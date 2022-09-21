18 человек из прошлых поколений, которые в молодости дали бы фору современным моделям
Многие люди помнят своих бабушек и дедушек уже в солидном возрасте и порой, натыкаясь в семейных альбомах на их молодые фотографии, с трудом верят, что это те же люди. А ведь у тех тоже была чудесная юность, полная танцев, свиданий и теплых воспоминаний.
Мы в ADME не смогли пройти мимо пользователей, которые выложили фотографии своих родственников в молодости. Многие из них выглядят так, что любую кинозвезду за пояс заткнут.
«Фото со свадьбы моей тети. Дело было в 40-х, ее жених был моряком»
- Она похожа на Марион Котийяр. © EMCRVA / Reddit
«Как выглядела моя мама в 1970 году. Вот так красотка!»
«У моего прадедушки точно был стиль. Прабабушка была просто без ума от него»
- Он похож одновременно на Джуда Лоу и Райана Рейнольдса. © pelican_steve / Reddit
- А мне кажется — вылитый Фрэнк Синатра в ранние годы. © lowlightliving / Reddit
«Моя любимая бабуля в молодости»
«Сегодня мне исполнилось 74. А вот как я выглядела в старших классах»
«Мой отец в 1960 году зарабатывал на жизнь тем, что переправлял людей через реку в Греции»
«Фото сделано в поздние 70-е. Тут моя жена готовит бургер»
«Мои бабушка и дедушка. Они встретились на свидании вслепую и поженились в 1953 году»
«Бабушка моего мужа. Фото сделано в 1930-е годы»
- Она явно вручную украсила это платье. Те годы были непростыми. © BestCatEva / Reddit
«Так мой отец выглядел в 45 лет. Лучший мужчина, которого я знаю»
- Есть в нем что-то от юного Дастина Хоффмана. © Doja***t / Reddit
«Мой дедушка в молодости. Бабуля говорила, что он самый красивый мужчина из всех»
«Мой дедушка в 1942 году. Ему тогда было около 17 лет»
«Фото моей прекрасной мамы в старших классах. Это она собиралась на танцы»
«Мама отправляется на вечеринку. Это было в 1966 году в Буэнос-Айресе. Потом она переехала в Чикаго и стала профессором литературы»
«Моя двоюродная прабабушка в 1948 году»
- Вы посмотрите на эти ноги! Так выходить из машины может только леди. © ceepculm / Reddit
«Мой отец стал потом известным радиоведущим. Но тут ему только 17 и он садится в машину, чтобы поехать в университет в свой первый учебный день»
«Мои немного хипстерские бабушка с дедушкой в конце 1940-х»
- Она выглядит как Вайнона Райдер. © madbetty / Reddit
- А он — как Роберт Де Ниро. © Historic_Owl / Reddit
«Мы колоризировали фотографию моей бабушки, снятую в 1955 году. Тут ей 18 лет»
- Я бы изобрел машину времени, только чтобы пригласить твою бабушку в молодости на свидание. Даже если бы она меня отшила. © TappedIn2111 / Reddit
А у вас сохранились фотографии ваших бабушек и дедушек в молодости, на которых они выглядят как кинозвезды?
Фото на превью olivermbs / Reddit
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