19 вещей старшего поколения, о назначении которых не догадался бы даже Эркюль Пуаро

Нередко бабушки и дедушки просят у внуков помочь им разобраться со смартфонами и другой современной техникой. Бывает, молодым людям приходится показывать что-то несколько раз, например, как набирать сообщение или звонить по видеосвязи. При этом мы с вами понятия не имеем, как пользоваться вещами, которые были популярны у прошлых поколений.

Мы в ADME присмотрелись повнимательнее к вещам, которые были у бабушек и дедушек пользователей сети. Чтобы разобраться, для чего некоторые из них нужны, потребовалась много усилий.

«Нашел эту штуковину в подвале моей бабушки»

«В шкафу дедушки был такой аппарат. Он нужен, чтобы проверять, работает ли лампочка»

«Это зажим для галстука. Мне его подарил мой 98-летний дедушка, на нем зашифрована фраза „Ты не сможешь вести дела, если будешь сидеть на пятой точке“»

«Мой прадед на таком станке точил столовое серебро»

«Когда разбирал вещи моего прадеда, я узнал, что раньше в стеклянных фигурных флаконах продавался одеколон»

«Зажигалка моего дедушки 40-х годов прошлого века»

«Это мухобойка. Ее моя прабабушка сделала из куска москитной сетки»

В старом доме к столу прикручен такой металлический предмет

Деревянная палка с раздвоенным концом и старой этикеткой с надписью «Вилка невесты»

А называется она так, потому что это палка для стирки белья. Мы можем только догадываться, каким невероятным подарком это должно было быть для молодой женщины, начавшей свою жизнь домашней прислуги. © DogfishDave / Reddit

«Какая-то старинная французская кухонная утварь. Для чего она?»

Я почти уверен, что это старинный зажим для рыбы. Мой дядя ловил лосося и использовал что-то подобное, чтобы держать рыбу за хвост, пока он чистил ее и разделывал. © Coyote-Loco / Reddit

«Я нашел в доме моей бабушки трубки из тонкого стекла. К сожалению, на коробке не написано, для чего они нужны»

В них помещают цветы. В каждую трубку по одному. И потом их ставят на подставку. © megadori / Reddit

«Нашла в шкатулке с драгоценностями моей 90-летней бабушки. Штучка щелкает»

Эта вещь раздражала взрослых. Ведь это игрушка-кликер, которая создает шум. © beniceeveryday / Reddit

«В доме моей бабули нашел такую серебряную штуку»

Найдите кнопку. Если вы ее нажмете, тогда брызнут духи. Это дозатор для парфюма. © Jesustron / Reddit

«Моя бабушка собирает антиквариат и прочий хлам. Похоже на камень. Может, разделочная доска?»

Грелка для ног из мыльного камня. © I_Me_Mine / Reddit

«Кто-нибудь знает, для чего предназначена эта часть открывашки? Такая была в доме у моей бабушки»

Если вы посмотрите старый мультфильм про Тома и Джерри, увидите, как такой штукой открывали банки с сардинами. © Candid-Independence9 / Reddit

«В старой коробке с кухонными принадлежностями моей бабушки была такая штука»

«Среди антикварных тарелок и посуды моей бабушки было такое блюдо. Что это?»

Это блюдо для масла. А вниз помещается лед, чтобы масло не таяло. © reflected_shadow / Reddit

«Моя мама, которой 68 лет, получила это от своей бабушки. Мама считает, что это шпилька, так ли это?»

Нет, это гвоздь для подковы. © Gezn2inexile / Reddit

«Моя бабушка нашла это во время уборки. Это явно какая-то булавка, но она хочет знать, что именно это такое»

У моей бабушки была такая. Это брошь с золотым покрытием. Обычно ее прикалывают к лацкану или воротнику. © Unknown author / Reddit