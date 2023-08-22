История Людмилы Зыкиной, которую судьба щедро наделила талантом и богатством, а про личное счастье забыла
Имя певицы Людмилы Зыкиной знакомо даже тем, кто не сможет сходу вспомнить песни, которые она исполняла. А ведь их было более двух тысяч. В то же время, стоит лишь начать: «Издалека долго течет река Волга...», как в голове тут же рождается мелодия. От песен народной любимицы, которую знали еще наши бабушки и дедушки, на душе сразу становится светлее. Однако личная жизнь звезды не сложилась. Каждый брак заканчивался изменами и в итоге разводом.
Людмила Георгиевна в 1965 году и Елена Дудина в роли певицы в сериале «Людмила».
- Людмила Георгиевна родилась в Москве 10 июня 1929 года. Ее отец работал на хлебозаводе, а мать была санитаркой в больнице. Семья жила в деревянном доме на окраине города. Пока родители работали по две смены подряд, девочка оставалась с бабушкой. Будущая певица помогала по хозяйству: кормила кур, поросят и коров.
- В детстве она пела на семейных сборищах, играла на гитаре и баяне: «Бывало, соберутся у нас в доме соседи. И как же пели, какими соловьями разливались! Бабушка замолчит, вступит мама, отец ей вторит. Потом и я подпевать начала», — вспоминала Зыкина. Знала наизусть русские народные песни, которые услышала от бабушки.
- При этом будущая звезда мечтала стать летчицей. Любила играть с мальчишками в волейбол, футбол и в хоккей. Разбиралась в моторах, могла запросто отремонтировать велосипед.
Людмила Георгиевна в 1975 году.
- До того как стать профессиональной певицей, Людмила Зыкина успела поработать санитаркой, швеей и даже токарем. «Чтобы управлять станком, подставляла скамеечку. Работать было интересно, но все время хотелось спать — я же еще и в школе училась, уроки допоздна готовила. Но норму перевыполнила», — вспоминала звезда о работе на заводе.
- Позже отец девушки устроил ее на хлебозавод. В то время она познакомилась с солисткой филармонии, которая предложила ей вместе петь перед сеансами в кинотеатре и давать концерты в госпиталях.
- Когда Людмиле Георгиевне было 17 лет, она увидела объявление о наборе в хор имени Пятницкого и поспорила с подругами на шесть порций мороженого, что пойдет на прослушивание. И несмотря на то, что был уже второй тур, ее не только допустили, но и выбрали из тысячи других претендентов.
- Спустя 3 года в семье произошло несчастье — не стало матери Зыкиной. Певица так тяжело переживала утрату, что потеряла голос. «От нервного потрясения я тогда не то что петь, даже говорить громко не могла. И решила, что никакой артистки из меня не выйдет. Если уж петь в хоре, так запевать, а нет, так уж лучше не петь вовсе», — вспоминала звезда.
- Ей пришлось уйти из хора и устроиться работать брошюровщицей в типографию. В это же время отец женился вновь, и девушке пришлось переехать жить к родственникам.
Кадр из сериала «Людмила».
- Спустя 2 года к ней вернулся голос. В своей книге «Течет моя Волга» Зыкина писала: «И вдруг неожиданно для себя я что-то запела и поразилась. Голос вернулся! Я тогда захлебнулась от счастья. Пою!».
- Вскоре певица нашла новую работу: присоединилась к Хору русской песни Центрального телевидения и радио. Большое влияние на девушку оказала художественный руководитель хора. Она учила певицу, как правильно вести себя на сцене.
- Следующие 13 лет Зыкина работала в хоровых коллективах и участвовала в крупных конкурсах. В 1957 году она стала лауреатом Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
- В 1960 певица приняла участие в конкурсе артистов эстрады. На прослушивании она выступала без инструментального сопровождения. Победив, решила, что пора начинать сольную карьеру. «Уж больно хотелось доказать всем, кто не верил в меня, что я могу быть первой», — вспоминала она.
- В 1960 году Людмила Зыкина стала солисткой Москонцерта. Вместе с музыкантами певица побывала на гастролях в 90 странах. Ей даже приходилось выступать в Арктике для полярников.
