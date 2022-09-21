18 человек из прошлых поколений, которые в молодости дали бы фору современным моделям

Многие люди помнят своих бабушек и дедушек уже в солидном возрасте и порой, натыкаясь в семейных альбомах на их молодые фотографии, с трудом верят, что это те же люди. А ведь у тех тоже была чудесная юность, полная танцев, свиданий и теплых воспоминаний.

Мы в ADME не смогли пройти мимо пользователей, которые выложили фотографии своих родственников в молодости. Многие из них выглядят так, что любую кинозвезду за пояс заткнут.

«Фото со свадьбы моей тети. Дело было в 40-х, ее жених был моряком»

Она похожа на Марион Котийяр. © EMCRVA / Reddit

«Как выглядела моя мама в 1970 году. Вот так красотка!»

«У моего прадедушки точно был стиль. Прабабушка была просто без ума от него»

Он похож одновременно на Джуда Лоу и Райана Рейнольдса. © pelican_steve / Reddit

А мне кажется — вылитый Фрэнк Синатра в ранние годы. © lowlightliving / Reddit

«Моя любимая бабуля в молодости»

«Сегодня мне исполнилось 74. А вот как я выглядела в старших классах»

«Мой отец в 1960 году зарабатывал на жизнь тем, что переправлял людей через реку в Греции»

«Фото сделано в поздние 70-е. Тут моя жена готовит бургер»

«Мои бабушка и дедушка. Они встретились на свидании вслепую и поженились в 1953 году»

«Бабушка моего мужа. Фото сделано в 1930-е годы»

Она явно вручную украсила это платье. Те годы были непростыми. © BestCatEva / Reddit

«Так мой отец выглядел в 45 лет. Лучший мужчина, которого я знаю»

Есть в нем что-то от юного Дастина Хоффмана. © Doja***t / Reddit

«Мой дедушка в молодости. Бабуля говорила, что он самый красивый мужчина из всех»

«Мой дедушка в 1942 году. Ему тогда было около 17 лет»

«Фото моей прекрасной мамы в старших классах. Это она собиралась на танцы»

«Мама отправляется на вечеринку. Это было в 1966 году в Буэнос-Айресе. Потом она переехала в Чикаго и стала профессором литературы»

«Моя двоюродная прабабушка в 1948 году»

Вы посмотрите на эти ноги! Так выходить из машины может только леди. © ceepculm / Reddit

«Мой отец стал потом известным радиоведущим. Но тут ему только 17 и он садится в машину, чтобы поехать в университет в свой первый учебный день»

«Мои немного хипстерские бабушка с дедушкой в конце 1940-х»

«Мы колоризировали фотографию моей бабушки, снятую в 1955 году. Тут ей 18 лет»

Я бы изобрел машину времени, только чтобы пригласить твою бабушку в молодости на свидание. Даже если бы она меня отшила. © TappedIn2111 / Reddit