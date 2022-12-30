10 звезд честно признались, почему быть матерью — это значит пахать как трактор

Далеко не все звездные мамы решаются взять полноценный декрет и поставить свою карьеру на паузу на несколько лет. Поэтому им, как и многим другим женщинам, приходится совмещать уход за ребенком и работу. Наши любимые знаменитости откровенно рассказали о трудностях материнства и о том, почему иногда оно может даваться куда сложнее, чем восхождение на голливудский олимп.

Сара Джессика Паркер

Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News

Мать троих детей Сара Джессика Паркер считает, что материнство подходит не каждой женщине: «Бояться заводить детей — правильно. Так и должно быть! Даже любовь может иногда нас пугать, а дети и подавно». Звезда признается, что, родив первенца, боялась воспитать его неправильно. Мысль, что из-за нее он не будет вылезать из кабинета психотерапевта, когда повзрослеет, вселяла в нее ужас.



Учебный год, по словам актрисы, — самое загруженное время: «Весь день мне приходится за всеми убирать. Я словно классическая секретарша: только и делаю, что организую жизнь своих детей и доставляю их, куда надо, по расписанию». Как-то раз Сара Джессика пошла на школьное мероприятие своих детей. И только потом актриса поняла, что все это время на ней были надеты розовые пушистые тапочки, которые она забыла снять перед выходом из дома.

Эмили Блант

Choquet Lucie / ABACA / Abaca / East News

По словам актрисы, трудность материнства заключается в том, что окружающие ожидают от женщины слишком многого. И ей приходится постоянно защищаться. «Съемки в другом городе были испытанием, потому что каждые выходные я мчалась домой к семье. А потом дочки приезжали ко мне на 5–6 дней. И вот что самое раздражающее: всегда находились люди, которые интересовались, где мои дети, когда их не было рядом. Я думала тогда: „Держу пари, Крису Эвансу не задают этот вопрос“. И в итоге я поняла, что трачу все свое время на то, чтобы бесконечно перед кем-то оправдываться», — рассказывала Эмили.

Дженнифер Лоуренс

Совсем недавно Дженнифер Лоуренс родила первенца. Звезда «Голодных игр» призналась, что, заводя семью, очень боялась облажаться. «Каждый день материнства я чувствую себя ужасно. Даже больше — чувствую себя виноватой. Я играю со своим сыном и думаю: «Это то, чем он хочет заниматься? Или мы сейчас должны быть на улице? Ну вот, мы на улице. А что если ему холодно? Вдруг он заболеет? Может, лучше вернуться в дом? Я делаю достаточно для его развития?» — делится актриса своими переживаниями.

Кристен Белл

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

У актрисы 2 дочери. Утренняя рутина Кристен — пробуждение от их криков. «Мой обычный будильник — это леденящие кровь крики детей, под которые я просыпаюсь. Я бегу по коридору, думая, что кто-то выпал из своей кроватки, сломал себе руку. А они такие: „Доброе утро, мамочка!“» — говорит она. Как-то Белл призналась, что вторые роды проходили ничуть не легче, а даже сложнее первых. Они длились 33 часа. В конце концов врачам пришлось сделать Кристен кесарево сечение. Возможно, именно поэтому звезда откровенно сказала, что больше детей не хочет.

Софи Тернер

По словам звезды «Игры престолов», у которой в этом году родилась вторая дочь, материнство сделало ее очень эмоциональным человеком. Иногда Софи просто переполняют чувства к своим детям. К счастью, Софи смогла направить их на совершенствование своего мастерства. «Единственный способ стать действительно блестящей актрисой — это испытать как можно больше и привнести в роль этот опыт», — считает Тернер.

Виола Дэвис

Invision / Invision / East News

Виола Дэвис воспитывает девочку, которую удочерила. Актриса вспомнила историю о том, как случайно заперла свою 12-летнюю дочь в машине: «Моя дочь сидела сзади. Она была счастлива, а я находилась в дичайшем стрессе от похода по магазинам. Выхожу из машины, захлопываю дверь и понимаю, что у меня нет ключей. И как закричу! Можно подумать, что я играла в греческой трагедии. А потом я увидела прохожих и буквально вцепилась в них: „Мой ребенок в машине! Мой ребенок!“ И тогда один из мужчин сказал: „Вам просто нужно позвонить 911“. Поэтому я позвонила в службу 911 и начал кричать уже на оператора. В конце концов авто, конечно же, открыли. И самое дурацкое, что все это длилось буквально секунды».

Кейт Уинслет

ISABEL INFANTES / AFP / East News

После рождения 3-го ребенка у Кейт Уинслет было всего 6 недель декретного отпуска, а затем ей пришлось оставить сына и вернуться к работе. По словам актрисы, сцеживать молоко и играть — вот что было основными пунктами ее распорядка дня. Как считает Уинслет, для матерей не существует слова «не могу»: «Вы можете, потому что вы должны, и вы просто делаете это».

Ники Минаж

Певица рассказала, что чувствует, как ее сердце вырывают, каждый раз, когда находится вдали от своего 2-летнего малыша: «Я помню, как была в другой стране и просто плакала. А когда я пыталась общаться с ним по видео, мне становилось еще хуже, потому что было сложно остановить трансляцию». По словам певицы, нет ничего плохого в том, чтобы позволить няне заботиться о детях. Но из-за этого появляется еще больше беспокойства: «А вдруг однажды я оставлю своего ребенка, а мне позвонят и скажут, что с ним что-то случилось?»

Дженнифер Гарнер

Мать-одиночка Дженнифер Гарнер пытается совмещать заботу о троих детях и актерскую карьеру. «Я должна разбудить детей, накормить, отвезти одного в школу, уложить другого вздремнуть, сходить в продуктовый, забрать одного из школы, уложить другого еще раз вздремнуть, приготовить ужин. Моя жизнь — это 2 крайности: я либо домохозяйка, работающая полный рабочий день, либо актриса», — говорит она. Иногда дети Дженнифер, по ее словам, могут устроить настоящее светопреставление, когда не получают того, чего хотят. В такие моменты важно стоять на своем. «Мой младший захотел какую-то штуку в магазине. Я сказала: „Мы ничего не покупаем“. И он закатил истерику. Сотрудники заволновались: „Пожалуйста, давайте просто подарим это ему“. На что я ответила: „Мне жаль, что он так плохо себя ведет в вашем магазине. Вы так милы. Но нет“. Понимаю, это некрасиво, но я изо всех сил стараюсь быть последовательной в своих решениях, чтобы дети знали, чего могут ожидать от меня», — рассказала Гарнер.

Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй, у которой сейчас двое детей, рассказала, что после рождения первенца переживала из-за трудностей, которые могли возникнуть во время работы. Тогда актриса снималась в фильме «8 подруг Оушена». «Был момент, когда съемки затянулись. Я чувствую, что не могу больше терпеть, и такая: „У-у-ух!“ Другие актрисы столпились вокруг: „Что случилось?“ А я в ответ: „Просто еще час назад я должна была сцедить молоко“. И тогда съемочная группа сделала перерыв, чтобы я могла спокойно заняться своим делом», — поделилась историей Энн.

А с какими трудностями родительства часто доводилось сталкиваться вам?

Фото на превью Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News