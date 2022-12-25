Как скорректировать брови в домашних условиях как настоящий визажист

Если вы хотите сохранить естественную красоту, но изменить свой стиль, обратите внимание на брови. Ведь именно они могут совершенно изменить ваше лицо. Кстати, сейчас появилось очень много мастеров, которые смогут придать вашим бровям желаемую форму. Но если вы не хотите тратить время и деньги на поход в салон, то легко можете скорректировать свои брови и дома.

1. Структура брови

По мнению мастера по коррекции бровей Лорен Хогсден, перед тем как приступать к коррекции бровей, необходимо знать, где бровь начинается, где у нее излом и где она заканчивается. Поэтому для начала определите, где находятся 3 основные точки брови: Начало, или головка брови. Излом, или самая высокая точка брови. Кончик брови, или ее хвостик.

2. Форма бровей

И хотя брови каждого человека уникальны, их все же можно отнести к определенному типу. Некоторые формы бровей можно увидеть на изображении выше. Определив форму бровей, вам будет проще их скорректировать, удалить лишние волоски или правильно их накрасить.

3. Брови похожи друг на друга, но не идентичны

Важно помнить, что брови на лице могут несколько отличаться по форме друг от друга, поэтому, как бы вы ни старались, их будет сложно сделать полностью одинаковыми. По словам известного визажиста Тони Крукс, форма каждой брови зависит от лицевых мышц, нашей мимики и того, на какой стороне мы обычно спим.

4. Форма лица

Чтобы определить форму своего лица, обратите внимание на эти 3 критерия: какая у вас самая широкая часть лица (лоб, скулы или нижняя часть лица);

какой у вас подбородок (круглый, квадратный или заостренный);

и, наконец, длинное у вас лицо или короткое. Визажист Леа Шейбель рекомендует воспользоваться обычной линейкой, чтобы определить форму своего лица.

5. Какая форма бровей соответствует различным формам лица

Не так просто определить, какая форма бровей подходит вашему лицу. Лорен Хогсден рассказала, как правильно ее выбрать. Круглое лицо. Длина и ширина лица примерно одинаковые, поэтому вам больше всего подойдут брови с изломом, которые сделают лицо более выразительным и удлиненным.

Длина и ширина лица примерно одинаковые, поэтому вам больше всего подойдут брови с изломом, которые сделают лицо более выразительным и удлиненным. Овальное лицо. Такое лицо обычно очень гармоничное, поэтому форму бровей менять не стоит. Просто придерживайтесь естественной формы и не добавляйте резких изломов.

Прямоугольное лицо. Такое лицо довольно длинное и имеет четко очерченный подбородок. В идеале стоит выбрать широкие брови без резких изломов, которые визуально уменьшат высоту лба, а линию подбородка сделают более мягкой.

Такое лицо довольно длинное и имеет четко очерченный подбородок. В идеале стоит выбрать широкие брови без резких изломов, которые визуально уменьшат высоту лба, а линию подбородка сделают более мягкой. Сердцевидное лицо. Такое лицо шире всего в зоне лба и сужается к подбородку. Чтобы сбалансировать такое лицо, стоит выбрать дугообразные брови.

Такое лицо шире всего в зоне лба и сужается к подбородку. Чтобы сбалансировать такое лицо, стоит выбрать дугообразные брови. Квадратное лицо. Длина и ширина такого лица примерно одинаковые, а подбородок довольно угловатый. Чтобы смягчить линию подбородка, немного приподнимите брови, сделав их дугообразными. При этом стоит избегать четких контуров и резких углов или изломов.

6. Ориентируйтесь на естественную форму бровей

В 2000-х были модны брови-ниточки, поэтому многие женщины сильно выщипывали свои натуральные брови, чтобы сделать их тоньше. Но не стоит следовать всем модным тенденциям. Самый правильный подход — это поддерживать естественную форму своих бровей, главное — придать им ухоженный вид. Густые брови. Такие брови не требуют особого ухода. Достаточно их просто расчесать, уложить и подкрасить.

Такие брови не требуют особого ухода. Достаточно их просто расчесать, уложить и подкрасить. Тонкие брови. Требуют намного больше усилий, потому что волосков немного и любое несовершенство на тонких бровях намного заметнее, чем на густых.

7. Позвольте своим бровям отрасти полностью, перед тем как корректировать их

Люди часто следуют модным тенденциям не задумываясь, и это касается бровей в том числе. Поэтому, если вы слишком сильно выщипали свои брови, стоит дать им отрасти полностью, перед тем как придавать им новую форму.

