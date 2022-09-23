19 человек, которые заказали простые блюда, но за свои кровные получили сплошное разочарование
Все мы хоть раз в жизни заказывали еду в заведениях общепита, школьных столовых или же в ближайшей шаурменной. Вот только поданное блюдо не всегда оправдывало наши ожидания, а нередко еще и портило настроение на весь день. Вдвойне обидно бывало, когда отваливал за него немаленькую сумму. О таких случаях хочется рассказать всем друзьям и коллегам как минимум и всему миру как максимум. Это и сделали герои нашей статьи.
По правде говоря, мы в ADME даже не знали бы, как реагировать, если бы нам подали такую еду: тут хочется и смеяться, и плакать одновременно.
«В аэропорту в известном ресторане заказал макароны с салатом. Эта порция обошлась мне в $ 3»
«Заказала в ресторане томатный суп, и мне принесли вот это. На вкус было похоже на только что подогретый томатный соус»
«Заплатил $ 8 за этот поджаренный сэндвич. И это был не единственный кусок скорлупы»
В ресторане соломинку прикрепили к пакету
«Это мой больничный завтрак»
«Я всего лишь хотела поесть маффин с черникой»
- Ну технически заказ они выполнили правильно. © Quiverjones / Reddit
«Мой друг заказал ужин в гостинице в Диснейленде: стейк и 4 креветки. А стоило это все целых $ 127»
«Из-за финансовых проблем давно не брала еду навынос. Тут захотелось бутерброд. Мне принесли „сэндвич с яичным салатом“»
«Я заказал в ресторане блюдо, которое носит меткое название „Карри-сюрприз“»
«В моей школе на обед подают такой сок»
- Это замороженный апельсиновый сок с мякотью? © ElusiveEmpath / Reddit
- Да. © randomreddituser1729 / Reddit
«Отель предложил нам завтрак с выпечкой и кофе навынос, зная, что у нас очень ранний выезд. Когда мы открыли пакет, увидели такие бутерброды»
«Последний раз заказываю пиццу в этом ресторане»
«Почему в ресторанах подают креветки с хвостами? Особенно в супе... У этой даже лапки остались»
- Мясо креветки не придает блюду вкуса, а вот экзоскелет придает. © Flashy_Ice2460 / Reddit
- Как бы мне ни не нравилось, так говорят повара. Ага, для вкуса. © Scr0bD0b / Reddit
«Моя мама заказала рулет с хрустящей курицей и чили и получила его без курицы»
«Заказала сыр на гриле в ресторане в Италии. Вот эта вот капля стоила € 6!»
«Вообще-то я заказывал куриные крылышки, а не голубиные»
«Мы хотели хот-дог только с кетчупом. В принципе, технически все сделали правильно»
«Заказал бургер с курицей. Вот что подали»
«Я получил вот такое картофельное пюре»
- В Сингапуре есть такие автоматы: вы подставляете чашку, в нее выливается жидкость и через минуту затвердевает, превращается в пюре. © Minestrike1 / Reddit
А у вас бывали подобные случаи, когда заказанная еда разочаровывала по полной?
Фото на превью ardbeg / Reddit
AdMe/Кухня/19 человек, которые заказали простые блюда, но за свои кровные получили сплошное разочарование
Поделиться этой статьёй