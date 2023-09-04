13 человек, которые до сих пор не могут простить своих учителей

Ох уж эти перипетии со школьными учителями! Предвзятое отношение, несправедливо заниженные оценки, порой даже ругань — хотя бы одна подобная история наверняка есть у каждого в багаже. Пользователи сети решили поделиться своими воспоминаниями, которые даже спустя много лет нет-нет да и вызовут нервный тик.

В конце статьи история о том, что общение с преподавателями вузов тоже порой оставляет тот еще осадочек.

За 11 лет школы у меня ни одной четверки. Но в классе училась дочка богатеньких, оценки ей натягивали без зазрения совести. Во мне эта девочка всегда видела конкурентку. А я из простой семьи, не была зубрилкой — учеба давалась легко. В 11 классе мы были одними из первых, кто сдавал новый итоговый тест, а там уже никак не нарисуешь, и на золото, увы, подать невозможно. Патовая ситуация: мне-то светит золото, а как это можно допустить? Девочке же будет обидно. Ее родители организовали все так, что мы вместе с ней получили серебро. Моя классная руководительница просто заявила меня как серебряную медалистку. Да. Вот так просто. Не знаю, как можно было предать своего ученика, на котором она выезжала на защите категории, олимпиадах и конкурсах. Сказать, что я была в шоке — ничего не сказать. Обидно ли было? Конечно. Несправедливость сложно забыть, хотя золото и не было самоцелью в учебе. © Аноним / Pikabu

С 5 по 9 класс постоянно ездил на городские и областные олимпиады по английскому языку. В 10 классе пришла к нам новая учительница английского. Я стал перебиваться с двойки на тройку и все время слышал одно: «Не знаешь ты на 4 даже!» Сделал ход конем — сдал международный экзамен. На 6,5 из 9. Принес это директору, он вызвал ту даму. А она и предъявила: «Не может подросток знать язык на моем уровне». С тех пор на ее уроки я не ходил. В аттестат внесли «отлично». © Telaento / Pikabu

Классе в пятом или шестом у нас учительницу математики несколько дней подменяла учительница параллельных классов. Я по математике отличником был, но эта мадам поставила мне двойку за контрольную. Подошел, спросил, в чем дело. Оказалось, что у меня ручка жирно пишет и она такую грязь даже в руки брать отказывается. И начала показывать тетради своих учеников, где все было написано какими-то бледными чернилами (где они такие брали — неясно, я использовал стандартный стержень без всяких изысков). Она тогда всему классу занизила оценки или тупо двойки поставила по этой причине. Потом, когда наша учительница вернулась, разобрались и оценки исправили. Но осадочек до сих пор остался. © MaxSamoylov / Pikabu

У меня был один молодой учитель, который явно вернулся в школу, чтобы тусоваться с крутыми ребятами. Если вы были популярны, вам все сходило с рук, а если нет, у него на лице была такая горечь от того, что ему приходится уделить вам капельку своего времени. А еще он подкатывал к девчонкам на школьных вечеринках. © eat_the_pudding / Reddit

/ Reddit В 10 классе нам поставили новую учительницу математики. На первом уроке отличница Ленка не справилась с заданием у доски. Я была вызвана методом тыка, вышла и сделала все правильно, чем почему-то удивила математичку. Она наслаждалась, пока топила Ленку. Видимо, захотела утопить и меня следом, а я не далась. Правда, после этого выше тройки я не получала. Издевательства над девчонками были все два года до выпуска. Почти все получили тройки в аттестаты, а Ленка вместо золотой медали — серебро. И все это учительница сопроводила словами: «Я же говорю, ты не знаешь на 5». Причем мальчишкам пятерки ставились без проблем. После школы я не поступила, куда хотела. Родители поддержали, мне было 17, год я не училась, готовилась, поступила на следующий. В этот период мы с мамой встретили ту самую учительницу. И она «от души», сочувственно посоветовала моей маме «выучить девочку хотя бы на парикмахера». Лет через 10, когда очередной отличнице эта женщина запорола аттестат и срезала медаль, ее родители дошли до министерства. Был скандал, который очень старались замять. Родители доказали, что валила она именно девчонок и из личной неприязни. Что сделали в школе? Убрали у нее старшие классы, отдали ей пятые-седьмые. © NeemKashu / Pikabu

Моя учительница истории также была директором школы. Она очень строгая. Однажды она поручила нам составить карту, пометив на ней важные места (основные торговые пути, культурные достопримечательности, королевства и т.д.). Когда класс сдал, учительница очень разозлилась: якобы мы все сделали неправильно. Она стала кричать на нас, какие мы ленивые, как разочаровали ее. И, что еще хуже, вызвала учителя географии (на мой взгляд, одного из лучших учителей, которых я когда-либо встречала) и начала при нас обвинять его в нашей некомпетентности. Учитель географии был унижен, но нашел в себе силы продолжать дальше нормально преподавать у нас. С того дня учительница истории потеряла уважение в моих глазах. © Valerie Augustine / Quora

У меня отвратительный почерк. Учителя, которые меня не любили, этим пользовались. Даже если я писал контрольную без ошибок, мне снижали оценку за почерк. Особенно ненавидела меня математичка. Вершиной ее ненависти ко мне были записи в дневнике. Когда я показал родителям одну из них, они очень долго смеялись: «Ваш сын пишИт в классе очень плохо». Мама хотела зачеркнуть ошибку и написать: «Зато грамотно». Но отец ее отговорил, решив, что учительница тогда меня совсем загнобит. © Подслушано / VK

Новая классная руководительница в 5 классе, впервые увидев меня, сказала, что я очень на кого-то похожа, и спросила, нет ли у меня сестры. Кто бы знал, насколько значительной окажется эта фраза. С того момента началась моя адская жизнь вплоть до 11 класса.

