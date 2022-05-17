16 детей, от чьей непосредственности любой родитель потеряет дар речи

Шалости детей иногда вызывают раздражение, а порой веселят. Правда, лишь в том случае, если последствия этих проделок приходится разгребать не вам. А вот умение малышей вести себя со всей непосредственностью: хохотать до упаду и делать, что взбредет в голову, — это то, что поднимает настроение абсолютно всем.

Редакция ADME разыскала на просторах интернета курьезные фото, показывающие всю полноту детской непосредственности, и решила поделиться ими с вами.

«Моя дочка стала ломтиком пеперони на этом „куске пиццы“»

«Племянница использует трекер для слежения, который раньше находился на ее любимой игрушке, как аксессуар для волос»

Когда молочная диета порядком надоела

«Дочка попросила папу бросить ее в момент, когда она приняла эту позу. Теперь она чувствует себя супергероиней»

«Дочка расстроена тем, что за 2 года выросла из своей любимой футболки»

«Сказал детям, что собираюсь обустраивать грядки...»

«Застала своего племяшку за выполнением домашнего задания»

«У моего сына куча игрушек, а он играет обычной луковицей»

«Предложил сыну заглянуть в фонтан, чтобы узнать, почему остановилась вода»

«Мой сын расстроился из-за того, что не может залезть в машину, которую ему подарили»

«Мой племянник настаивает на том, что смотреть видео нужно вертикально, а иначе начинает плакать»

«Сын с прошлого года не был в магазине игрушек»

«Мой брат лег на пол и рыдает, потому что стул из столовой поставили в мою спальню»

«Дочка друга застряла в нашей кошачьей башне»

«Сынуля расстроился из-за того, что мы не хотим кормить его собачьим кормом»

«Мой сын пытается выключить свет в магазине»