Мы не обречены стареть как наши родители, и вот почему

Представьте, что вы родились старым и всю свою жизнь становитесь моложе. Вы видели этот фильм, не так ли? Бенджамин Баттон преподал нам несколько ценных уроков. Когда мы становимся старше, наше тело меняется. Наши привычки, наши симпатии и антипатии, наш эмоциональный интеллект — всё это меняется со временем. Но что же такое старение? И почему ему подвержены все живые существа на планете? С самого детства нас спрашивают: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» Редко кто отвечает: «Я хочу быть стариком». Однако, как однажды сказал Граучо Маркс: «Все мы становимся старыми — если нам достаточно повезет».

Представьте себя через 20 лет. Как вы будете выглядеть? Возможно, на вашем лице добавится морщин. Я готов поспорить, что вы представили себя похожим на мать или отца. Мы склонны использовать наших предков в качестве образцов того, как мы будем выглядеть в старости. Тем не менее генетика отвечает лишь за тридцать процентов особенностей нашего старения. Мы не на сто процентов обречены на те же проблемы со здоровьем или те же модели старения, что и наши родители. Это всего лишь миф. У вас есть реальный контроль над тем, как стареет ваше тело. Начнем с того, что старение происходит на клеточном уровне. Вы начинаете стареть с момента своего рождения. И вы продолжаете стареть каждый день своей жизни. Даже пока вы смотрите это видео. Но большая часть того, что нас старит, связана с нашим взаимодействием с внешними факторами: средой, в которой мы живем, пищей, которую мы едим, физическими и когнитивными процедурами. Всё это имеет значение. Возможно, Майя поможет нам лучше понять это.

Майя родилась здоровым ребенком — умным, любопытным и счастливым. В детстве и юности Майя находится на так называемой восходящей кривой развития. Ее мозг и кости растут в полную силу. Наш мозг меняется вплоть до двадцати лет, поэтому полезно давать ему дополнительные стимулы, чтобы гарантировать его наилучшее развитие. Хорошо, что Майя с детства работала волонтером в местном приюте для собак. Исследования показывают, что благотворительность замедляет когнитивный спад. Другими словами, она дольше сохраняет ваш мозг здоровым. Изучение новых вещей, например нового языка, также полезно в этот период жизни — оно повышает мыслительные навыки и умственную гибкость и замедляет старение мозга.

И вот вам исполняется 30 лет. Предположительно, наступает лучшее время в жизни. Десятилетие, когда уровень счастья возрастает. Но именно в это время метаболизм Майи начинает снижаться на два-три процента каждые десять лет. Примерно в это десятилетие она начнет терять и мышечную массу, так что занятия йогой или упражнения на развитие мышц будут лучшим противоядием. Раньше Майя не интересовалась здоровым питанием, но теперь оно станет приоритетом. Она начнет есть то, что поможет ускорить метаболизм, например имбирь и другие продукты. В 40 лет тело Майи начнет уменьшаться. Каждые 10 лет после сорока лет мы теряем примерно сантиметр своего роста. Это происходит из-за изменений в костях, мышцах и суставах. Полностью остановить этот процесс невозможно, но физические упражнения помогут его немного замедлить. Когда Майе будет 50 или 60, ее взрослые дети разъедутся, и она станет чувствовать себя свободнее, чем в последние несколько лет. Но ей придется смириться с некоторыми физическими ограничениями. У нее ухудшились зрение и слух. Треть американцев в возрасте от шестидесяти до семидесяти лет теряют слух. Но очки и слуховой аппарат успешно решают проблему. Кожа Майи потеряла эластичность, поэтому морщины очень заметны. Она иногда жалеет, что не пользовалась солнцезащитным кремом в молодости. Но, с другой стороны, Майе нравятся ее седые волосы.

Пока Майя спокойно принимает изменения, некоторые ее друзья обращаются к новейшим технологиям, чтобы замедлить или даже обратить вспять старение своего тела. Люди живут в среднем девяносто лет, что, как по мне, довольно много. Рекорд по продолжительности жизни составляет сто двадцать два года и сто шестьдесят четыре дня. Его установила француженка Жанна Кальман. До недавнего времени самым старым из ныне живущих людей была другая француженка — Люсиль Рандон. Она дожила до ста восемнадцати лет. Может, во Франции добавляют в воду эликсир долголетия? Новые технологии обещают, что всё больше людей смогут доживать до ста десяти или ста двадцати лет. Однако остаются вопросы: зачем жить так долго? И должно ли человечество стремиться к этой цели коллективно? Увеличение продолжительности полноценной жизни людей — одно из важных направлений в медицине. Вместо того чтобы просто увеличить продолжительность жизни человека, то есть количество лет, которые он проживет, медицина пытается повысить качество жизни. И нам не нужно переноситься в далекое будущее, чтобы сказать, что мы живем дольше, чем раньше.

Сто лет назад продолжительность жизни в США составляла около пятидесяти трех лет. Так что да, сейчас мы живем дольше. Если вы посмотрите на старые фотографии, то увидите, что люди сегодня выглядят намного моложе, чем несколько десятилетий назад. Заглянув в выпускные альбомы семидесятых годов, вы заметите, что девятнадцатилетние молодые люди выглядели на тридцать или даже сорок лет по нашим современным стандартам. Исследователи из Йельского университета и Университета Южной Калифорнии выяснили, что мы дольше остаемся молодыми. Их результаты показывают, что с начала тысяча девятьсот девяностых до конца двухтысячных годов шестьдесят лет стали новыми пятьюдесятью шестью годами. А сорок лет стали новыми тридцатью семью с половиной. Согласно книге доктора Моргана Левина «Настоящий возраст», человечество находится на пороге замедления процесса старения. Левин говорит, что у нас есть два возраста: хронологический, который соответствует цифре в паспорте, и биологический. Это означает, что вам может быть тридцать лет хронологически, но двадцать пять или даже тридцать пять лет биологически. Биологический возраст определяется тем, насколько вы здоровы. Это повод задуматься: как у вас обстоят дела с физическими упражнениями? Насколько здоровое у вас питание? Удается ли вам поддерживать режим низкого стресса?