Человек испытывал ко мне ненависть, которую скрывал за ехидной улыбкой и хитрыми глазами. За все годы учебы эта женщина слила на меня все свои обиды. Снимала со всех мероприятий, потому что я шепелявила (я носила пластинки для выправления прикуса), чем понизила мою самооценку, занижала оценки по своему предмету, унижала меня перед учителями (о чем я узнала перед выпуском) и приложила руку к тому, чтобы лишить меня медали. Только лет через 10 после окончания школы я узнала, что внешне была похожа на любовницу ее мужа, к которой не имела абсолютно никого отношения. © Подслушано / VK

В 5 классе, в самом начале учебного года, я потеряла дорогущую книгу по ин. язу (школа была с углубленным изучением). А книга была рассчитана на два года обучения. Родители старательно сделали где-то твердый переплет, чтобы не затерлась обложка. То есть, моя книга отличалась от других. После потери книги мне пришлось постоянно бегать к однокласснице, просить дать свою книгу, чтобы я сделала копии нескольких страниц на ближайшие пару уроков (всю книгу за раз делать было очень дорого для моих родителей). Я была вынуждена ходить к ней постоянно, это такое унижение — постоянно о чем-то кого-то просить. Короче, только пару лет назад (мне 30+) мне мама призналась, что на самом деле я просто забыла книгу в парте. И через год где-то на одном из родительских собраний она зашла в класс к училке по ин. язу поинтересоваться, как у меня дела, и увидела мою книгу у нее на столе. Учительница ей пользовалась на уроках в других классах, а когда был урок у нас, видимо, меняла, чтобы я не видела. Это ж надо, ну. © Аноним / Pikabu

В 9 классе я осознала, что хочу связать свою жизнь с искусством, но рисовать не умела. Пошла на курсы при универе. Начало получаться. Поняла, что по результатам школьных экзаменов мне не светит поступить на бюджет, а вот по художественному конкурсу попытать удачу можно. В 11 классе меня к себе вызывает завуч и говорит: «Ты же не надеешься поступить в универ на бюджет? Моя дочка худ. школу окончила, на курсы ходила и не поступила, а тебе и подавно не светит». Конкурс я выиграла и поступила на бюджет. Чем удивила, по-моему, все свое окружение. Хэппи-энд, но сейчас я просто в шоке, как учитель мог сказать такое ученику. © Палата № 6 / VK

Выступала с докладом об ученом. А нам тогда поставили замену. Об этой учительнице в школе легенды ходили. Она была строгая до сумасшествия, ее все боялись. А некоторые с ее уроков даже со слезами выходили — так она унижала и оскорбляла. Причем сама частенько ошибалась в своем же предмете. (Знаю это, потому что позже ее дали нашему классу на постоянку.) В общем, пришлось выступать с докладом перед этой фурией. Так новая учительница весь урок унижала меня за то, что я рассказываю без уважения. И в конце выпалила: «Позорный доклад! Небось, на одни двойки учишься?» Тут какой-то смельчак в классе сказал: «Вообще-то она у нас круглая отличница». Учительница ухмыльнулась и выразила удивление, но отстала от меня наконец. Оценку ставить не стала.

У меня в школе была учительница, которая постоянно кричала и унижала детей. Однажды ей поручили отвести наш класс на урок плавания в какой-то развлекательный центр, и когда мы туда приехали, я обнаружил, что забыл плавки. Когда я сказал ей об этом, она закричала мне прямо в лицо: «Ты глупый мальчик!» И отнеслась ко мне так, будто я самый тупой человек на Земле. В другой раз мне пришлось пойти в учительскую, чтобы передать этой учительнице сообщение. Я постучал в дверь. Она открыла и начала кричать на меня за то, что я постучал в дверь три раза, бредя о том, что положено стучать только один раз. И она сказала, что я должен постучаться еще раз, как следует. Учительница закрыла дверь, я стукнул один раз, она дернула ее обратно и спросила что-то вроде: «Ну и что такое?» Как только я сказал ей, она захлопнула дверь перед моим носом. © moodswinging / Reddit

У меня была учительница, которая использовала мое улучшение оценки как доказательство того, что я списываю. Дошло до такого абсурда, что она заставила меня пройти тест в пустом кабинете, а сама наблюдала за мной. Я снова получил лучшую оценку в классе, а она все равно продолжила публично обвинять меня в списывании. © sirspidermonkey / Reddit

Бонус: случай с преподавателем в университете

Сдавала я как-то экзамен. Выучила все идеально, написала шикарно, уверенно сдала свою работу и пришла заканчивать «отполированной» устной частью. И тут мне удалось все красиво рассказать! Преподавательница посмотрела на меня, как будто оценивая взглядом, и сказала: «Хорошо. Четыре». На мой вопрос, почему четыре, она покрутила головой, сняла очки и ответила: «Потому что нельзя ходить в короткой юбке на экзамен! Вы же будущий учитель!» Когда-то людей перестанут судить по одежке, но это будет уже совсем другая история. © Палата № 6 / VK