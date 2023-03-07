Как роковая красотка 90-х Шэрон Стоун стала счастливой матерью-одиночкой 3 приемных сыновей

В 2023 году Шэрон Стоун исполняется 65 лет. Она не только известная актриса и успешный во многих сферах жизни человек, но и заботливая мать 3 детей. Сегодня мы хотим поведать вам о ее долгом и непростом пути к желанному материнству.

Richard Shotwell / Invision / East News

В 2020 году в своей автобиографии «Красота жизни, прожитой дважды» звезда призналась, что пережила 9 выкидышей. Последняя беременность Шэрон закончилась мучительными 36-часовыми родами и потерей ребенка. Своими откровениями актриса хотела показать общественности, что на подобные темы не должно быть стыдно говорить. И рассказала о том, как важна женская солидарность в такие тяжелые моменты. После неудачных родов Шэрон ощущала себя очень одинокой, и если бы не медсестры клиники, которые поддержали актрису в ту трудную минуту, то ей было бы непросто справиться со своим горем.

Старший сын стал настоящим подарком судьбы

EVERETT COLLECTION / EAST NEWS , Invision / Invision / East News

Шэрон и ее старший сын Роэн в 2004 и 2021 годах.

Именно последняя попытка стать биологическими родителями привела Шэрон и ее супруга Фила Бронштейна к решению об усыновлении. «Я узнала, что стану матерью, на следующий день после того, как потеряла ребенка. Когда мы с мужем возвращались домой, это был один из самых мрачных моментов в моей жизни. Тогда мне позвонил адвокат по усыновлению. У него был клиент с мальчиком, который должен родиться через несколько недель. Стану ли я его мамой? Казалось, что судьба бросила мне спасательный круг. Уже спустя 6 недель я слушала по телефону рождение моего сына Роэна. С того момента, как я взяла его на руки, я была в восторге. Я просидела у его колыбели всю ночь, просто чтобы наблюдать за тем, как он спит».

Стоун также вспоминает, что, только став матерью, она постоянно волновалась, хотя на это и не было особых причин. «Младенцы говорят на языке, которым инстинктивно владеют все матери вне зависимости от того, является ребенок родным им по крови или нет. Я сразу начала понимать каждый его писк и что он от меня хочет».

Шэрон и ее приемные сыновья Роэн, Лэрд и Куинн.

Звезда «Основного инстинкта» призналась, что любой момент в ее жизни становился волшебным, если она разделяла его со своим сыном.

Развод и вынужденная разлука с любимым ребенком

EAST NEWS

В 2001 году у актрисы случилась аневризма, а в 2004-м Шэрон и ее муж развелись, и актриса была вынуждена пережить новый удар судьбы, ведь Бронштейн отсудил у нее опеку над приемным сыном. Это было настоящим потрясением для женщины, что еще больше ухудшило ее здоровье. Борьба за опеку длилась целых 13 лет.

Осознанный путь матери-одиночки

Несмотря на первый болезненный опыт материнства, в 2005 и 2006 годах женщина усыновила еще 2 мальчиков — Лэрда и Куинна. Сейчас все 3 сыновей живут с Шэрон, и она счастлива быть матерью-одиночкой. Актриса убеждена: если вы однажды решитесь на усыновление, ваш мир уже никогда не будет прежним, ведь вы начинаете понимать, что любой ребенок может стать для вас родным.

Шэрон Стоун и ее дети Роэн, Лэрд и Куинн в 2017 году.

Знаменитость очень гордится тем, что ее старший сын Роэн увлекается изготовлением изделий из стекла, а младший сын Куинн стал защитником футбольной команды. Шэрон считает, что отсутствие отца в жизни ее детей придало ей еще больше сил. Она осознала, что в воспитании детей нужно рассчитывать только на себя. «В глубине души вы надеетесь, что в один прекрасный день перестанете быть матерью-одиночкой, но в конце концов понимаете, что так лучше. Я больше не надеюсь на кого-то. Теперь я сажусь и говорю им, что я здесь для того, чтобы научить их, как быть джентльменами и мужчинами. И мы будем вместе в этом становлении».

