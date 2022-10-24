7 крышесносных фактов о еще не родившихся детях, которые знают немногие

Во время недавнего исследования ученые наблюдали за плодами в материнской утробе. Они фиксировали на камеру их реакцию на определенные продукты. Выяснилось, что неродившиеся дети могут улыбаться, если им что-то нравится, и хмуриться, когда недовольны. Это означает, что они способны чувствовать, ощущать вкус, слышать и даже отвечать на раздражители.

Дети по-разному реагируют на еду

Fresh kale on blue balckground vector illustration / Onontour

В исследовании приняли участие будущие мамы на 32–36-й неделях беременности. Среди продуктов, которые им предлагали, была капуста. Однако малышам, похоже, она совсем не нравилась: они поднимали верхнюю губу, сжимали рот и корчили плаксивую гримасу. Ученые использовали 4D-ультразвуковое сканирование, чтобы зафиксировать реакцию детей в материнской утробе, и свое отношение к капусте те выразили вполне однозначно. Когда матерям давали морковь и морковный сок, малыши реагировали совершенно иначе: они оттягивали уголки губ и улыбались. Это свидетельствовало о том, что данный вкус им нравился. Такая разница в реакции плодов стала доказательством, которое требовалось ученым, чтобы продемонстрировать, что неродившиеся дети различают вкусы продуктов, которые попадают в желудок матери. Причина, по которой им больше нравится морковь, заключается в том, что она сладкая. В ней содержится сахар, порой она даже напоминает фрукт по вкусу. В капусте, напротив, присутствует горечь, и только поэтому ее выбрали для этого эксперимента.

У плода появляются вкусовые рецепторы

Способность плода различать вкусы начинает формироваться на 8-й неделе беременности вместе с появлением вкусовых рецепторов. Ежедневно плод заглатывает от 3/4 до 4 чашек амниотической жидкости, на вкус которой влияют продукты, потребляемые матерью. В состав этой жидкости входят сахар, аминокислоты, белки, соль, жирные кислоты. Так что предпочтения малыша формируются задолго до того, как он появляется на свет и начинает есть твердую пищу.

Ребенок в утробе матери покрыт пушком

Этот пушок называется лануго, он покрывает все тело плода и даже его лицо. Эти волосики остаются на теле малыша недолго — большая их часть исчезнет прямо перед рождением. Такой же пушок появляется у потомства других видов: слонов, китов, тюленей. Однако они сохраняют его и после рождения.

Его сердце начинает биться в 5 недель

Baby in womb of pregnant woman illustration / blueringmedia , Heart human body anatomy red sketch isolated on white background as medical health care symbol of cardiovascular organ. Valentine vector button or icon. / svetap

Сердце ребенка начинает биться на 5–6-й неделях беременности, когда размер зародыша не больше булавочной головки. За 10 недель сердце полностью формируется. Частота сердечных сокращений составляет 110–160 ударов в минуту. Довольно интересно, что к концу беременности сердце плодов женского пола бьется быстрее, чем сердце плодов мужского пола.

Он зевает, плачет и писает

Во время УЗИ врачи не раз замечали, что плод открывает рот и зевает. Впервые это происходит примерно на 25-й неделе, но к 36-й плод совсем перестает воспроизводить зевоту. Тогда же, на 25-й неделе, малыш начинает плакать. Слышать этого мы, конечно, не можем, однако плач сопровождается характерными движениями: у малыша дрожит подбородок, открывается челюсть, шевелятся губы. Кроме того, многие исследователи утверждают, что плод обретает способность к мочеиспусканию на 9–16-й неделе. По мере созревания ребенок начинает производить 500–700 мл мочи ежедневно. Вас наверняка интересует, куда она девается. Отвечаем: в околоплодные воды.

У новорожденного на 50 % больше костей, чем у взрослого человека

Newborn baby girl asleep on a blanket. / Lemuana , Happy little boy drawing lying on the floor in the living-room / Wavebreakmedia

На момент рождения у ребенка, действительно, 300 костей. По мере взросления многие из них срастаются, в итоге их остается 206. 100 «лишних» костей — это в основном хрящи, которые становятся частью костей. Они представляют собой мягкую ткань и присутствуют во всем теле новорожденного. В частности, хрящи можно найти в шейном отделе.

Громкие звуки могут негативно влиять на слух неродившегося малыша

Diagram showing pregnant woman with baby illustration / blueringmedia , Speaker icon. Flat design style eps 10 / stalkerstudent

Примерно через 18 недель после оплодотворения у плода начинают развиваться уши и он может слышать внешние звуки. К тому времени, когда плоду будет 6 месяцев, он сможет поворачиваться на звук. Если малыш будет слышать громкие звуки время от времени, в этом нет ничего страшного, а постоянное воздействие шума для него вредно. Беременной женщине следует избегать звуков выше 115 децибел, чтобы слух ребенка не пострадал.