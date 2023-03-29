15 простых вопросов, на которые не может ответить 90 % людей. А вы сможете

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В школьные годы мы изучаем массу дисциплин и получаем огромное количество знаний, некоторые из которых остаются в памяти, а другие исчезают, кажется, навсегда. Однако иногда память преподносит сюрприз и в голове возникают совершенно неожиданные факты, когда-то прочитанные в учебнике по тому или иному предмету.

Этот небольшой тест поможет понять, какую информацию из школьной программы вы усвоили раз и навсегда.

1. Какая цифра в значении числа пи идет третьей после запятой?

2 4 3 1

2. Как называется наука, изучающая грибы?

Токсикология Орнитология Микология Дендрология

3. Благодаря чему на Земле происходит смена времен года?

Благодаря вращению Земли вокруг своей оси Из-за вращения планеты вокруг Солнца Времена года меняются вследствие лунного притяжения Из-за наклона земной оси по отношению к плоскости эклиптики

4. Что нужно добавить к железу, чтобы получить сталь?

Кислород Водород Алюминий Углерод

5. Что из этого не относится к ехиднам?

Они млекопитающие Они откладывают яйца У них есть сумка У ехидн есть зубы

6. Как выглядит химическая формула пищевой соды?

NaHCO₃ NaCl NaOH Na 2 SO 4

7. Кто жил раньше: Нефертити или Тутанхамон?

Нефертити Тутанхамон Они жили примерно в одно время

8. Что в переводе с древнегреческого означает слово «атом»?

Единственный Вращающийся Неделимый Маленький

9. Какой из нижеперечисленных организмов не относится к одноклеточным?

Дрожжи Амеба Инфузория-туфелька Губки

10. Какое из этих музыкальных произведений написал не Людвиг ван Бетховен?

«Творение Прометея» «Фиделио» «Эгмонт» «Волшебная флейта»

11. Что можно вычислить, разделив путь на время?

Расстояние Скорость Силу трения

12. Какой художник расписал потолок Сикстинской капеллы?

Рафаэль Микеланджело Леонардо да Винчи Караваджо

13. Чего нет в глазу человека?

Палочек Колбочек Хрусталика Желтого пятна Есть все вышеперечисленное

14. Почему в арифметике нельзя делить на ноль?

Результатом будет бесконечное число Ответом может быть любое число Потому что при умножении на 0 результатом всегда будет 0

15. Чему равна скорость света?

Приблизительно 300 000 000 м/с Около 300 000 000 км/с Примерно 300 000 000 м/ч Почти 300 000 000 км/ч