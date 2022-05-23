18 жизненных комиксом о том, что женщиной быть непросто, зато весьма уморительно

Наверное, женщины могут часами без умолку болтать друг с другом, потому что их многое объединяет. Ведь есть нюансы, которые поймет только другая представительница прекрасного пола. Например, как иногда сложно встать пораньше, чтобы помыть голову, или как непросто домчаться до детского сада после работы и успеть забрать ребенка.

ADME взглянул со стороны на жизнь женщин и увидел немало уморительных и замысловатых моментов.

1. Час краситься, чтобы выглядеть словно на лице нет макияжа. Как же знакомо!

2. Планировать встречи с подругами в бассейне или сауне — труд. Ведь то одна не может по «женским» причинам, то вторая

3. Сегодня так много косметических средств. Пока нужное нанесешь на все области тела, ночь настанет

4. Много вещей не бывает. Бывают маленькие шкафы

5. Когда наконец-то начинаешь пить много воды, организм оказывается в шоке от происходящего. И наутро твое лицо в 2 раза больше обычного

6. Женщины постоянно что-то придумывают, чтобы выглядеть лучше. Правда, это не всегда работает

7. Некоторым женщинам знакомы ситуации, когда без макияжа они кажутся окружающим уставшими или нездоровыми

8. Дамы нередко безмерно серьезно относятся к мелочам, стараясь сделать все идеально

9. Кудрявые волосы — выпрямить. Прямые — завить. Если нет челки, то хочется ее подстричь. Как только подстригла, хочется быстрее отрастить

10. До сих пор существуют стереотипы о «женских» и «неженских» профессиях

11. Многие мамы знают, что туфли, в которых они щеголяли до рождения малышей, после родов оказываются уже не по размеру

12. Бывает, полчаса утром решаешь, мыть голову или нет. Хотя за это время уже 2 раза душ принять можно

13. Многие дамы стремятся к тому, чтобы избавиться от нежелательных волос. Но про волоски на большом пальце мы так часто забываем

14. Часто так непросто выбрать что-то одно. Причем объекты выбора могут быть самые разные: от партнера на всю жизнь до цвета лака

15. Девушки в погоне за красотой готовы часами ходить с красными лицами после косметических процедур

16. Работающие женщины с детьми — это героини нашего времени. Ведь им приходится выполнять невероятное количество дел в течение дня

17. Мамам бывает непросто оттого, что они толком не отдохнули дома после рабочей недели. А после выходных они хотят поскорее на работу, чтобы побыть в тишине

18. Среди окружающих всегда найдется тот, кто может осудить внешность женщины