет с хрустящей курицей и чили и получила его без курицы»

«Заказала сыр на гриле в ресторане в Италии. Вот эта вот капля стоила € 6!»

«Вообще-то я заказывал куриные крылышки, а не голубиные»

«Мы хотели хот-дог только с кетчупом. В принципе, технически все сделали правильно»

«Заказал бургер с курицей. Вот что подали»

«Я получил вот такое картофельное пюре»

В Сингапуре есть такие автоматы: вы подставляете чашку, в нее выливается жидкость и через минуту затвердевает, превращается в пюре. © Minestrike1 / Reddit