17 знаменитостей, которые с гордостью прошли по красной дорожке в компании своих детей

Некоторые знаменитости предпочитают скрывать своих детей от назойливых камер, но есть звезды, которых подобное внимание совершенно не беспокоит. Наоборот, они с удовольствием демонстрируют фанатам своих детей и словно признают тот простой факт, что все их семейство купается в лучах славы. Любопытно, что некоторые дети знаменитых родителей уже давно выросли и добились успеха, поэтому мы с удовольствием будем наблюдать за их появлением на красных дорожках в будущем.

1. Голливудская легенда Джейми Ли Кертис пришла на премьеру фильма «Хеллоуин заканчивается» вместе со своими дочерями Руби и Энни

2. В октябре 2022 года Сильвестр Сталлоне посетил модный показ Ralph Lauren вместе со своей женой и дочерями

Chris Pizzello / Invision / East News

3. Антонио Бандерас появился в компании своей дочери Стеллы дель Кармен на одном из кинофестивалей в 2021 году

4. В этом году британская супермодель Кейт Мосс позировала перед фотографами на мероприятии Института костюма Met Gala вместе со своей дочерью Лилой Грейс

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

5. Ума Турман любит ходить на мероприятия в сопровождении своих детей. В 2020 году она пришла на модный показ в Париже вместе с сыном Левоном Турман-Хоуком

6. Алисия Сильверстоун взяла своего очаровательного сына, которого она редко выводит в свет, на премьеру фильма в Индианаполисе в 2017 году

7. Мелани Гриффит посетила 87-ю церемонию вручения премии «Оскар» в сопровождении своей знаменитой дочери Дакоты Джонсон

AFP / East News

8. Кортни Лав позировала перед камерами на мероприятии Института костюма Met Gala в 2017 году вместе со своей дочерью Фрэнсис Бин Кобейн

Charles Sykes / Invision / AP / East News

9. Известный британский музыкант Стинг посетил кинопремьеру в Нью-Йорке в 2014 году вместе со своей очаровательной дочерью Мики Самнер

RW / MediaPunch / East News

10. В сентябре 2022 года роскошная Хайди Клум пришла на модный показ в Италии вместе со своей дочерью Лени

11. Дженнифер Хадсон и ее сын Дэвид Дэниел отлично провели время на премьере мультфильма «Зверопой» в Лос-Анджелесе в 2016 году

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

12. В 2020 году Деми Мур посетила постоскаровскую вечеринку Vanity Fair вместе со своей дочерью Румер Уиллис

JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

13. Кейт Хадсон взяла своего сына Райдера на мероприятие, организованное ее матерью Голди Хоун, в 2017 году

Jordan Strauss / Invision / AP / East News

14. В 2018 году дочь Джонни Деппа Лили-Роуз Депп была замечена на модном показе Chanel вместе со своей матерью Ванессой Паради

Laurent VU / SIPA / East News

15. Мерил Стрип позировала перед фотографами вместе со своей дочерью Грейс Гаммер и зятем Марком Ронсоном на благотворительном мероприятии в Нью-Йорке в этом году

Evan Agostini / Invision / East News

16. В 2019 году фронтмен группы Aerosmith Стивен Тайлер появился на красной дорожке вместе со своими дочерями Лив и Челси

Invision / Invision / East News

17. Актриса Робин Райт посетила 69-ю церемонию вручения прайм-таймовой премии «Эмми» вместе с дочерью Дилан Фрэнсис Пенн