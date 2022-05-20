Читатели ADME рассказали о том, как они однажды совместили несочетаемые продукты и получили шедевр
Наверное, многие из нас хоть раз пробовали продукты, совершенно несовместимые друг с другом. Клубничное варенье с солью, макароны, заправленные пломбиром, творожный сырок с кетчупом — это и многое другое однажды довелось попробовать нашим читателям.
Мы в ADME, начитавшись таких историй, захотели продегустировать некоторые из этих блюд.
- В детстве деликатесом считались такие бутерброды: булка, масло, варенье из клубники. Но сливочное масло покупали редко, а майонез был всегда. Потому я мазала батон майонезом и вареньем, это было отдаленно похоже. © Афина Сафонова
- В детстве ненавидела манную кашу, но каждое воскресенье мне нужно было съедать тарелку этой гадости. И вот однажды папа решил скреативить. Он добавлял мне в каждую ложечку каши кусочек копченой рыбы, и, знаете, я ее съедала с удовольствием. Еще он клал кусочки соленых огурцов, но копченка мне нравилась больше. © Inspiration / ADME
- Ела творожный сырок с кетчупом. Было вкусно. И да, я не была беременна. © Айрин / ADME
- Люблю горбушку черного хлеба, натертую чесноком и политую сгущенкой. Это странно, но очень вкусно! © Владимир Воронкевич
- Поняла, что удачно вышла замуж, когда попросила мужа принести мне вкусненького к чаю, а он притащил бутерброд с копченой скумбрией. Однажды пробовала банан с горчицей — офигительно вкусно. © Вера Савченко / ADME
- Как-то довелось попробовать макароны, заправленные пломбиром: расплавили на сковороде мороженое и смешали с макаронами. Получилось неожиданно вкусное сладкое блюдо. © Valentyna Dmytruk
- Довелось попробовать жареную кровяную колбасу с корицей и сахаром. © Elena Nielsen
- Самое странное блюдо, что я ела и люблю теперь, — суп арьян-яш. Это перловка, заправленная кислым молоком и мукой с припущенным луком, а сверху — толченая мята. Едят летом. Это традиционное блюдо греков Понта. © Наталия Воробьева
- Недавно придумал новый вид щей: щи с творогом. Туда входят капуста, картошка, морковь и творог. © alex ko / ADME
- Как-то мне сказали, что правильный кофе — это кофе с солью. Попробовала. После этого вернулась к такому кофе, каким его люблю я. © Irina Golban — Kempinski
- А я в детстве любила бутерброды с сервелатом и домашним клубничным вареньем. Тот, кто осмеливался это попробовать, тут же удивленно переставал фыркать. © Тревожное Пирожное / ADME
- А я разминаю очень спелый банан вилкой, взбиваю 2 яйца, смешиваю и ставлю в большой кружке на 3 минуты в микроволновку. Получается что-то вроде сладкого омлета. Часто ем эту «гадость» (по мнению мужа) на завтрак, хотя не очень люблю отдельно ни яйца, ни бананы. А вместе очень вкусно. © Спизула Сахалинензис / ADME
- Я люблю макать свежайший картофель фри в подтаявшее ванильное мороженое. В детстве с удовольствием уминала бутерброды: хлеб с маслом, черной икрой и бананом. Одно время поджаривала в качестве гарнира к мясу яблоко и ела его как картошку. В планах попробовать знаменитый «сэндвич Элвиса», в который входит хлеб, арахисовое масло, бекон, банан. Туда еще либо джем, либо мед добавляют. © PolkaDot / ADME
- Просыпаюсь как-то утром, вижу парня (теперь уже мужа) за компьютером. Наслаждается какой-то едой с ножа. Когда я еще больше проснулась, глазки немного расширились. Он отрезал твердый сыр, далее отрезал шоколад и медленно клал все это на язык. Теперь я привыкла: он часто мешает вкусы и очень хорошо готовит. А я до сих пор боюсь разные сочетания пробовать. © WinkingFox / ADME
А вы пробовали сочетать несочетаемые продукты? Поделитесь своим опытом.
AdMe/Кухня/Читатели ADME рассказали о том, как они однажды совместили несочетаемые продукты и получили шедевр
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