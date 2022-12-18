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17 знаменитостей, которые с гордостью прошли по красной дорожке в компании своих детей

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Некоторые знаменитости предпочитают скрывать своих детей от назойливых камер, но есть звезды, которых подобное внимание совершенно не беспокоит. Наоборот, они с удовольствием демонстрируют фанатам своих детей и словно признают тот простой факт, что все их семейство купается в лучах славы. Любопытно, что некоторые дети знаменитых родителей уже давно выросли и добились успеха, поэтому мы с удовольствием будем наблюдать за их появлением на красных дорожках в будущем.

1. Голливудская легенда Джейми Ли Кертис пришла на премьеру фильма «Хеллоуин заканчивается» вместе со своими дочерями Руби и Энни

2. В октябре 2022 года Сильвестр Сталлоне посетил модный показ Ralph Lauren вместе со своей женой и дочерями

Chris Pizzello / Invision / East News

3. Антонио Бандерас появился в компании своей дочери Стеллы дель Кармен на одном из кинофестивалей в 2021 году

4. В этом году британская супермодель Кейт Мосс позировала перед фотографами на мероприятии Института костюма Met Gala вместе со своей дочерью Лилой Грейс

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

5. Ума Турман любит ходить на мероприятия в сопровождении своих детей. В 2020 году она пришла на модный показ в Париже вместе с сыном Левоном Турман-Хоуком

6. Алисия Сильверстоун взяла своего очаровательного сына, которого она редко выводит в свет, на премьеру фильма в Индианаполисе в 2017 году

7. Мелани Гриффит посетила 87-ю церемонию вручения премии «Оскар» в сопровождении своей знаменитой дочери Дакоты Джонсон

AFP / East News

8. Кортни Лав позировала перед камерами на мероприятии Института костюма Met Gala в 2017 году вместе со своей дочерью Фрэнсис Бин Кобейн

Charles Sykes / Invision / AP / East News

9. Известный британский музыкант Стинг посетил кинопремьеру в Нью-Йорке в 2014 году вместе со своей очаровательной дочерью Мики Самнер

RW / MediaPunch / East News

10. В сентябре 2022 года роскошная Хайди Клум пришла на модный показ в Италии вместе со своей дочерью Лени

11. Дженнифер Хадсон и ее сын Дэвид Дэниел отлично провели время на премьере мультфильма «Зверопой» в Лос-Анджелесе в 2016 году

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

12. В 2020 году Деми Мур посетила постоскаровскую вечеринку Vanity Fair вместе со своей дочерью Румер Уиллис

JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

13. Кейт Хадсон взяла своего сына Райдера на мероприятие, организованное ее матерью Голди Хоун, в 2017 году

Jordan Strauss / Invision / AP / East News

14. В 2018 году дочь Джонни Деппа Лили-Роуз Депп была замечена на модном показе Chanel вместе со своей матерью Ванессой Паради

Laurent VU / SIPA / East News

15. Мерил Стрип позировала перед фотографами вместе со своей дочерью Грейс Гаммер и зятем Марком Ронсоном на благотворительном мероприятии в Нью-Йорке в этом году

Evan Agostini / Invision / East News

16. В 2019 году фронтмен группы Aerosmith Стивен Тайлер появился на красной дорожке вместе со своими дочерями Лив и Челси

Invision / Invision / East News

17. Актриса Робин Райт посетила 69-ю церемонию вручения прайм-таймовой премии «Эмми» вместе с дочерью Дилан Фрэнсис Пенн

Если бы вы были знамениты, вы бы оберегали своих детей от внимания прессы или нет? Детей каких известных родителей вы бы хотели увидеть?

Фото на превью Stephane Cardinale - Corbis / Corbis Entertainment / Getty Images, Juan Naharro Gimenez / WireImage / Getty Images
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AdMe/Семья/17 знаменитостей, которые с гордостью прошли по красной дорожке в компании своих детей
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