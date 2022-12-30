10 звезд честно признались, почему быть матерью — это значит пахать как трактор
Далеко не все звездные мамы решаются взять полноценный декрет и поставить свою карьеру на паузу на несколько лет. Поэтому им, как и многим другим женщинам, приходится совмещать уход за ребенком и работу. Наши любимые знаменитости откровенно рассказали о трудностях материнства и о том, почему иногда оно может даваться куда сложнее, чем восхождение на голливудский олимп.
Сара Джессика Паркер
Мать троих детей Сара Джессика Паркер считает, что материнство подходит не каждой женщине: «Бояться заводить детей — правильно. Так и должно быть! Даже любовь может иногда нас пугать, а дети и подавно». Звезда признается, что, родив первенца, боялась воспитать его неправильно. Мысль, что из-за нее он не будет вылезать из кабинета психотерапевта, когда повзрослеет, вселяла в нее ужас.
Учебный год, по словам актрисы, — самое загруженное время: «Весь день мне приходится за всеми убирать. Я словно классическая секретарша: только и делаю, что организую жизнь своих детей и доставляю их, куда надо, по расписанию». Как-то раз Сара Джессика пошла на школьное мероприятие своих детей. И только потом актриса поняла, что все это время на ней были надеты розовые пушистые тапочки, которые она забыла снять перед выходом из дома.
Эмили Блант
По словам актрисы, трудность материнства заключается в том, что окружающие ожидают от женщины слишком многого. И ей приходится постоянно защищаться.
«Съемки в другом городе были испытанием, потому что каждые выходные я мчалась домой к семье. А потом дочки приезжали ко мне на 5–6 дней. И вот что самое раздражающее: всегда находились люди, которые интересовались, где мои дети, когда их не было рядом. Я думала тогда: „Держу пари, Крису Эвансу не задают этот вопрос“. И в итоге я поняла, что трачу все свое время на то, чтобы бесконечно перед кем-то оправдываться», — рассказывала Эмили.
Дженнифер Лоуренс
Совсем недавно Дженнифер Лоуренс родила первенца. Звезда «Голодных игр» призналась, что, заводя семью, очень боялась облажаться.
«Каждый день материнства я чувствую себя ужасно. Даже больше — чувствую себя виноватой. Я играю со своим сыном и думаю: «Это то, чем он хочет заниматься? Или мы сейчас должны быть на улице? Ну вот, мы на улице. А что если ему холодно? Вдруг он заболеет? Может, лучше вернуться в дом? Я делаю достаточно для его развития?» — делится актриса своими переживаниями.
Кристен Белл
У актрисы 2 дочери. Утренняя рутина Кристен — пробуждение от их криков. «Мой обычный будильник — это леденящие кровь крики детей, под которые я просыпаюсь. Я бегу по коридору, думая, что кто-то выпал из своей кроватки, сломал себе руку. А они такие: „Доброе утро, мамочка!“» — говорит она.
Как-то Белл призналась, что вторые роды проходили ничуть не легче, а даже сложнее первых. Они длились 33 часа. В конце концов врачам пришлось сделать Кристен кесарево сечение. Возможно, именно поэтому звезда откровенно сказала, что больше детей не хочет.
Софи Тернер
По словам звезды «Игры престолов», у которой в этом году родилась вторая дочь, материнство сделало ее очень эмоциональным человеком. Иногда Софи просто переполняют чувства к своим детям.
К счастью, Софи смогла направить их на совершенствование своего мастерства. «Единственный способ стать действительно блестящей актрисой — это испытать как можно больше и привнести в роль этот опыт», — считает Тернер.
Виола Дэвис
Виола Дэвис воспитывает девочку, которую удочерила. Актриса вспомнила историю о том, как случайно заперла свою 12-летнюю дочь в машине:
«Моя дочь сидела сзади. Она была счастлива, а я находилась в дичайшем стрессе от похода по магазинам. Выхожу из машины, захлопываю дверь и понимаю, что у меня нет ключей. И как закричу! Можно подумать, что я играла в греческой трагедии. А потом я увидела прохожих и буквально вцепилась в них: „Мой ребенок в машине! Мой ребенок!“ И тогда один из мужчин сказал: „Вам просто нужно позвонить 911“. Поэтому я позвонила в службу 911 и начал кричать уже на оператора. В конце концов авто, конечно же, открыли. И самое дурацкое, что все это длилось буквально секунды».
Кейт Уинслет
После рождения 3-го ребенка у Кейт Уинслет было всего 6 недель декретного отпуска, а затем ей пришлось оставить сына и вернуться к работе. По словам актрисы, сцеживать молоко и играть — вот что было основными пунктами ее распорядка дня.
Как считает Уинслет, для матерей не существует слова «не могу»: «Вы можете, потому что вы должны, и вы просто делаете это».
Ники Минаж
Певица рассказала, что чувствует, как ее сердце вырывают, каждый раз, когда находится вдали от своего 2-летнего малыша: «Я помню, как была в другой стране и просто плакала. А когда я пыталась общаться с ним по видео, мне становилось еще хуже, потому что было сложно остановить трансляцию».
По словам певицы, нет ничего плохого в том, чтобы позволить няне заботиться о детях. Но из-за этого появляется еще больше беспокойства: «А вдруг однажды я оставлю своего ребенка, а мне позвонят и скажут, что с ним что-то случилось?»
Дженнифер Гарнер
Мать-одиночка Дженнифер Гарнер пытается совмещать заботу о троих детях и актерскую карьеру. «Я должна разбудить детей, накормить, отвезти одного в школу, уложить другого вздремнуть, сходить в продуктовый, забрать одного из школы, уложить другого еще раз вздремнуть, приготовить ужин. Моя жизнь — это 2 крайности: я либо домохозяйка, работающая полный рабочий день, либо актриса», — говорит она.
Иногда дети Дженнифер, по ее словам, могут устроить настоящее светопреставление, когда не получают того, чего хотят. В такие моменты важно стоять на своем. «Мой младший захотел какую-то штуку в магазине. Я сказала: „Мы ничего не покупаем“. И он закатил истерику. Сотрудники заволновались: „Пожалуйста, давайте просто подарим это ему“. На что я ответила: „Мне жаль, что он так плохо себя ведет в вашем магазине. Вы так милы. Но нет“. Понимаю, это некрасиво, но я изо всех сил стараюсь быть последовательной в своих решениях, чтобы дети знали, чего могут ожидать от меня», — рассказала Гарнер.
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй, у которой сейчас двое детей, рассказала, что после рождения первенца переживала из-за трудностей, которые могли возникнуть во время работы. Тогда актриса снималась в фильме «8 подруг Оушена».
«Был момент, когда съемки затянулись. Я чувствую, что не могу больше терпеть, и такая: „У-у-ух!“ Другие актрисы столпились вокруг: „Что случилось?“ А я в ответ: „Просто еще час назад я должна была сцедить молоко“. И тогда съемочная группа сделала перерыв, чтобы я могла спокойно заняться своим делом», — поделилась историей Энн.
А с какими трудностями родительства часто доводилось сталкиваться вам?