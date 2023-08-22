История Людмилы Зыкиной, которую судьба щедро наделила талантом и богатством, а про личное счастье забыла

Имя певицы Людмилы Зыкиной знакомо даже тем, кто не сможет сходу вспомнить песни, которые она исполняла. А ведь их было более двух тысяч. В то же время, стоит лишь начать: «Издалека долго течет река Волга...», как в голове тут же рождается мелодия. От песен народной любимицы, которую знали еще наши бабушки и дедушки, на душе сразу становится светлее. Однако личная жизнь звезды не сложилась. Каждый брак заканчивался изменами и в итоге разводом.