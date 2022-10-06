Контактные линзы прикрепляются непосредственно на роговицу глаза. Люди носят их для коррекции нарушений зрения, изменения цвета глаз или формы зрачков, а также в рамках лечения. Обычно линзы надевают утром, а вечером снимают. Но что будет, если по какой-то причине вы забыли их снять, и можно ли спать в линзах?

Как различаются между собой контактные линзы

Существуют разные контактные линзы. При их выборе обычно учитываются такие параметры, как материал линзы и ее диаметр, режим ношения, частота замены и многое другое. Когда речь идет о том, как часто снимать или надевать линзы, важно различать значения этих двух параметров: Режим ношения — это период, в течение которого производитель контактных линз рекомендует носить их, не снимая.

— это период, в течение которого производитель контактных линз рекомендует носить их, не снимая. Частота замены — это период, в течение которого производитель контактных линз рекомендует их использовать. После его окончания необходимо заменить линзы на новые.

Что будет с вашими глазами, если спать в линзах

Любой человек может случайно заснуть в линзах. Даже если снятие линз перед сном это рутинная процедура, которую мы выполняем каждый вечер наряду с чисткой зубов и умыванием. Тогда на следующее утро придется с трудом отклеивать от глаз подсохшие линзы, что само по себе причиняет дискомфорт. Столкнувшись с таким неприятным опытом, люди все равно продолжают пренебрегать правилам ношения контактных линз. Кажется, что можно спать в контактных линзах хотя бы иногда и не опасаться, что это как-то скажется на здоровье глаз.

Тем не менее офтальмологи рекомендуют всегда снимать линзы на ночь, чтобы не столкнуться с покраснением и раздражением глаз на следующее утро. Кроме того, если контактные линзы сильно подсыхают, снимая их, можно случайно повредить глаз. Могут возникнуть и другие проблемы с роговицей глаза, так как сон в линзах значительно повышает риск развития глазных инфекций. Среди прочего это может привести к развитию бактериального кератита, в результате которого человек может потерять зрение. Риск столкнуться с этим недугом достаточно высок, если вы будете спать в любых контактных линзах. Это относится и к тем типам линз, которые, по описаниям производителя, можно не снимать в течение длительного времени ношения, в том числе и на ночь. Офтальмологи рекомендуют отдавать предпочтение линзам, которые дают глазам время для отдыха ночью, позволяя роговице дышать. Исключение: линзы, которые созданы специально для того, чтобы носить их только во время ночного сна в рамках лечения.

Как быть, если вы случайно заснете в линзах?

В подобной ситуации может оказаться любой человек, в том числе и тот, кто очень внимательно относится к здоровью своих глаз. Может быть, вы устали после работы, решили посмотреть кино и случайно заснули. Что делать в такой ситуации? Снять линзы сразу после пробуждения. Для этого сперва убедитесь, что можете легко удалить их. Если почувствуете, что они прилипли к глазам или застряли внутри, не пытайтесь их вытянуть. С помощью глазных капель увлажните поверхность глаз, затем поморгайте, чтобы равномерно распределить жидкость. После этого попробуйте еще раз снять линзы. Избавившись от линз, можно дать глазам отдохнуть. Откажитесь от ношения контактных линз в течение дня, одновременно обращая внимание на то, как ощущают себя глаза. Если вы заметили у себя те или иные симптомы, указывающие на возможное наличие инфекции, обратитесь к врачу-офтальмологу. В этом случае лучше, если вы принесете использованную пару линз с собой на прием.

Признаки наличия глазной инфекции, которая может появиться из-за неправильного ношения линз

Затуманенное зрение

Выделения из глаз

Покраснения глаз

Ощущение боли или дискомфорта в глазах

Слезящиеся глаза (чрезмерное слезотечение)

Светочувствительность

Припухлость или отеки вокруг глаз

Зуд или жжение в глазах

Как лучше носить контактные линзы, чтобы не нанести вред глазам

Очень важно заботиться о состоянии глаз. Этот орган очень чувствителен и легко подвержен повреждениям, что скажется на его работе. Поэтому необходимо следить за состоянием глаз и не подвергать их лишнему риску. Если вы пользуетесь контактными линзами, постарайтесь соблюдать следующие правила: Не спите в контактных линзах

Не носите повторно одноразовые линзы

Снимайте линзы перед тем, как собираетесь плавать

Не используйте один и тот же контейнер для хранения контактных линз дольше 3–4 месяцев

Не носите контактные линзы, которые до вас использовал другой человек

Избегайте ношения косметических линз

Мойте руки с мылом перед тем, как снимать или надевать контактные линзы

Не используйте вместо раствора для линз обычную воду

Можно ли ненадолго вздремнуть, не снимая контактные линзы?

Не стоит спать в контактных линзах, даже если речь о коротком сне, например, когда вы решили вздремнуть ненадолго после обеда. Не снимая контактные линзы, вы повышаете риск занести инфекцию в глаза. Поэтому, если существует хотя бы малейшая вероятность того, что вы заснете, пусть даже ненадолго, для безопасности снимите контактные линзы.