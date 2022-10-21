20 историй о том, что брак — это вам не сопливые сказки, а настоящая комедия положений

Идеальные мужья и жены бывают только в фильмах, да и то в момент свадебной церемонии. В жизни некоторые супруги пойдут на все, чтобы только не отрываться от дивана, а заурядная банка огурцов может стать поводом для скандала. Главное в этом случае — относиться к семейной рутине с юмором и помнить, что у каждого человека есть и свои плюсы. И чтобы напомнить об этом, мы добавили в бонус курьезную, но добрую историю.

После родов старалась всегда прилечь днем. Во время первого сна ребенка занималась домашними делами, во время второго сна и сама отсыпалась. Мужа это нервировало. «Опять спишь!» — слышала я, если муж приходил домой. В его понимании я могла читать, смотреть телевизор, вязать, лишь бы не спала. Спросила его, уж не завидует ли он мне. Муж задумался на секунду и сказал, что и правда завидует. Мы расхохотались. Укоров больше не слышала, а в выходные отсыпались вместе. © Наташа Наташа

Однажды мой благоверный, вернувшись с работы и увидев на столе банку маринованных огурцов, заявил, что я не смогла донести такую тяжесть сама — я была хрупкой тростиночкой. А значит, мне ее помог донести некий мужчина. Я не хотела скандалить, сказала, что это не так, и ушла спать. Утром вышла на кухню и слышу, сосед орет у подъезда: «Совсем обалдели, огурцами кидаются!» Я глядь, а на асфальте и огурцы, и банка вдребезги — муж выкинул банку из окна, пока я спала. © Тамара Толстикова

Я глядь, а на асфальте и огурцы, и банка вдребезги — муж выкинул банку из окна, пока я спала. © Тамара Толстикова Мы с мужем вместе 5 лет. Любовь, все дела, но уже не так, чтобы и дня не прожить друг без друга. Поехал он к родителям позавчера, сегодня созваниваемся, и говорит:

— Мне так тебя сегодня не хватало...

Я уже внутренне мурлычу, настраиваюсь на милоту, а он продолжает:

— Мы с мамой лук собирали, надо было вытаскивать, обвязывать пучок и усики обстригать. А я не успевал, так тебя не хватало в этот момент. © Caramel56 / Pikabu

«Мы с женой решили делать серьезные фото к каждому важному событию в жизни»

«Она сказала „да“!»

Ехала как-то в такси домой, денег в кошельке нет, на карте тоже. Позвонила любимому и попросила вынести мне под подъезд. А муж у меня — этакий ленивый мишка, который с кровати лишний раз не встанет. И вот приехали с водителем, вышли из машины, а мужа нет. И тут вижу, как он с балкона машет мне рукой и спускает купюру на удочке. Таксист был в шоке, а я вовсе не удивилась. Если бы окна не выходили в сторону подъезда, то муж на дроне отправил бы, но на улицу не вышел. © Палата № 6 / VK

Худшее, что сделала со мной жена, — это заставила меня пойти с ней на концерт Джастина Бибера. Ей-богу, перенести это было нелегко, тем более что я музыкант. И в моей душе что-то оборвалось в тот день. © Unknown author / Quora

Муж разбрасывал носки повсюду. Я находила их на кухне, обнаруживала в гараже. Как-то раз я даже увидела носки, красующиеся на кухонном столе. 2 года я уговаривала класть их в корзину, но все как об стенку горох. Вконец вымотавшись, я собрала все его разбросанные носки и сшила из них монстриков, а затем положила их на место, где он их раскидывал. Спустя месяц в доме наконец-то порядок. © Firangi_Bahus / Reddit

Супруг однажды постирал мое нижнее белье в посудомоечной машинке. Думаю, не стоит и говорить о том, что носить мне на той неделе было нечего. © Sarah Michaels / Quora

Недавно получил на работе отгул и решил порадовать жену ужином. По дороге домой купил цветы. Приехал и начал готовить, а через полчаса в квартиру врывается она. Вся запыхавшаяся, злая. Оказывается, когда я покупал цветы, ее подруга увидела меня и сразу позвонила ей. Такой скандал намечался! Но со словами: «Фух, а я-то думала...» — стала помогать с готовкой. © Подслушано / VK

Оказывается, когда я покупал цветы, ее подруга увидела меня и сразу позвонила ей. Такой скандал намечался! Но со словами: «Фух, а я-то думала...» — стала помогать с готовкой. © Подслушано / VK Муж старается помогать мне по хозяйству. Однажды прихожу с работы, а он что-то загрустил. Спрашиваю, в чем дело, а он, оказывается, хотел убрать в доме, но пылесос плохо работал. Прошу его показать мне, чем он пылесосил, а он показывает мне машину для мытья полов. © Linda Wilson / Quora

«Жена говорит, что аккумулятор стал слабее, чем раньше, и пылесос почти ничего не всасывает. Хм, странно, с чего бы это?»

Муж решил меня проучить. Как-то я отпросилась вечером с подругой на часик погулять-поболтать. Естественно, я вернулась часа через 4. Так этот уникум не придумал ничего лучше, чем на следующий вечер названивать мне каждые полчаса, говоря, что уже едет домой, а появился только через день после работы. Итог: он сутки ничего не ел, спал на лавочке и считает себя победителем. © Подслушано / Ideer

Обедаем. Муж:

— Милая, а у тебя пролезет рука в банку достать мне вот этот помидорчик?

