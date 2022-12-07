18 счастливчиков, которые среди винтажных вещичек отрыли настоящее сокровище и теперь никому его не отдадут
Нередко мы бываем очарованы вещами из прошлого, когда наши мамы и бабушки были еще юными. Винтажные вещи, то есть такие, которым больше 20 лет, всегда в моде и всегда вызывают интерес. И есть среди нас те, кто охотится за этими сокровищами и находит по-настоящему ценные и восхитительные предметы одежды и быта.
«Нашел этих красавцев на рынке за $ 30 — набор из 2 винтажных светильников в виде павлина»
«Нашел такое кресло 1999 года»
«Сегодня в антикварном магазине я нашел кепку, в которую встроили радиоприемник»
Это кольцо Tiffany из магазина винтажных украшений
«Перебирая груды старинных украшений в мамином магазине, я обнаружила браслет. Если на него посветить ультрафиолетом, то браслет светится»
«Я нашла самое шикарное винтажное платье! Думаю убрать подплечники, потому что у меня и так довольно широкие плечи. Стоит?»
«Моя мама купила набор чашек в антикварном магазине. Если вы будете держать их против источника света, то сможете увидеть внутри не что иное, как образ женщины»
«Удивительная находка в местном секонд-хенде. Не могу поверить, как хорошо сидит платье и шляпка»
«В нашем магазине есть потрясающее пальто. На нем мы обнаружили бирку, которая удивила нас. Оказывается, в прошлом веке такие пальто продавали в Диснейленде»
«Наряд 1950-х годов. Насколько я помню, он основан на выкройке Dior»
«Купил телевизор в интернете, но он оказался нерабочим, поэтому я сделал из него кровать для кошки»
«Сегодня сбылась мечта меня 10-летнего. Купил за $ 26»
«Искала кольцо, заметила это в антикварном магазине и поняла, что оно то самое»
«Мое свадебное платье было из шелка и винтажных кружев»
«Я правда не могу дождаться, чтобы начать пользоваться этим набором посуды 1970-х годов»
«Я приобрела эту красивую тарелку всего за каких-то $ 3»
«Нашла это кольцо в винтажном магазине, тут же купила и в тот же день обручилась! Я влюблена в старину»
«Я купила тарелки и решила их отмыть. Краска начала отслаиваться, и под ней было спрятано красивое переливающееся стекло»
Как вы относитесь к винтажным вещам? Для вас это хлам или вы любите старину?
Фото на превью blouperkz / Reddit
AdMe/Ностальгия/18 счастливчиков, которые среди винтажных вещичек отрыли настоящее сокровище и теперь никому его не отдадут
Поделиться этой статьёй