- Голос звезды звучал на разных языках, в том числе на исландском, вьетнамском и норвежском.
- Во время выступления в Париже в 1964 году к Людмиле Георгиевне подошел известный французский актер Марсель Марсо и сказал: «Когда я шел на концерт, то думал, что на сцену выйдет эдакий „мужик-холл“. А увидел очень красивых и очень талантливых женщин».
- Иностранная публика называла Зыкину «королевой народной музыки» и «русской Эдит Пиаф». А в Японии звезда получила прозвище «Великанша с большим добрым сердцем».
- Голосом певицы восхищались известные люди по всему миру. Среди них Мирей Матье, Шарль Азнавур и Марк Шагал. Она даже познакомилась с группой «Битлз». Они подарили ей талисман, который она стала носить в своей косметичке.
Людмила Георгиевна в 1982 году.
- В 1977 году Людмила Зыкина создала собственный ансамбль. Артисты Людмилу Георгиевну называли просто «мама». Первые концерты ансамбля состоялись в «Карнеги-холле» в Нью-Йорке.
- В репертуаре Людмилы Зыкиной немало песен о женской судьбе. «Слезы», «Мне березка дарила сережки», «Твой отец». Певица говорила, что сначала пела в основном бесхитростные и слащавые песни, а ей хотелось чего-то серьезного. Позже в ее репертуаре появились новые композиции. Например, знаменитый хит о любви дочери и матери: «Оренбургский пуховый платок». «Я как бы размышляю над судьбой этой старой женщины, прожившей нелегкую жизнь. Женщина-мать всегда прекрасна, всегда достойна восхищения», — рассуждала Зыкина.
Людмила Георгиевна в 1985 году.
- Вниманием мужчин Людмила Георгиевна не была обделена. Ей приписывали романы как со звездами, так и с влиятельными персонами. Замужем певица была 4 раза. «Четыре мужа, и ни с одним я не была счастлива!», — признавалась она.
- На вопрос, была ли в ее жизни сильная любовь, певица отвечала: «Была. Одна на всю жизнь. Но я не могла с этим человеком соединиться, потому что он был несвободен. А ведь он меня любил, осыпал черешней с ног до головы».
- Впервые замуж Зыкина вышла в 22 года за инженера автозавода Владлена Позднова. В то время девушка работала в типографии. Но после замужества, когда голос вернулся к ней и начались долгие гастроли, их связь ослабла.
- Во время гастролей по Индии старец сказал Зыкиной: «Расстанешься с мужем, у него роман». Певица рассмеялась. А когда вернулась домой, позвонила подруга и попросила к телефону ее мужа. На вопрос «Зачем?» звезда получила ответ: «Как? Разве ты не знаешь? Мы с ним уже полгода живем». «Я не смогла простить предательства. Страдания после разрыва выплескивала в своих песнях. Одна из них была про измену: «Все трое перессорились, все трое разошлись», — с грустью вспоминала певица.
Кадр из сериала «Людмила».
- Со своим вторым мужем Людмила Георгиевна встретилась в троллейбусе. Журналисту Евгению Свалову сразу понравилась девушка, которая возвращалась с репетиции. Он предложил ее проводить до дома. А через пару месяцев сделал предложение.
- Евгений красиво ухаживал за любимой: ждал с гастролей, всегда встречал с цветами, возил на рыбалку, что ей очень нравилась. Но люди судачили: пока Зыкина на гастролях, ее муж развлекается с другой. А однажды дерзкая любовница позвонила певице и открыто заявила о себе. Звезда повела себя решительно. Она смело заявила мужу: «Мне не хочется унижать ни тебя, ни себя. Давай расстанемся».
Кадр из сериала «Людмила».
- Родных детей у звезды не было. О том, как глубоко она переживала, что так и не стала мамой, знали немногие. А все дело в том, что первые беременности оказались внематочными, и после этого певица больше не могла иметь детей.
- В 1963 году Зыкина впервые исполнила одну из самых известных своих песен — «Течет река Волга». «Чуть ли не все ее перепели, а я все не могла решиться. Казалось, у меня нет ровного звучания в низком и высоком регистрах. Шло время. Наступил какой-то миг, и я почувствовала, что не могу не спеть ее», — вспоминала она.
