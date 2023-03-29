15 простых вопросов, на которые не может ответить 90 % людей. А вы сможете
В школьные годы мы изучаем массу дисциплин и получаем огромное количество знаний, некоторые из которых остаются в памяти, а другие исчезают, кажется, навсегда. Однако иногда память преподносит сюрприз и в голове возникают совершенно неожиданные факты, когда-то прочитанные в учебнике по тому или иному предмету.
Этот небольшой тест поможет понять, какую информацию из школьной программы вы усвоили раз и навсегда.
1. Какая цифра в значении числа пи идет третьей после запятой?
- 2
- 4
- 3
- 1
2. Как называется наука, изучающая грибы?
- Токсикология
- Орнитология
- Микология
- Дендрология
3. Благодаря чему на Земле происходит смена времен года?
- Благодаря вращению Земли вокруг своей оси
- Из-за вращения планеты вокруг Солнца
- Времена года меняются вследствие лунного притяжения
- Из-за наклона земной оси по отношению к плоскости эклиптики
4. Что нужно добавить к железу, чтобы получить сталь?
- Кислород
- Водород
- Алюминий
- Углерод
5. Что из этого не относится к ехиднам?
- Они млекопитающие
- Они откладывают яйца
- У них есть сумка
- У ехидн есть зубы
6. Как выглядит химическая формула пищевой соды?
- NaHCO₃
- NaCl
- NaOH
- Na2SO4
7. Кто жил раньше: Нефертити или Тутанхамон?
- Нефертити
- Тутанхамон
- Они жили примерно в одно время
8. Что в переводе с древнегреческого означает слово «атом»?
- Единственный
- Вращающийся
- Неделимый
- Маленький
9. Какой из нижеперечисленных организмов не относится к одноклеточным?
- Дрожжи
- Амеба
- Инфузория-туфелька
- Губки
10. Какое из этих музыкальных произведений написал не Людвиг ван Бетховен?
- «Творение Прометея»
- «Фиделио»
- «Эгмонт»
- «Волшебная флейта»
11. Что можно вычислить, разделив путь на время?
- Расстояние
- Скорость
- Силу трения
12. Какой художник расписал потолок Сикстинской капеллы?
- Рафаэль
- Микеланджело
- Леонардо да Винчи
- Караваджо
13. Чего нет в глазу человека?
- Палочек
- Колбочек
- Хрусталика
- Желтого пятна
- Есть все вышеперечисленное
14. Почему в арифметике нельзя делить на ноль?
- Результатом будет бесконечное число
- Ответом может быть любое число
- Потому что при умножении на 0 результатом всегда будет 0
15. Чему равна скорость света?
- Приблизительно 300 000 000 м/с
- Около 300 000 000 км/с
- Примерно 300 000 000 м/ч
- Почти 300 000 000 км/ч
Правильные ответы:
- 4. Третьей после запятой идет цифра 1.
- 2. Микология.
- 2 и 4. Времена года меняются благодаря наклону земной оси и вращению планеты вокруг Солнца.
- 4. Углерод.
- 4. У ехидн отсутствуют зубы.
- 1. NaHCO₃.
- 3. Они жили примерно в одно время. Период жизни Нефертити датируется примерно 1370–1330 годами до н. э., а Тутанхамона, который был женат на одной из ее дочерей, 1341–1323 годами до н. э.
- 3. В переводе с древнегреческого «атом» означает «неделимый».
- 4. Губки — это многоклеточный организм.
- 4. Оперу «Волшебная флейта» написал Вольфганг Амадей Моцарт.
- 2. Скорость.
- 2. Роспись потолка Сикстинской капеллы выполнил Микеланджело Буонарроти.
- 5. Есть все вышеперечисленное.
- 3. Поскольку в арифметике результатом умножения любого числа на 0 будет 0, деление на него не имеет смысла.
- Скорость света равна приблизительно 300 000 000 м/с.
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