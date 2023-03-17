9 фраз и слов, о которых смело можно сказать: все слышится в точности так же, как пишется

Иногда многообразие идет не на пользу даже носителям языка и сбивает с толку. Например, когда надо срочно понять, как правильно написать: «так же» или «также». Или как же, наконец, верно: «садить» или «сажать»? Иной раз перед тем, как поставить запятую или выбрать букву, приходится хорошенько подумать. Но благодаря нашей статье в следующий раз вы выберете правильный вариант. Фразеологизмы и казавшиеся сложными слова дадутся вам легче легкого.

1.

При написании необходимо учитывать контекст, чтобы определить, является ли «так» наречием. Если «так» — наречие, а «же» — частица, то слова пишутся раздельно. Слитно пишем, если перед нами союз, например: «Он также пойдет с нами в кино». В следующий раз, прежде чем сделать ошибку и прослыть неучем, вспомните нашу статью и выберите правильный вариант с раздельным или слитным написанием.

2.

В школе мы учили правило о том, как следует писать буквы в корнях слов. Но вот в повседневной речи мы его почему-то игнорируем. Слово «обезболивающее» образовано от глагола «обезболить», и проверочным словом здесь будет «боль». Соответственно, и в производном слове следует произносить и писать О.

3.

И снова пример того, что слышится так же, как пишется, ведь никаких двойных согласных вы не произносите, верно? Обратившись к орфографическому словарю, мы можем увидеть, что слово «шопинг» пишется с одной буквой «П».

4.

Слышится так же, как пишется, и никакой буквы «н» в слове нет. Неважно, что вы сгибаете — локоть или лист бумаги, — пишется и произносится это слово через «Б». Потому что в обоих случаях в результате этого действия появится сгиб. Возможно, ошибочное появление буквы «Н» возникло из-за того, что это несовершенный вид глагола «согнуть».

5.

«Понаслышке» — реально существующее целое слово. И означает оно «на основании разговоров, по рассказам, по слухам». Пишется это слово слитно, в устной и письменной речи его можно употреблять без «не». Нужно правильно писать и употреблять фразеологизмы, а начать можно с простого: «знать не понаслышке» пишется слитно.

6.

«Нештатный» и «внештатный» — это разные слова. «Внештатный» (внештатный сотрудник) означает «работающий вне штата». Есть устаревший синоним — «заштатный». «Нештатный» (нештатная ситуация) — это прилагательное, которое следует понимать как «непредусмотренный».

7.

Наверное, наш мозг заменяет непривычное старое слово «испокон» на знакомое сочетание «из + какое-либо слово». В этом случае мы почему-то выдумали слово «покон», хотя его не существует в русском языке. Но есть устойчивое выражение «испокон веку», означающее «с давних пор». Уверены, после такого понятного объяснения в следующий раз вы выберете правильный вариант.

8.

В этом словосочетании часто происходит такая путаница, потому что, скорее всего, сбивает с толку устойчивое выражение «договор займа». Но в отношении самого слова действует правило: корректное написание его в именительном и винительном падежах в единственном числе — через Е; в других падежах появляется Й (займу, займов, займа); множественное число — всегда буква Й (займов).

9.

В русском языке попросту нет таких слов, как «пятиста», «двуста», «семиста» и так далее. Это склонение сложного количественного числительного, состоящего из 2 частей. Поэтому и склоняются эти части по отдельности: семь — семи, сто — сот. Лайфхак, который позволит не ошибаться, — заменять 2-ю часть слова на «нот» (созвучное с «сот»): двух нот — двухсот.

Внимание: в марте 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.