- Артистка любила репетировать свои концертные программы в лесу, среди берез, у реки.
- Несколько раз Людмила Георгиевна снималась в художественных и документальных фильмах. Среди них «Когда песня не кончается», «Соберите Венеру» и новогодняя комедия «Похищение».
В фильмах «Когда песня не кончается» и «Похищение».
- Прежде чем решиться выйти замуж в третий раз, Зыкина встречалась с преподавателем иностранных языков Владимиром Котелкиным три года. Ради жены он пожертвовал карьерой. Но он хотел семейного уюта и детей.
- Спустя 10 лет этот брак тоже распался. «Я слишком люблю то, что делаю. Может быть, поэтому у меня и семья не сложилась. Ежедневно репетиции, почти каждый день концерты, иногда по два в день. Кому из мужчин понравится жена, которая приходит за полночь уставшая», — делилась певица.
- Четвертый муж, баянист Виктор Гридин, был младше певицы на 14 лет и ради брака с ней оставил жену и двоих детей. Прожили душа в душу 17 лет. А потом он увлекся молодой певицей Надеждой Крыгиной. Когда Зыкина встретилась с разлучницей лицом к лицу, реакция ее была неподражаема. «Ну что, Гридин за тобой ухаживает? Надь, ты же знаешь, что нас в этой жизни уже ничего не связывает. Витя сложный, ты тоже девка непростая. Как хотите, так и поступайте», — сказала Зыкина.
- Когда спустя несколько лет Виктора не стало, звезда тут же связалась с его родными и стала помогать им. А еще назвала фестиваль в Курске в честь бывшего мужа.
Людмила Зыкина и ее четвертый супруг Виктор Гридин.
- В 1977 году, на пике карьеры, Людмила Зыкина получила высшее образование, закончив Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. И вскоре даже стала преподавать в Московском государственном институте культуры на кафедре народного хора.
- К началу 1980-х Зыкина и ее ансамбль давали по 100-200 концертов в год. И даже выступили на Олимпиаде в 1980 году.
- В 1999 году в честь певицы назвали алмаз весом 51 карат, который хранится в Алмазном фонде.
- Звезда любила ездить за рулем. На своей «Волге» доехала до самого Кавказа. Долго мечтала об иномарке типа «Пежо». «Однажды в честь какой-то даты мне подарили „Мерседес“. Я еще подумала тогда: „Зачем он мне. Все равно же украдут!“. Так и случилось. И уже потом я сама купила „Шевроле“, на котором езжу до сих пор. У меня есть водитель, но так как я вожу машину с 1962 года, то и сама сажусь за руль», — говорила она.
Кадр из сериала «Людмила».
- В конце 1980-х Зыкина большую часть времени проводила на репетициях, занималась жизнью коллектива, решала деловые вопросы, но все реже выходила на сцену. «Я например, не умею петь под фонограмму. Пока есть голос, надо петь, а если уже нет, надо уходить со сцены и искать себе другую специальность», — говорила она.
- Однажды ей предложили место на телевидении, если она заплатит 50 тысяч. «Да лучше я эти деньги отдам своим музыкантам. Мне не нужна „раскрутка“. Я давно уже получила большую популярность и никогда не упаду низко, никакую пошлость петь не буду. Было время, когда я жила на 60 копеек», — возразила Людмила Георгиевна.
Людмила Зыкина, 1996 год.
- Все свое наследство звезда переписала на троих племянников, но сохранить его родственники не смогли. Уже спустя некоторое время даже коллекция ее украшений была распродана.
- В конце жизни песни Зыкиной редко крутили по телевидению и радио. «Мне объяснили, что мой репертуар — неформат», — жаловалась она. Да и здоровье подводило. Даже на концерты ее выводили под руки. Но не петь она не могла — это было смыслом ее жизни.
Людмила Георгиевна во время пресс-конференции.
Талант и красота не являются гарантом семейного счастья. Так, еще одной известной певице, любимице миллионов слушателей Валентине Толкуновой в личной жизни судьба уготовила лишь испытания.