12 шоу, на которые мы когда-то могли часами залипать. И как за эти годы изменились их ведущие

Сейчас многие смотрят видео в интернете. Но еще лет 15 — 20 назад зрители засматривались разными телешоу. «Окна», «Галилео», «Фабрика звезд» — эти и другие программы создавали особую атмосферу. Мы решили вспомнить культовые передачи той эпохи и заодно глянуть, как теперь выглядят их ведущие.

«Окна» (ведущий — Дмитрий Нагиев)

Ток-шоу выходило с 2002 по 2005 годы. Каждый выпуск освещал ту или иную проблему, связанную со взаимоотношениями людей. Передача была постановочной: все ситуации выдумывали создатели шоу, а гости были подставные. Иногда среди участников даже мелькали начинающие звезды — например, будущая телеведущая Ксения Бородина или юный певец Прохор Шаляпин. Ведущий программы Дмитрий Нагиев сейчас занимается своей основной профессией — снимается в кино и играет в театральных постановках.

«Галилео» (ведущий — Александр Пушной)

Оригинальная версия программы выходила с 2007 по 2013 год и в 2015-м. Программа была посвящена разным познавательным темам. Она притягивала к экрану многих детей и подростков того времени, потому что подавала информацию понятно и увлекательно. Помимо специально отснятых роликов, в передаче также были и студийные сюжеты. В них участвовал сам ведущий Александр Пушной. Сейчас передача не существует. Пушной ведет другие телепрограммы — например, «Обратный отсчет». Также он занимается рок-музыкой и даже посвятил этому видеоблог.

«Музыкальный ринг» (ведущая — Тамара Максимова)

Программа шла с 1984 по 1989 и с 1997 по 2000 год. В ней, как правило, участвовали два исполнителя (или две группы). Сначала они соревновались друг с другом в музыкальном творчестве, а потом отвечали на провокационные вопросы публики. Одним из авторов и ведущей передачи была Тамара Максимова. Уже много лет она не работает на телевидении.

«Comedy Баттл» (ведущий — Павел Воля)

Шоу транслировалось с 2010 по 2022 год. Оно представляло собой конкурс начинающих комиков. Условия и приз победителю не раз менялись, но суть оставалась та же. Судьи, среди которых были как мастодонты юмора, так и далекие от этой сферы звезды шоу-бизнеса, смотрели выступления начинающих юмористов и выбирали самого смешного. Ведущим на протяжении всех 12 лет был Павел Воля. Сейчас он продолжает заниматься юмором: ведет Comedy Club, выступает со стендап-концертами. В 2023 году у него появилась своя телепрограмма — «Шоу Воли». Также комик вместе с женой Ляйсан Утяшевой ведет шоу «Выжить в Дубае».

«Такси» (ведущий — Алексей Куличков)

Передачу показывали с 2005 по 2009 год. Участниками становились случайные прохожие, ловившие такси, за рулем которого сидел Куличков. Если человек соглашался поучаствовать в телеигре, то в течение поездки ведущий задавал ему вопросы разной степени сложности. В конце можно было выиграть денежный приз. После закрытия шоу Куличков продолжил работать на телевидении. Сейчас он ведет свою авторскую программу «Первая передача», посвященную автомобильной тематике.

«Истории в деталях» (ведущий — Сергей Майоров)

Передача просуществовала с 2003 по 2009 год. Здесь рассказывалось о жизни знаменитых людей. Автором и ведущим был Сергей Майоров. Сейчас он по-прежнему работает на телевидении. Одним из детищ ведущего, которым он занимается по сей день, является программа «Однажды...», схожая по тематике с «Историями в деталях». Майоров также стал продюсером множества документальных фильмов.

«Фабрика звезд» шла с 2002 по 2007 год и с 2011 по 2012-й. За это время программа успела выпустить множество музыкальных исполнителей. Но зрители увлеченно наблюдали не только за тем, как юные певцы и певицы превращаются в настоящих артистов, но и за их личной жизнью. Ведь участники проживали в одном доме, и их быт постоянно снимали. В июне 2023 года передача отпраздновала 20-летний юбилей. На праздничном концерте появились выпускники всех сезонов программы. А провела его бессменная ведущая «Фабрики звезд» Яна Чурикова. Сейчас Чурикова ведет программы «Голос» и «Голос. Дети», а также свой видеоблог, где в 2022 и 2023 годах вышли интервью со многими участниками «Фабрики звезд».

«12 злобных зрителей» (одна из ведущих — Татьяна Геворкян)

Первый выпуск шоу вышел в 1999 году. Затем в истории передачи было несколько перерывов, и окончательно она закрылась в 2022-м. Изначальная концепция заключалась в том, что 12 приглашенных участников беспристрастно оценивали новые клипы, и в конце программы выбирались лучшее и худшее видео. Первой ведущей была Яна Чурикова. Впоследствии люди, которые вели шоу, неоднократно менялись. Одной из самых заметных ведущих стала Татьяна Геворкян. Сейчас она также работает на телевидении. Например, ведет программу для учителей «Передача знаний».

«Утренняя звезда» (ведущий — Юрий Николаев)

Конкурс юных и молодых талантов выходил с 1991 по 2003 год. Оттуда вышли многие современные звезды: например, Валерия, Сергей Лазарев, Алексей Чумаков, Пелагея и другие. Вел передачу Юрий Николаев, ведущий многих легендарных детских и музыкальных программ — «Утренняя почта», «Голубой огонек», «Спокойной ночи, малыши!» и т.д. Последняя работа Николаева — «Честное слово». Для этой программы он брал интервью у известных персон. С 2021 года Николаев ничего не ведет.

«ДОстояние РЕспублики» (ведущие — Юрий Николаев и Дмитрий Шепелев)

Программу показывали с 2009 по 2016 год. В каждом выпуске исполнялись несколько известных песен прошлых десятилетий, из которых зрители, представлявшие старшее и младшее поколения, выбирали лучшую. Часто выпуски посвящались творчеству конкретного артиста или композитора. Один из ведущих, Дмитрий Шепелев, и сейчас активно работает на телевидении и ведет различные передачи.

«Контрольная закупка» (ведущий — Антон Привольнов)

Передача выходила в эфир с 2006 по 2018 год. По ее правилам, простые покупатели и эксперты в пищевой промышленности оценивали, насколько качественны те или иные продукты. Каждый выпуск был посвящен какой-то одной категории товаров. Ведущим с самого основания был Антон Привольнов. После закрытия программы он нечасто появлялся на экранах. Полтора года Привольнов вел передачу «Звезды сошлись» вместе с Лерой Кудрявцевой. В 2022-м он покинул шоу. В том же году Привольнов рассказал, что получил степень магистра медиаменеджмента и собирается продюсировать кулинарную программу.

«Снимите это немедленно!» (ведущие — Наталья Стефаненко и Таша Строгая)

Впервые передачу показали в 2004 году, и она просуществовала 10 лет. Команда стилистов программы помогала простым женщинам преобразиться. Фишкой был разбор гардероба героинь, после которого вещи резали на куски и выбрасывали. Одними из ведущих шоу были Наталья Стефаненко и Таша Строгая. Стефаненко уже много лет работает на итальянском телевидении. А Строгая сейчас является экспертом в программе «Модный vs Народный».