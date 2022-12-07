18 счастливчиков, которые среди винтажных вещичек отрыли настоящее сокровище и теперь никому его не отдадут

Нередко мы бываем очарованы вещами из прошлого, когда наши мамы и бабушки были еще юными. Винтажные вещи, то есть такие, которым больше 20 лет, всегда в моде и всегда вызывают интерес. И есть среди нас те, кто охотится за этими сокровищами и находит по-настоящему ценные и восхитительные предметы одежды и быта.

«Нашел этих красавцев на рынке за $ 30 — набор из 2 винтажных светильников в виде павлина»

«Нашел такое кресло 1999 года»

«Сегодня в антикварном магазине я нашел кепку, в которую встроили радиоприемник»

Это кольцо Tiffany из магазина винтажных украшений

«Перебирая груды старинных украшений в мамином магазине, я обнаружила браслет. Если на него посветить ультрафиолетом, то браслет светится»

«Я нашла самое шикарное винтажное платье! Думаю убрать подплечники, потому что у меня и так довольно широкие плечи. Стоит?»

«Моя мама купила набор чашек в антикварном магазине. Если вы будете держать их против источника света, то сможете увидеть внутри не что иное, как образ женщины»

«Удивительная находка в местном секонд-хенде. Не могу поверить, как хорошо сидит платье и шляпка»

«В нашем магазине есть потрясающее пальто. На нем мы обнаружили бирку, которая удивила нас. Оказывается, в прошлом веке такие пальто продавали в Диснейленде»

«Наряд 1950-х годов. Насколько я помню, он основан на выкройке Dior»

«Купил телевизор в интернете, но он оказался нерабочим, поэтому я сделал из него кровать для кошки»

«Сегодня сбылась мечта меня 10-летнего. Купил за $ 26»

«Искала кольцо, заметила это в антикварном магазине и поняла, что оно то самое»

«Мое свадебное платье было из шелка и винтажных кружев»

«Я правда не могу дождаться, чтобы начать пользоваться этим набором посуды 1970-х годов»

«Я приобрела эту красивую тарелку всего за каких-то $ 3»

«Нашла это кольцо в винтажном магазине, тут же купила и в тот же день обручилась! Я влюблена в старину»

«Я купила тарелки и решила их отмыть. Краска начала отслаиваться, и под ней было спрятано красивое переливающееся стекло»