20+ человек, которые на кухне такое вытворили, что у Джейми Оливера глаза бы на лоб полезли

У современного городского жителя не всегда остаются силы и время на домашнюю готовку, но есть-то что-то надо. В этой подборке пользователи сети рассказали, на какие кулинарные «грешки» они идут для облегчения быта или просто потому, что им так нравится. Мы вот, например, их ни капельки не осуждаем.

Я итальянец и ломаю спагетти пополам. У меня маленькая кастрюля, и я не готов торчать у плиты и ждать, пока размякнет одна половина. Честно, вкус от этого не меняется. © MeVe90 / Reddit

Согласен по поводу вкуса. Но в семье моей жены-итальянки не принято ломать спагетти, потому что они накручивают их на вилку. С разломанными спагетти так просто не получится. © SVAuspicious / Reddit

Бутерброд из серии «я тебя слепила из того, что было»

Я нарезаю бекон ножницами — никакой возни с ножом. © Bridges253 / Reddit

Считаю, что ризотто не нужно постоянно помешивать — достаточно перемешать один раз в конце. Короче, в самом начале я вливаю половину бульона. Он выкипает — вливаю остальное. И получается то же самое ризотто! Скорее всего, в рецептах пишут про постоянное перемешивание просто потому, что так готовится быстрее. © SaltyPeter3434 / Reddit

Раньше, чтобы приготовить ризотто, я тащила стул к плите, садилась и принималась помешивать каждые 20–30 минут. Мучительное и бесполезное занятие. © FrankieDucks / Reddit

Салат «Цезарь» с куриными наггетсами. Почему бы и нет?

Сыплю все ингредиенты на сковороду за раз. Это гораздо удобнее, чем тратить втрое больше времени и есть 2/3 остывшей еды. © P4azz / Reddit

В большинстве случаев меня вполне устраивает сушеный чеснок из магазина. Еще одна моя слабость — куриные или курино-помидорные кубики. Зато, кстати, в кубиках Knorr нет сои, на которую у меня аллергия. © jadraxx / Reddit

Я могу приготовить мясо так, что пальчики оближешь. Но когда готовлю стейк для себя, просто делаю его хорошо прожаренным или среднепрожаренным, беру руками и ем как животное. © themadnun / Reddit

«Сделала суп из того, что было: капусты, картошки и консервированной чечевицы. На вкус совсем неплохо»

Я долго не знала о соли и перце. Мама варила индейку в воде, без соли и приправ, 12 часов. Получалось мягкое и сухое мясо. А когда она была не в духе, на ужин ждал пресный говяжий язык с луком. Из-за этого в 15 лет я стала вегетарианкой. © azorianmilk / Reddit

Если для рецепта нужен определенный сорт лука, я просто беру тот, который есть дома. © Hilomh / Reddit

Ага, это работает, пока не решите приготовить французский луковый суп, а дома только красный лук. Как вспомню тот супчик, так вздрогну! © Jausti0418 / Reddit

Будучи студентом, решил шикануть и приготовил салат с консервированным лососем. Угостил соседа по комнате, ему понравилось. Спросил: «Что-то хрустит. Добавил сельдерей?» Я покачал головой и ответил, что это рыбные кости. Товарища чуть не стошнило. © botglm / Reddit

У меня какой-то ментальный барьер перед тем, чтобы пробовать блюдо во время готовки. Просто не могу заставить себя поднести ложку ко рту, пока все не будет готово. © trueweeaboo / Reddit

А я так много пробую, что в конце уже и есть не хочется. © Ha_Na_Ko_91 / Reddit

«Мне не нужна изысканная еда. Достаточно макарон с маслом и тертым сыром»