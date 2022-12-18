17 знаменитостей, которые с гордостью прошли по красной дорожке в компании своих детей
Некоторые знаменитости предпочитают скрывать своих детей от назойливых камер, но есть звезды, которых подобное внимание совершенно не беспокоит. Наоборот, они с удовольствием демонстрируют фанатам своих детей и словно признают тот простой факт, что все их семейство купается в лучах славы. Любопытно, что некоторые дети знаменитых родителей уже давно выросли и добились успеха, поэтому мы с удовольствием будем наблюдать за их появлением на красных дорожках в будущем.
1. Голливудская легенда Джейми Ли Кертис пришла на премьеру фильма «Хеллоуин заканчивается» вместе со своими дочерями Руби и Энни
2. В октябре 2022 года Сильвестр Сталлоне посетил модный показ Ralph Lauren вместе со своей женой и дочерями
3. Антонио Бандерас появился в компании своей дочери Стеллы дель Кармен на одном из кинофестивалей в 2021 году
4. В этом году британская супермодель Кейт Мосс позировала перед фотографами на мероприятии Института костюма Met Gala вместе со своей дочерью Лилой Грейс
5. Ума Турман любит ходить на мероприятия в сопровождении своих детей. В 2020 году она пришла на модный показ в Париже вместе с сыном Левоном Турман-Хоуком
6. Алисия Сильверстоун взяла своего очаровательного сына, которого она редко выводит в свет, на премьеру фильма в Индианаполисе в 2017 году
7. Мелани Гриффит посетила 87-ю церемонию вручения премии «Оскар» в сопровождении своей знаменитой дочери Дакоты Джонсон
8. Кортни Лав позировала перед камерами на мероприятии Института костюма Met Gala в 2017 году вместе со своей дочерью Фрэнсис Бин Кобейн
9. Известный британский музыкант Стинг посетил кинопремьеру в Нью-Йорке в 2014 году вместе со своей очаровательной дочерью Мики Самнер
10. В сентябре 2022 года роскошная Хайди Клум пришла на модный показ в Италии вместе со своей дочерью Лени
11. Дженнифер Хадсон и ее сын Дэвид Дэниел отлично провели время на премьере мультфильма «Зверопой» в Лос-Анджелесе в 2016 году
12. В 2020 году Деми Мур посетила постоскаровскую вечеринку Vanity Fair вместе со своей дочерью Румер Уиллис
13. Кейт Хадсон взяла своего сына Райдера на мероприятие, организованное ее матерью Голди Хоун, в 2017 году
14. В 2018 году дочь Джонни Деппа Лили-Роуз Депп была замечена на модном показе Chanel вместе со своей матерью Ванессой Паради
15. Мерил Стрип позировала перед фотографами вместе со своей дочерью Грейс Гаммер и зятем Марком Ронсоном на благотворительном мероприятии в Нью-Йорке в этом году
16. В 2019 году фронтмен группы Aerosmith Стивен Тайлер появился на красной дорожке вместе со своими дочерями Лив и Челси
17. Актриса Робин Райт посетила 69-ю церемонию вручения прайм-таймовой премии «Эмми» вместе с дочерью Дилан Фрэнсис Пенн
Если бы вы были знамениты, вы бы оберегали своих детей от внимания прессы или нет? Детей каких известных родителей вы бы хотели увидеть?
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