Достаю без проблем. Спрашиваю:

— А у тебя разве не пролезает?

А он в ответ:

— Пролезает, конечно, просто так у меня рука запачкается. © novayajjjizn / Pikabu

— Милая, а у тебя пролезет рука в банку достать мне вот этот помидорчик? Достаю без проблем. Спрашиваю: — А у тебя разве не пролезает? А он в ответ: — Пролезает, конечно, просто так у меня рука запачкается. © novayajjjizn / Pikabu Я сладкоежка, чай, кофе — только с сахаром. Был в гостях, и, когда дело дошло до десерта, спрашивают, кому добавлять сахар, а кому нет. А я решил поумничать: «Чай, — говорю, — хорошая вещь, сахар — тоже хорошая вещь. Смешал — две хорошие вещи испортил». Девушка, что сидела напротив меня, вдруг смутилась и попросила заменить ей чай на несладкий. Откуда я мог знать, что через полгода она станет моей женой и будет, как и я, пить только несладкий чай. Лишь через 2 года этого идиотизма она спалилась на добавлении сахара, и я во всем ей признался. © Sanviktorovi4 / Pikabu

«Жена наливает целую чашку горячего чая, отпивает немного, а вот столько оставляет нетронутым»

У меня с бывшим были разные биоритмы: я спала с 22:00–23:00, он ложился только в 3–4 утра. И вот суббота, 23:00, я ложусь спать, а муж сидит за компом и играет. 7 утра воскресенья, открываю глаза и вижу картину: место возле меня пустует, благоверный спит за столом, положив под голову руки. Разбудила его, оказалось, что отрубился он часа в 3 утра, но игра продолжалась, и он занял 3-е место в турнире. © Таня Черкашина / ADME

У мужа привычка: перед тем как открыть газировку или банку с любой едой, он дует на крышку. Я все спрашивала его, зачем он это делает, а он в ответ только улыбался. А спустя некоторое время я переняла у него эту привычку и теперь прямо себе места не нахожу, пока не подую на крышку или если он этого не сделает. © Jordan Douglas / Quora

Муж, пока я спала, потихоньку пошел на рыбалку, на которую не мог сходить недели полторы, поймал какую-то мелочь и запустил в бочку, чтобы показать сыну «карасиков». Я просыпаюсь, выхожу на крыльцо и вижу мужа, который якобы ловит рыбу, стоя с удочкой у бочки. Я уж подумала было, что у него сорвало кукуху из-за рыбалки . © Salivan / ADME

. © Salivan / ADME Я все зефирки и все фрукты забираю потихоньку из сухого завтрака мужа. Он не ругается, я думала, что не замечает. Но однажды сухих завтраков с фруктами не было в магазине, и я предложила взять без. На что муж ответил: «Нет, идем искать с фруктами, а то что же ты выбирать из коробки будешь?» © Оксана Хаммуд



«Жена кладет скорлупки от фисташек обратно в пакет. Приходится самому выбрасывать их, чтобы найти целые орешки»

Муж любит отдыхать со своей семьей. И тут как раз они собрались в очередной отпуск, а я возьми да и спроси из любопытства, можно ли мне с ними. Он согласился. В итоге на 3-й день они сидят за столом на улице, я в доме режу салат и вдруг слышу, как свекровь бубнит: «Ей что, больше негде отдохнуть было?» А муж ей заявляет, что и брать меня не хотел. Я сперва чуть салат не уронила, а потом купила билет и улетела домой. И муж ведь полетел за мной. Чтобы сказать, что своим поступком я обидела его семью. © throwaway3743p9 / Reddit

А муж ей заявляет, что и брать меня не хотел. Я сперва чуть салат не уронила, а потом купила билет и улетела домой. И муж ведь полетел за мной. Чтобы сказать, что своим поступком я обидела его семью. © throwaway3743p9 / Reddit 10 лет назад моя жена пожаловалась, что прибавила в весе после рождения 2-го ребенка. Я сказал ей, что не стоит волноваться и что она похожа на толстую Анджелину Джоли. До сих пор она припоминает мне это. © Unknown author / Reddit

Как-то попросила мужа сварить картофель в мундире. После варки сливаю воду из кастрюли и вижу, что вода очень грязная. Говорю ему, что он плохо помыл картошку, а муж с удивлением спрашивает: «А что, ее перед варкой надо было помыть?» © Елена Алексеевна

Наш пес решил поиграть с мусорным мешком и разбросал весь мусор по квартире. А мы с мужем из-за этого поругались. Дело в том, что среди гор мусора я увидела чеки из ресторана быстрого питания. Он ходил туда без меня. И даже курочку домой не принес! © Не все поймут / VK

Бонус: когда муж знает, как порадовать любимую жену

Несколько лет назад высадила кусты пионов под окном. Они разрослись, только ни разу так и не цвели. И вот получаю фото от подруги, где она стоит на фоне шикарных цветов пиона. Вздохнула я, порадовалась за подругу. Сегодня утром просыпаюсь — кусты просто усыпаны цветами. Бегу во двор, пригляделась, а цветы просто вставлены в мои кусты. Муж, глядя в окно, с улыбкой прокричал: «Я тебя сфоткаю, а ты подруге отправишь». © veryqwerty / Pikabu