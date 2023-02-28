18 фото от пользователей сети, которые получили свои покупки и вскипели от возмущения как чайник со свистком
Неудачный шопинг еще как способен подпортить настроение, но иногда разница между ожиданием и реальностью так велика, что это выглядит даже комично. И некоторые пользователи сети, справившись с нахлынувшим негодованием, выложили примеры своих горе-покупок в интернет, чтобы позабавить других, раз уж больше ничего не поделаешь. Взгляните только на бутерброд с крабом без краба и чудовищный бургер, чтобы убедиться: повод не унывать всегда найдется.
«Заказала за $ 40 светильник из эпоксидной смолы. Вот что я получила»
Этот монстр называется бургером
«Я заказала их, так как думала, что это кеды с глиттером, но эти блестки просто напечатаны на ткани»
«Этот завтрак в аэропорту стоил мне $ 38»
В этом сэндвиче с крабом так мало краба, что вы даже не ощущаете его вкус
«Моя тетя заказала пиццу»
«Ой, какой милый котик, беру! Хм-м»
Это выглядит, мягко говоря, неаппетитно
«Я хотела декор в стиле бохо-шик, а получила полную безвкусицу»
«Я заказал салат цезарь с копченым лососем»
Он меньше, чем ожидалось
Это был десерт ко Дню святого Валентина
- Скорее ко дню развода. © one-punch-knockout / Reddit
Содержимое дорогущего дезодоранта по сравнению с его упаковкой
Напоминает детский набор для лепки из пластилина
Так выглядит разочарование
Бургер со стейком рибай
«Теперь я понимаю, почему этот хлеб продавался со скидкой»
Здесь даже предусмотрена картонная перегородка, которая не дает пакетикам рассыпаться по коробке
Фото на превью Curious_Bar348 / Reddit
AdMe/Маразмы/18 фото от пользователей сети, которые получили свои покупки и вскипели от возмущения как чайник со свистком
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