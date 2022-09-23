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19 вещей старшего поколения, о назначении которых не догадался бы даже Эркюль Пуаро

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Нередко бабушки и дедушки просят у внуков помочь им разобраться со смартфонами и другой современной техникой. Бывает, молодым людям приходится показывать что-то несколько раз, например, как набирать сообщение или звонить по видеосвязи. При этом мы с вами понятия не имеем, как пользоваться вещами, которые были популярны у прошлых поколений.

Мы в ADME присмотрелись повнимательнее к вещам, которые были у бабушек и дедушек пользователей сети. Чтобы разобраться, для чего некоторые из них нужны, потребовалась много усилий.

«Нашел эту штуковину в подвале моей бабушки»

«В шкафу дедушки был такой аппарат. Он нужен, чтобы проверять, работает ли лампочка»

«Это зажим для галстука. Мне его подарил мой 98-летний дедушка, на нем зашифрована фраза „Ты не сможешь вести дела, если будешь сидеть на пятой точке“»

«Мой прадед на таком станке точил столовое серебро»

«Когда разбирал вещи моего прадеда, я узнал, что раньше в стеклянных фигурных флаконах продавался одеколон»

«Зажигалка моего дедушки 40-х годов прошлого века»

«Это мухобойка. Ее моя прабабушка сделала из куска москитной сетки»

В старом доме к столу прикручен такой металлический предмет

Деревянная палка с раздвоенным концом и старой этикеткой с надписью «Вилка невесты»

  • А называется она так, потому что это палка для стирки белья. Мы можем только догадываться, каким невероятным подарком это должно было быть для молодой женщины, начавшей свою жизнь домашней прислуги. © DogfishDave / Reddit

«Какая-то старинная французская кухонная утварь. Для чего она?»

  • Я почти уверен, что это старинный зажим для рыбы. Мой дядя ловил лосося и использовал что-то подобное, чтобы держать рыбу за хвост, пока он чистил ее и разделывал. © Coyote-Loco / Reddit

«Я нашел в доме моей бабушки трубки из тонкого стекла. К сожалению, на коробке не написано, для чего они нужны»

  • В них помещают цветы. В каждую трубку по одному. И потом их ставят на подставку. © megadori / Reddit

«Нашла в шкатулке с драгоценностями моей 90-летней бабушки. Штучка щелкает»

  • Эта вещь раздражала взрослых. Ведь это игрушка-кликер, которая создает шум. © beniceeveryday / Reddit

«В доме моей бабули нашел такую серебряную штуку»

  • Найдите кнопку. Если вы ее нажмете, тогда брызнут духи. Это дозатор для парфюма. © Jesustron / Reddit

«Моя бабушка собирает антиквариат и прочий хлам. Похоже на камень. Может, разделочная доска?»

«Кто-нибудь знает, для чего предназначена эта часть открывашки? Такая была в доме у моей бабушки»

  • Если вы посмотрите старый мультфильм про Тома и Джерри, увидите, как такой штукой открывали банки с сардинами. © Candid-Independence9 / Reddit

«В старой коробке с кухонными принадлежностями моей бабушки была такая штука»

«Среди антикварных тарелок и посуды моей бабушки было такое блюдо. Что это?»

«Моя мама, которой 68 лет, получила это от своей бабушки. Мама считает, что это шпилька, так ли это?»

«Моя бабушка нашла это во время уборки. Это явно какая-то булавка, но она хочет знать, что именно это такое»

  • У моей бабушки была такая. Это брошь с золотым покрытием. Обычно ее прикалывают к лацкану или воротнику. © Unknown author / Reddit

О назначении каких из этих вещей вы догадались?

Фото на превью coortnee / Reddit
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AdMe/Ностальгия/19 вещей старшего поколения, о назначении которых не догадался бы даже Эркюль Пуаро
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