18 фото от пользователей сети, которые получили свои покупки и вскипели от возмущения как чайник со свистком

Неудачный шопинг еще как способен подпортить настроение, но иногда разница между ожиданием и реальностью так велика, что это выглядит даже комично. И некоторые пользователи сети, справившись с нахлынувшим негодованием, выложили примеры своих горе-покупок в интернет, чтобы позабавить других, раз уж больше ничего не поделаешь. Взгляните только на бутерброд с крабом без краба и чудовищный бургер, чтобы убедиться: повод не унывать всегда найдется.

«Заказала за $ 40 светильник из эпоксидной смолы. Вот что я получила»

Этот монстр называется бургером

«Я заказала их, так как думала, что это кеды с глиттером, но эти блестки просто напечатаны на ткани»

«Этот завтрак в аэропорту стоил мне $ 38»

В этом сэндвиче с крабом так мало краба, что вы даже не ощущаете его вкус

«Моя тетя заказала пиццу»

«Ой, какой милый котик, беру! Хм-м»

Это выглядит, мягко говоря, неаппетитно

«Я хотела декор в стиле бохо-шик, а получила полную безвкусицу»

«Я заказал салат цезарь с копченым лососем»

Он меньше, чем ожидалось

Это был десерт ко Дню святого Валентина

Содержимое дорогущего дезодоранта по сравнению с его упаковкой

Напоминает детский набор для лепки из пластилина

Так выглядит разочарование

Бургер со стейком рибай

«Теперь я понимаю, почему этот хлеб продавался со скидкой»