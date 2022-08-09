Как Джейсон Момоа исполнил свою мечту и стал отцом, которым всегда хотел быть

Джейсон Момоа стал известным после того, как сыграл крутых героев — кхала Дрого в «Игре престолов» и Аквамена в «Лиге справедливости». Однако он всегда мечтал не только об актерской карьере, но и о том, чтобы обзавестись семьей и стать отцом. И ему пришлось преодолеть определенные трудности на этом пути. Джейсон рос с матерью-одиночкой, и ему часто не хватало отца, который помог бы ему в достижении некоторых жизненных целей.

Мы в ADME заглянули в прошлое Джейсона Момоа и попытались понять, что помогло ему стать лучшим папой на свете.

Полное имя Джейсона Момоа — Джозеф Джейсон Намакеаха Момоа. Он родился на Гавайях в 1979 году. Его отец Джозеф Намакеаха — гавайский художник, а мать Кони Момоа — фотограф. Она увезла сына в Норуолк, когда ему было всего 6 месяцев, чтобы быть ближе к своей семье.

Мать растила Джейсона в одиночку, так как развелась с мужем и вернулась в родной город. В 12 лет он узнал о своих гавайских корнях по отцовской линии и начал летом навещать папу, чтобы больше узнать о его культуре.

Актер очень любил своих родителей, однако чувствовал, что ему чего-то не хватает, ведь его папы не было рядом с его мамой. «Моим кузенам очень повезло. Я немного завидовал им, потому что у меня не было отца. Именно поэтому я сам хотел стать родителем», — говорил он. Когда Лиза Боне родила ему детей, он испытал огромную радость, так как его мечта сбылась. Он получил возможность стать отцом.

Поначалу он чувствовал себя неуверенно, ведь в детстве не мог наблюдать формирование ролевой модели отца. «Я не знал, каково это — быть папой. Я не хочу просто говорить сыну: „Потому что я так сказал“. Я хочу установить контакт, я очень хочу, чтобы он не боялся быть уязвимым и открытым»", — рассказывал актер.

Хотя роль в популярном сериале «Игра престолов» принесла Момоа известность, этого было недостаточно, чтобы его актерская карьера сдвинулась с мертвой точки. И Джейсону вместе с семьей пришлось преодолеть немало сложностей. «Я не мог найти работу. Очень тяжело, когда у тебя есть дети, а ты весь в долгах», — вспоминал он. К счастью, ситуация улучшилась, когда актер сыграл Аквамена.

Несмотря на разные проблемы, актеру нравится быть отцом. Он хочет дать своим детям то, чего у него не было в детстве, и черпает вдохновение у людей, которые были для него примером: «Мои друзья, такие как Крис Хемсворт и Дуэйн Джонсон, — невероятные отцы. Но меня вдохновляют мои дяди. Они были моими кумирами».

У Джейсона в детстве была прочная связь с дядями и дедом, и он выбрал их в качестве ориентира в воспитании собственных детей. Его мать, которую он считает сильной и дерзкой женщиной, тоже его поддержала. «Моя мама — творческая личность во всех проявлениях. Она заставила меня посмотреть в лицо своим страхам и пойти на невозможное, чтобы решить свои проблемы», — говорил актер.

Жизненный опыт Джейсона заставил его усомниться в идеалах мужественности, которые навязываются обществом. Он считает, что умение выразить свои эмоции — это важный навык, а восприимчивость — качество, нужное как женщинам, так и мужчинам. «Мне нравятся люди, которые могут быть открытыми, которые знают подход ко мне и могут выявить мои лучшие свойства. Не бояться показывать свою чувствительность — это тоже показатель мужественности. Я научился этому у своей матери», — рассуждал Момоа.

После нескольких лет борьбы с собой и своими страхами Джейсону удалось примириться с прошлым. «Я стараюсь быть лучшим отцом», — сказал актер и добавил: «Меня воспитывал не мужчина, меня воспитывала сильная женщина, и это тоже я хочу принять».

Джейсон Момоа осуществил свою мечту завести детей. Сейчас он всемирно известен как актер, играющий крутых парней. Но он открыто демонстрирует миру чуткость, показывая себя любящим отцом и поддерживая своих дочь и сына во всех начинаниях.