Читатели ADME рассказали о том, как они однажды совместили несочетаемые продукты и получили шедевр

Наверное, многие из нас хоть раз пробовали продукты, совершенно несовместимые друг с другом. Клубничное варенье с солью, макароны, заправленные пломбиром, творожный сырок с кетчупом — это и многое другое однажды довелось попробовать нашим читателям.