8. Инструменты для придания формы бровям

Чтобы достичь наилучшего результата, очень важно использовать правильные инструменты. Их набор может отличаться в зависимости от ваших задач, но инструменты из списка ниже точно вам пригодятся. Главное, не забывайте, что все манипуляции с бровями стоит проводить при естественном освещении. зеркало без увеличения;

линейка или другой прямой предмет достаточной длины, чтобы соединить кончик вашего носа и хвостик брови;

карандаш для бровей;

щипчики или пинцет для бровей;

чистая щеточка для бровей или от туши;

специальные ножницы для бровей.

9. Разметка бровей

Разметка помогает создать симметричную форму бровей, которая наиболее подходит чертам вашего лица. По словам знаменитого визажиста Кары Ловелло, мастер по коррекции бровей должен произвести необходимые измерения и нанести разметку, перед тем как окрашивать брови или производить микроблейдинг. Но разметку можно сделать и самому, взяв за основу 3 основные части брови, которые мы упоминали ранее (начало, излом и кончик): Сначала поднесите линейку к крылу вашего носа и соедините ее с началом брови. Нанесите разметку и сделайте то же самое с другой стороны лица. Затем соедините линейкой крыло носа и излом брови. Нанесите разметку и сделайте то же самое с другой стороны лица. Теперь соедините линейкой крыло носа и внешний край глаза, чтобы определить, где должен находиться кончик брови. Нанесите разметку и сделайте то же самое с другой стороны лица. Наконец, соедините получившиеся точки, следуя естественной форме ваших бровей.

10. Как правильно выщипывать брови

Мастер по коррекции бровей Джаред Бэйли говорит следующее: «Все волоски на нашем теле соединены с кровеносными сосудами, которые позволяют волоскам вырасти заново после удаления. Но если кровеносный сосуд разрушен, волос не отрастет вновь». Чтобы правильно выдернуть волосок, Бэйли рекомендует натянуть кожу пальцами и потянуть за него щипчиками по направлению роста волос. Чаще всего тянуть нужно чуть вверх и по направлению к виску.

11. Цвет бровей

Не так просто определить, какой цвет подойдет вам больше всего. По мнению экспертов, брови настолько индивидуальны, что нет ни одного человека с совершенно одинаковыми бровями — как по форме, так и по цвету. Поэтому, чтобы определить, какой цвет подходит именно вам, воспользуйтесь этими простыми советами. Цвет волос и их текстура должны сочетаться с тоном кожи. Визажист Делина Медхин говорит, что цвет волос и их текстура помогают ей определить, насколько светлым или темным, холодным или теплым должен быть оттенок бровей. А мастер по коррекции бровей Ази Сакс утверждает, что текстура волос помогает ему определиться с интенсивностью цвета. Например, темные и густые брови хорошо смотрятся с темными и густыми волосами.

Выбирайте цвет немного светлее натурального цвета ваших бровей. Визажисты Делина Медхин и Томми считают, что идеальный цвет карандаша для бровей должен соответствовать цвету тени, которую отбрасывают волоски ваших бровей.

Поэтому не нужно подбирать цвет в соответствии с цветом волос на голове, скорее нужно сымитировать цвет кожи, на которую падает тень от волос. Если у вас светлые волосы и темные брови и вы воспользуетесь темным карандашом, чтобы закрасить промежутки, то ваши брови будут выглядеть неестественно. То есть цвет вашего карандаша должен визуально добавлять бровям густоты, а не менять их цвет.

Визажисты Делина Медхин и Томми считают, что идеальный цвет карандаша для бровей должен соответствовать цвету тени, которую отбрасывают волоски ваших бровей. Поэтому не нужно подбирать цвет в соответствии с цветом волос на голове, скорее нужно сымитировать цвет кожи, на которую падает тень от волос. Если у вас светлые волосы и темные брови и вы воспользуетесь темным карандашом, чтобы закрасить промежутки, то ваши брови будут выглядеть неестественно. То есть цвет вашего карандаша должен визуально добавлять бровям густоты, а не менять их цвет. Если вы не уверены, какой цвет выбрать, выбирайте нейтральные или холодные оттенки. По словам Томми, тон вашей кожи поможет определить, какой оттенок подойдет вашим бровям — теплый или холодный. Например, если у вас кожа с желтоватым оттенком, стоит выбрать карандаш теплого цвета, чтобы брови не выглядели седыми или пепельными. А Делина Медхин считает, что только рыжеволосые женщины должны выбирать карандаш теплого оттенка.