20 человек раструбили в интернете секреты, которые они скрывают от вторых половинок

Считается, что в паре не должно быть тайн. И это справедливо, если речь идет о чем-то значительном и серьезном. Но у героев этой статьи есть небольшие секреты, которые они хранят от своих любимых. Например, о том, кто в действительности сломал вешалку для полотенец или какое слово было первым у ребенка. Подобные вещи не вредят, а только укрепляют отношения.

Мы в ADME не смогли пройти мимо треда на Reddit, где люди делились трогательными мелочами, о которых они не могут рассказать своим половинкам. А в бонусе вы найдете историю о том, что иногда, даже если очень нужно сохранить тайну, этого не получается сделать.

Муж любит разговорчивых кошек. Поэтому, когда у нас появились котята, я подкармливала их вкусненьким каждый раз, когда они мяукали. Я работала из дома, поэтому со временем научила их мяукать все громче и громче. А муж теперь говорит, как же нам повезло, что они такие уродились. © KasKat35 / Reddit

История про сломанную вешалку для полотенец. Я притворялся, что сражаюсь с зомби, махнул руками, схватился за вешалку и случайно сорвал ее со стены. Было очень громко, а я был в ужасе. Поэтому, когда девушка подошла проверить, что случилось, сказал, что это был кот. Посмотрел на него и начал его отчитывать. © FandiBilly / Reddit

Сестра моей жены подарила ей кружку с индивидуальным принтом. И я случайно смахнул ее со стола и разбил. Поэтому я воссоздал рисунок и заказал еще одну кружку. Но после этого я разбил и ее. И потом еще. Каждый раз новая кружка была все меньше похожа на изначальную. © Oaty_McOatface / Reddit

Однажды у нас осталась половина упаковки мороженого. Я очень его хотел, поэтому съел немного, а потом еще и еще. В общем, я съел все, чтобы уничтожить улики. Но потом заволновался, что жена заметит пропажу мороженого, и купил новое. И съел в нем половину, чтобы у нас снова была половина упаковки. © Pantominist / Reddit

Мой мужчина очень гордится пальто, которое подарил мне на Рождество. И тем, что он тайком пронес его прямо у меня под носом, а я ничего не заметила. Но, конечно же, я заметила: он шел с огромным пакетом и выглядел таким гордым. Каждый раз, когда я надеваю это пальто, муж говорит, какой он молодец, что так все провернул. Он выглядит таким счастливым, что я никогда не развею его иллюзий. © hellyeshomo / Reddit

Когда мы с девушкой приходим поесть в ресторан, нам иногда позволяют сделать заказ с помощью телефонов. И тогда я в особых пожеланиях пишу просьбу: чтобы девушке сделали комплимент по поводу ее наряда. Я в восторге от того, как она реагирует, и поэтому никогда не признаюсь ей в этой хитрости. © Fhoenix / Reddit

Муж очень хотел увидеть, как наша дочка первый раз пойдет. И она пошла, но его не было рядом. Поэтому я ничего не рассказала. А через 2 недели она пошла и при нем. Невозможно забыть гордость на его лице в тот момент. © lizardmom0218 / Reddit

Как-то раз я спросил у жены, могу ли я забрать последнее печенье. Но беда в том, что оно было не последним. Их оставалось два. И я хотел оба. Они были чертовски вкусными, и я на самом-то деле не жалею. © PS_F******Jenny / Reddit

Прошлым вечером моя жена приготовила жареный рис с креветками. Я не сказал ей, что это было ужасно, и просто съел все. Хотя это правда было кошмарно. © Sturm2k / Reddit

Мой парень совсем не разбирается в растениях, но в начале наших отношений он купил кактус и теперь очень его любит. Поэтому я не могу сказать любимому, что этот кактус давно зачах. © stink_flower / Reddit

Моя девушка не слышит с 5 лет, но хорошо читает по губам. Когда я вернулся с нашего первого свидания, я сразу же начал изучать язык жестов. И сейчас мы много на нем общаемся. Но когда она меня не видит, я говорю с ней, хоть она и не слышит. Я говорю о том, как люблю ее и что планирую жениться. И даже тренируюсь делать предложение. Не так страшно получается. © JustADude183 / Reddit

Каждый раз, когда мой парень идет в магазин, он покупает мне определенный напиток. И очень гордится этим, потому что считает, что это мой любимый. Но мне он совсем не нравится. Я молчу об этом уже 2 года. © Hot-Syllabub1020 / Reddit

Моя жена потеряла свое обручальное кольцо. И постоянно винила себя в этом, думала, что она плохая жена, раз потеряла нечто настолько важное. Чтобы ее поддержать, я сделал копию кольца и положил там, где она смогла его потом найти. Она так радовалась, поэтому я никогда не расскажу ей, что это копия. © paulmccaw / Reddit

Мы с женой играем в настольные игры. И каждый раз, когда она спрашивает, осталось ли у нее еще одно действие, или ее ход закончился, я говорю, что у нее есть еще возможность что-то сделать. Вне зависимости от правды. © Jack7074 / Reddit

Я не признаюсь, сколько на самом деле стоили мои инструменты для обработки дерева. Это применимо ко всем хобби. Я не отслеживаю, сколько именно потратил, но знаю, что много. Все стамески, рубанки, большие инструменты. Но я не жалею. Счастье, испытываемое мною во время этого занятия, стоит каждой копейки. © Gremlich / Reddit

Моя девушка работает в океанариуме. И до начала наших отношений я очень нервничал и пытался подстроить так, чтобы с ней поговорить и позвать на свидание. Поэтому постоянно брал туда своих племянниц, чтобы она решила, что это мило. Но племянницы даже не любят океанариум. © beefkingsley / Reddit

Когда мы только начали встречаться, любимый однажды выпалил, что хотел бы на мне жениться, но пока слишком рано об этом думать. Я сделала вид, что ничего не слышала, а спустя пару месяцев сама сделала ему предложение. Мы женаты уже 16 лет. © threeship / Reddit

Мой секрет в том, что у меня нет аллергии на орехи. Я просто ненавижу их вкус. Но это был единственный способ убедиться, что муж никогда не купит мне ничего с орехами и не будет целовать меня после того, как сам их поест. Я скрываю это уже около 20 лет. © GuiltyCredit / Reddit

Жена очень много работала, а я сидел с ребенком. Она чувствовала себя виноватой и страшно переживала. Что бы ни случилось, ни за что не признаюсь ей, как однажды наш малой выдал в качестве первого слова «папа». Потом, когда он сказал «мама», этот момент мы и отметили как первый раз. © TinusTussengas / Reddit

Мой муж прекрасно рассказывает истории, но никогда не помнит, что он уже рассказывал, а что нет. Я некоторые слышала раз по 5. Но мне так нравится эта ностальгическая улыбка на его лице и голоса, которым он подражает. Пусть еще рассказывает! © thornyartist / Reddit

Бонус: история о том, как не удалось сохранить секрет

Мой молодой человек попросил свою маму аккуратно узнать размер моего безымянного пальца. В этот же день она с диким криком потащила меня через весь район в ювелирный и выпалила, что есть маленькая тайна, которую мне не скажут. Она заставила меня примерить все помолвочные кольца и с радостью: «Мне нравится, берем!» — купила одно из них сама. Весь следующий день говорила: «Будет маленький сюрприз, но тебе не скажем». Женаты уже 4 года, но обидно, что все именно так было. © Подслушано / Ideer