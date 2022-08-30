20 человек, чьи старшие родственники прожили такую жизнь, что киношники бы обзавидовались

Жизнь наших мам, бабушек и прабабушек иногда кажется похожей на приключенческий роман. Они путешествовали вокруг света, зажигали на балах, сидели за штурвалом самолетов и, конечно, выходили замуж по любви, даже если при этом от них отрекалась вся родня.

Герои нашей подборки поделились фотографиями своих старших родственников и рассказали незабываемые истории из их жизни. Мы в ADME просто глаз оторвать не можем от этих бесподобных лиц.

«Моя бабушка в молодости. Сейчас ей 99 лет, и недавно у нее появился новый парень»

«Бабушка переехала из деревни в Нью-Йорк, чтобы изучать паразитологию и энтомологию. Она вышла замуж за моего дедушку и родила двух сыновей. Но когда семейная жизнь ей наскучила, развелась и выучилась на медсестру. Она много что пережила (включая нападение буйвола). В свои 99 лет она по-прежнему сильна духом».

«Бабушка была на 6 лет старше дедушки, и это вызвало скандал. А так как денег на свадебный наряд у невесты не было, она пришла в своем лучшем воскресном платье темно-синего цвета»

«1977 год, моей маме сделали выговор за нарушение дресс-кода. Дело в том, что она заявилась на работу в слишком светлом костюме»

«На фото они с боссом обсуждают, как поступить в этой ситуации. В результате мама отстояла свой наряд и надевала этот костюм в офис еще много раз, потому что выяснилось, что правила не задокументированы, это просто часть традиции».

«Моей бабушке здесь 20 лет. Она точно сделана из чугуна: за свою жизнь не принимала никаких лекарств и никогда не наблюдалась у врачей»

«Мои бабушка и дедушка в 40–50-х годах»

Ого, они определенно были бунтарями: в то время мало кто фотографировался в футболках, ведь это было просто нижнее белье. И только очень смелые ребята носили их как одежду на выход. © wjbc / Reddit

«Мама делает покупки на рынке в Гонконге. Почти всю свою одежду она шила сама и любила наряжаться даже для похода за продуктами»

«Моя мама была одной из первых женщин-пилотов, прошедших обучение в Швеции»

«Мама проработала более 30 лет в коммерческой авиакомпании и вышла на пенсию совсем недавно. Она вдохновила меня стать пилотом».

«Снимок моего отца сделан где-то в Африке»

«Он пережил множество приключений. Это фото было сделано, когда он в 20 лет самостоятельно отправился в Африку из Британской Колумбии. Он прошел через Египет, Кению, Эфиопию и Судан. Была группа новозеландцев, с которыми он путешествовал какое-то время, и мы смогли недавно найти их и восстановить связь».

«Моя прапрабабушка была светской львицей. Она вышла замуж за моего прапрадеда по любви, и из-за этого семья отреклась от нее»

«Дедушка взял свою подругу на занятие по скалолазанию. Это были 20-е годы»

«Как вы догадались по лицу дамы, она не стала его женой, но зато потом дедушка встретил мою бабушку и они много лет вместе занимались скалолазанием и пешим туризмом».

«Мама и дедушка готовятся к торжественному шествию на параде. Мы из племени кри. Мои дедушка и бабушка могут говорить на нашем языке»

«Мой дедушка позирует в фотобудке в конце 60-х. Бабушка ласково называла его своим „муженьком-хиппи“»

«Моя гламурная прапрабабушка была очень умной дамой. Она стала агентом по продаже недвижимости в 70»

«Бабушка (слева) была известной пианисткой и органисткой. Она водила знакомство со многими звездами того времени»

«В начале своей карьеры она аккомпанировала для радиопередачи и была настолько популярна, что люди часто звонили на радиостанцию, спрашивая, дает ли она частные концерты».

«В 70-х мама пела в группе»

«Бабушке нравилось, когда ее фотографировали. Иногда во время поездок на рынок она просто заскакивала по дороге в фотостудию»

«В те дни это было очень дешево, и все они были очень профессиональны», — говорила она. Кстати, все свои наряды бабушка шила сама".

«Мой прапрадедушка отправился босиком в путешествие по земному шару»

«Двоюродная бабушка была загадочной и интересной женщиной. Оставила мне проигрыватель и все свои пластинки»

«Я спросил ее, нравится ли ей что-нибудь из 50-х, например Элвис. Она ответила: „Нет, мне не нравятся эти быстрые „новые“ вещи“. Мне показалось забавным, что она называет 50-е „новыми“».

«Мой дедушка был моряком. На фото он с вороной, которую приручил»

«Родственники всегда шутили, что я не похож ни на кого в семье, пока бабушка не нашла эти фотографии своего отца, сделанные в конце 1800-х годов»

«Он был искусным ювелиром и почти каждый день ходил на работу в одном и том же щегольском костюме».