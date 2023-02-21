15 историй о детях, чьи родители точно растят их отличными людьми
Воспитывать ребенка — нелегкий труд, это знает любой родитель. Однако, согласитесь, радостно видеть плоды своих усилий и понимать, что чадо растет добрым, воспитанным человеком. Все бессонные ночи и трудности детского возраста стоят того момента, когда мы понимаем, что наши дети — хорошие люди. И конечно же, гордые родители периодически рассказывают в сети о том, какими крутыми растут их ребята, а мы из этих рассказов собрали добрую статью, чтобы вы улыбнулись.
- Мой младший сын (ему тогда было 12 лет) долго смотрел, как я крашусь, а потом выдал: «Не понимаю, зачем ты красишься». Спросила, почему это. Говорит: «Так ничего же не меняется». Я ему: «То есть я либо одинаково страшная, либо одинаково красивая — что с макияжем, что без него». И сынуля без колебаний ответил: «Конечно же, одинаково красивая!» © Lora P. / Quora
- Каждое утро после пробуждения я готовлю завтрак племяннице. Если честно, привык делать это в течение года, стало даже уже в радость. Вчера у меня был выходной, будильник я поставил на полчаса позже. Просыпаюсь, чтобы приготовить яичницу и горячие бутерброды, а меня на столе уже ждут чай, бутеры и творог со сметаной и сахаром. Племяшка (2-й класс, 8 лет), зная, что у меня выходной, решила мне сделать такой подарок. © nooneanotherme / Pikabu
- Старшей дочери 5 лет, младшей 3 года. Старшая уже получает карманные деньги, а младшей я, конечно, пока не даю. Так вот, старшенькая, когда тратит деньги, обязательно покупает что-нибудь для сестры. Я ей не раз говорила, что это ее личные средства и что если ей не хочется, то она не обязана покупать что-либо сестре, но она твердо стоит на своем и заявляет, что помогать мне присматривать за сестрой — ее работа. © Regine Kong / Quora
- Когда дочке исполнилось 3 годика, мы начали с ней вместе готовить. Вместе нарезали, смешивали продукты, выбирали блюда. Все под присмотром, конечно. Сейчас ей 9 лет, и она может приготовить полноценный обед из 3 блюд. Все восхищаются, удивляются. Я ей горжусь, но я настолько привыкла к тому, что это нормально, что удивляюсь, когда другие дети в ее возрасте не могут приготовить себе бутер. © Подслушано / Ideer
- У меня на лице большой шрам. Еду как-то раз в метро, напротив меня сидит молодая мама с сыном. Парнишке года 4. Сижу и слышу, как мальчик спрашивает у мамы: «Что у дяди с лицом?» Я, не поднимая глаз, слушаю продолжение разговора. А мама отвечает: «Это его изюминка». Мальчик спрашивает, что такое изюминка, и мама говорит: «Изюминка — это то, что делает каждого человека особенным». Всю оставшуюся дорогу мальчик молчал и с восторгом смотрел на меня. Это было приятно. Побольше бы таких находчивых родителей! © Подслушано / Ideer
- Мы с мужем дружим с одной семейной парой с детьми, ездим в гости друг к другу практически все праздники и выходные. Недавно их 11-летняя дочурка поведала мне о своих планах на следующие выходные: она собирается праздновать день рождения друга. А я решила ее поддразнить и спросила: «А нас что, не пригласили? Я-то думала, мы друзья!» А она закатила глаза и сказала: «Потому что это дружеская вечеринка, а вы — семья». Аж сердечко дрогнуло. © Penelope Timleck / Quora
- Минули дни субботников. Проходящие мимо нашего дома грязнули уже загадили газончик билетиками и прочим мусором. Стою тихонечко и вижу, как идет мама с ребенком в коляске, а вокруг нее носится неугомонный пухлый мальчишка. Тут он срывается с дорожки, забегает на газон и хватает пустую бутылку из-под газировки. Мама ему: «Ваня, что ты опять нашел?» А Ваня ей: «Мама, тут мусор! Я его в урну выброшу!» И бежит с бутылкой, обгоняя маму, к ближайшей урне. Честное слово, я в шоке. Очень рад, но в шоке. © SVI***B / Pikabu
- Дочери 4 года. У нее где-то уже год есть копилка, и собирает она только монетки. Так вот, раньше дочь подходила с копилкой и спрашивала, сколько там денег и хватит ли на молочный коктейль и мячик (знаете, такие каучуковые из автоматов). Потом сама запомнила, какие монетки и сколько надо. А недавно ездили к ее бабушке в гости, дочь подошла с копилкой и попросила пересчитать денежки. Ей надо было узнать, хватит ли ее накоплений, чтобы угостить бабушку и дедушку мороженым. © Jeltaya / Pikabu
- Дочка проходила собеседование с психологом перед зачислением в 1-й класс. Психолог — молодая девица. Дочь у меня неразговорчивая, обстоятельная, разумная, самостоятельная. Очень любит животных и много о них знает (для своего возраста). Психолог спрашивает, знает ли она свой адрес. Дочка в ответ: «Знаю, но не скажу. Мне не велено незнакомым людям свой адрес говорить, если это не доктор и не полицейский». Психолог далее: «Сколько ног у петуха?» Дочь: «У петуха нет ног». Психолог подзависла. «У петуха лапы, — говорит дочка. — Их две». © ibkmyf / Pikabu
