9 продуктов, которые мы неправильно моем. И даже не догадываемся об этом

Кажется, все знают, как правильно мыть те или иные продукты перед их готовкой. Ведь нас этому учили с детства родители, а их, в свою очередь, наши бабушки и дедушки. Но, оказывается, некоторые продукты люди все-таки моют и чистят неправильно. В особенности это касается многих овощей и фруктов.

Брокколи

Одни люди моют брокколи под проточной водой. Другие замачивают ее в воде на какое-то время, чтобы всплыла вся грязь или, например, оказавшееся в соцветиях насекомое. А если этого ближайшего родственника цветной капусты купили в замороженном виде, то любители правильного питания его вовсе не моют. В результате случаются истории, подобные этой:

«Приготовила жена суп. Съели по ложечке, пригляделись, а в тарелке плавает незнакомый ингредиент. Проверили брокколи, нашли в ней „ферму“ жучков. Весь пакет такой. Понимаем, что не отравимся, но есть этот суп желания нет». AlGenBer

Есть проверенный способ, как правильно мыть брокколи: замочите ее соцветия в соленой воде в большой кастрюле. Для этого смешайте полчашки соли и 2 л холодной воды. Через 10–15 минут вредители, если они есть на овоще, всплывут на поверхность и их можно будет удалить. Перед приготовлением просто промойте брокколи свежей несоленой водой. Кстати, многие овощи и фрукты иногда выглядят очень непривычно. Здесь найдете 16 примеров.

Замороженные овощи

Безусловно, замороженные овощи и фрукты значительно упростили нашу жизнь. Несмотря на то что они не всегда являются самым полезным выбором питания, во время форс-мажоров становятся настоящими спасителями. При этом большинство людей не заботятся о том, чтобы помыть их перед употреблением. И если, как отмечают эксперты, замороженные фрукты перед приготовлением мыть необязательно, то вот овощи нужно промывать, особенно если об этом написано на упаковке. Кстати, наш автор как-то проверил, какие блюда и продукты хорошо переносят заморозку, а какие теряют свои свойства. Стоит прочитать.

Зелень

Все мы знаем, что в салатной зелени очень часто скапливается грязь между листьями, а простое полоскание под проточной водой не помогает. Чтобы избавиться от земли и песка, рекомендуется мыть зелень в заполненном водой тазике или большой миске. Важно помнить, что воду нужно менять несколько раз, пока вся грязь не осядет на дне и вода не станет абсолютно чистой. Только после этого зелень можно промыть под струей воды из-под крана. Также, как советует шеф-повар-инструктор Оливия Рошковски, листовую зелень можно сначала нарезать и только потом промыть в заполненной водой миске.

Корнеплоды

По словам Кимберли Бейкер, доктора медицинских наук, корнеплоды, такие как свекла, морковь, картофель и другие, следует мыть под прохладной проточной водой, в том числе во время чистки. Для начала, конечно, следует удалить с овощей крупную грязь щеткой или жесткой губкой. Кстати, однажды наши читатели поделились секретами хранения продуктов, которые кажутся ерундой, а работают безотказно.

Грибы

Известно, что грибы нельзя долго мыть водой: они быстро ее впитывают и их вкус от этого портится. Но чтобы смыть грязь, их можно подержать около минуты в миске, заполненной водой, чтобы та осела на дно. А можно просто поместить грибы в дуршлаг и сбрызгивать их водой, пока грязь не смоется. После этого грибы нужно просушить бумажным полотенцем. Но если у вас много времени, грибы можно не мыть, а протереть салфеткой или смоченным бумажным полотенцем.

Острый перец

Независимо от толщины кожицы острого перца, не стоит рисковать и контактировать с ним без перчаток. Они будут необходимы уже при мытье овоща: маслянистое вещество капсаицин, содержащееся в каждом виде острого перца и придающее ему жгучесть, может попасть на кожу или слизистые оболочки и вызвать химический ожог. Перчатки помогают минимизировать этот риск. Надевайте их еще до того, как поместите перец под струю холодной воды и начнете аккуратно тереть его поверхность щеткой.

Яблоки

Почти все яблоки содержат химикаты и пестициды, и ни один способ мытья не поможет полностью от них избавиться. Но, согласно исследованиям, наиболее эффективно от пестицидов избавляет пищевая сода. Смешайте 1 ч. л. соды и 2 чашки воды и опустите в раствор яблоки на 15 минут. А затем просто промойте их под проточной водой.

Рис

Рис перед готовкой нужно обязательно промывать, чтобы смыть с него крахмал. Если этого не сделать, то как раз из-за крахмала крупа и будет слипаться, выглядеть грязной и неаппетитной. Рис нужно промывать в миске или сите до тех пор, пока вода не станет прозрачной.

Капуста

Чтобы правильно очистить капусту, необходимо отрезать конец корня и стебель. Далее нужно разрезать капусту пополам и нарезать ее тонкими полосками. Затем хорошо их промыть холодной водой, чтобы удалить всю грязь. Кроме того, можно на несколько минут замочить капусту в миске с водой, в которую предварительно добавлена столовая ложка уксуса. Это поможет удалить все оставшиеся бактерии и грязь.