- Несколько лет назад свалилась с гриппом. Сыновьям было тогда 2 и 3 года, а дочке 5 лет. Просыпаюсь, в общем, смотрю на часы: 10 утра! Выпрыгнула из постели, но мне так было плохо, что я упала, даже не дойдя до двери. Поднимаю взгляд и вижу дочку и нашу соседку. Оказалось, дочка встала раньше меня (а муж уже на работе был), сменила мальчишкам подгузники, сделала всем хлопья с молоком, оделась сама, одела братьев и пошла просить соседку присмотреть за ними. Ну соседка перепугалась и прибежала, в итоге осталась с моими детьми на весь день, чтобы я спокойно отдыхала и лечилась. © Cindy Witter / Quora
- Племяннику тогда было лет 7. Мы пошли в торговый центр, и он там решил поиграть в игру в автомате. Выпросил у меня монетку, стоит играет, тут к нему подходит другой пацан и завороженно смотрит. Мой говорит: «Хочешь доиграть за меня?» Тот от счастья аж засветился. Доиграл и говорит: «Эх, хотел бы и я поиграть, но у мамы нет денег». Так племянник подвел пацана ко мне и говорит: «Теть, дашь монетку?» Вы бы видели лицо парнишки, когда я протянула ему монетку. Ему будто миллион подарили. Расстались они, конечно, лучшими друзьями. Щедрый мой племяш и мальчишку порадовал, и меня заставил им искренне гордиться. © Cindy Smith / Quora
- Сыну 9 лет, дочке 4 года. Сын получает карманные деньги — небольшие, зато его. Месяц назад накопил 5 000 и попросил свозить его в ТЦ. Спрашивает: «Я могу купить все, что захочу?» Говорю, что в пределах этой суммы да. В итоге он купил вот что: 4 мороженки, вкусняшки для кота и кролика, разделочную доску для меня, картину по номерам для мамы, куклу для сестры и набор Lego для себя. Я понимаю, что сумма уже перевалила за 5 000, но молчу. Решила, что просто по факту добавлю. Подходим к кассе, продавец называет сумму: «6 800». Сын, недолго думая, убирает свой набор и спрашивает: «А так?» Получилось 4 800. Жду, когда попросит добавить денег, но нет. Ни одной слезинки в глазах. Покупает и идет к нашим девчонкам вручать подарки. Я покупаю ему этот набор, убираю в черный пакет и иду к ним. Говорю: «Мог бы купить куклу подешевле, не покупать ничего нам с мамой и взять себе набор». А он мне: «Я себе еще накоплю, а сестренка маленькая, она на эту куклу долго смотрела!» Кажется, нормального мужика растим. © MrKreivin2000 / Pikabu
- Дочке 4 года, пошли с ней за продуктами. Гляжу — она таращится на мужика впереди нас. А он прямо весь в татуировках: голова, шея, руки, да еще и с пирсингом. «Смотри, — говорит дочь, — какой дядька классный! Можно я пойду поздороваюсь?» У меня сердце в пятки ушло при одной мысли, что моя девочка подойдет к этому татуированному гиганту, а она все не отстает: «Мам, пожалуйста, давай скажем ему, как он круто выглядит». Короче, заговорили мы с ним. Дочка-то была права: он сказал, что обычно дети его побаиваются, и он очень рад, что моя дочурка не испугалась. Он даже опустился на корточки, чтобы дочь смогла полюбоваться его побрякушками. Что ж, моя 4-летка оказалась более мудрой и открытой, чем я. © Jennifer Hafemann / Quora
- На днях встретила соседа. Пацану 8 лет. Вид у него был странный: куртка порвана, руку на животе держит. Я к нему, мол, что случилось. Он тихонько так куртку расстегивает, а оттуда щенячья морда выглядывает. Говорит, мальчишки мучили, а он его отбил у них. Я бегом вместе с ним к нему домой, и соседке, прежде чем она рот открыть успела, говорю, чтобы не ругалась, мол, сын у нее молодец. А она в слезы, как щенка увидела. Пса свозили к ветеринару, с ним все хорошо. И только потом, когда умытые сын и щенок спали в комнате, а мы сидели на кухне, соседка рассказала, что, когда ей было 5, у нее на глазах обижали щенка, а она ничего не смогла сделать. До сих пор это помнит. И добавила, что гордится сыном. © Подслушано / Ideer
- У младшего сына выпал первый молочный зуб. Сколько было счастья! Прыгал от радости, бабушкам и дедушкам позвонил, зубной фее загадал сюрприз или денежку. Найти сюрприз в 21:00 сложно, а наличка была. На том и остановились. Муж зуб забрал, купюру положил. А наутро счастливый младший вещал на всю квартиру, что фея принесла ему деньги: купюру и еще монетку! Целое состояние! И пока раздавалось эхом счастье, старший сын мне тихонько так: «Мам, это я ему из копилки монетку дал, ночью специально вставал. Только ты ему не говори, а то верить перестанет. Я просто боялся, что вы забудете». Да, мы не самые ответственные в мире родители, но теперь есть надежда, что этих двоих мальчишек мы воспитываем правильно. © kilkaalilka / Pikabu
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