«Муж шутил, что не женился на мне, а меня удочерил». Честный текст о том, как можно в 30 лет быть беспомощным ребенком в быту и на работе

Вчера муж снова сказал мне: «Как можно в твои годы быть такой инфантильной?!» Обидно, конечно, но ведь он прав: мне за 30, а я во многих вопросах осталась маленькой девочкой, которая понятия не имеет, что такое настоящая самостоятельность. Я хочу рассказать, как самая искренняя родительская любовь и забота становятся практически непреодолимым препятствием на пути ребенка к взрослой успешной жизни.

Обычное дело, когда на приеме у психотерапевта человек начинает рассказывать историю своих неудач с фразы: «Родители меня не любили». Мои мама и папа меня обожали. Они делали все, чтобы у их девочки было только лучшее: водили по театрам и музеям, пристраивали меня в самые престижные кружки, вот только жить своей жизнью не давали. Я принимала как должное то, что мама лучше знает, что мне надеть, с кем дружить, что читать и чем заниматься. Я покорно таскалась на фигурное катание и в музыкалку, зубрила наизусть стихи и общалась только с теми, на кого указывали родители. В школе друзей у меня не было, ведь мои сверстники активно общались за пределами класса: ходили друг к другу в гости, играли вместе во дворе, имели какие-то общие интересы, а я была вне этого круга, исполняя роль девочки из хорошей семьи.

Девушка играет на пианино / BestPhotoStudio

В то время как мои одноклассницы листали яркие подростковые журнальчики, я должна была читать классику. Вместо популярных групп слушать Бетховена и Моцарта. Красятся только распутницы, они же могут себе позволить «шляться с мальчиками», а не на выставки. Вроде бы ничего плохого родители мне не желали, но у меня не было и сантиметра своего пространства и ни малейшего шанса на формирование собственного мнения. «Не смей дружить с этой дрянью! Чтобы я больше никогда про нее не слышала!» — сказала мама про мою единственную школьную подружку. Оказывается, наша классная рассказала ей, что засекла, как мы с Машкой на перемене спрятались в школьном туалете и она показала мне свой новый лифчик, на косточках. «Приличные девочки на людях нижним бельем не щеголяют!»

Девочка-подросток учится в классе / photography33

Поводок немного ослаб, когда я поступила в институт. Естественно, не в тот, в который хотелось мне, а в тот, который выбрала мама. Учитель — это же отличная профессия, и разве важно, что я мечтала о совсем другой карьере и понятия не имела, как находить общий язык с детьми! Представления о личных границах у мамы было своеобразное. Она могла встать в дверях и заявить, что в таком виде меня не выпустит, если считала, что я слишком ярко накрашена или неподобающе одета. Я до сих пор часами стою перед зеркалом не в силах решить, достаточно ли нормально выгляжу или кому-то на улице может показаться, что у меня не по возрасту короткая юбка или помада не того цвета для этого времени суток. Да я даже в салоне на вопрос: «Как вас подстричь?» — лепечу, мол, мастеру виднее! И это прямо праздник какой-то, если наши вкусы с парикмахером совпадают и я не покидаю кресло с одной мыслью: «Срочно бежать в магазин за шапочкой!»

Профессиональный визажист и парикмахер, работающий с клиенткой-женщиной. Красота, уход за волосами / happy_finch

В 20 лет я должна была приходить домой не позже 9 вечера. Стоило задержаться — родители начинали обрывать телефон и требовать, чтобы я немедленно возвращалась в родное гнездо. Как-то засиделась на вечеринке у подруги, телефон сел. Захожу в квартиру и в ужасе вижу, что мама, благоухая корвалолом, лежит на диване и изображает сердечный приступ, а папы нет дома — уехал вытаскивать меня из «этого притона». Встречаться мне можно было только с сыновьями родительских знакомых. Сыночки-корзиночки покорно дарили цветы и таскали меня в филармонию и на балет. Я им была так же интересна, как и они мне. То есть вот совсем нет. Наверное, так бы мне рано или поздно и устроили «подходящий» брак, но тут система дала сбой — сразу после получения диплома меня позвали на работу в рекламное агентство. Хорошему папиному другу нужна была «своя» девочка с гуманитарным образованием, и мама решила, что так тоже можно.

Пара в любви свидание в осеннем парке солнечный день / alexkich

На работе у меня, наверное, впервые начал прорезываться мозг. В коллективе было много ребят, которые приехали в наш столичный город строить карьеру. Они снимали жуткие комнатки в коммуналках, порой неделями питались одной гречкой, одевались в секонд-хендах и на первых порах завидовали мне: я жила на всем готовом и зарплату тратила только на свои нужды. А потом расклад начал меняться. Оказалось, что, когда ты живешь с мамой и папой, тебе не нужно выгрызать у жизни шансы — ты плывешь по течению и ждешь, когда тебя оценят. А когда ты сам за себя, то быстро учишься хвататься за любую возможность. Да, моим коллегам сначала было трудно и жилось бедно, но потом они вставали на ноги, делали карьеру, а я так и застряла в роли девочки на побегушках.

Уставшая деловая женщина на рабочем месте в офисе / golubovy

Когда я вышла замуж за коллегу и мы съехали на съемную квартиру, дома был скандал. Мама кричала: «Ты нас бросаешь!», отец объявил бойкот, но муж был категорически против оставаться под крылом у моих родителей. И как же мне было трудно: я не умела поддерживать в квартире порядок, не знала, как распределять бюджет так, чтобы хватило на все! Да что там — элементарно не знала, как сварить макароны! Муж горько шутил, что ему кажется, будто он не женился на мне, а меня удочерил, — так приходилось со мной нянчиться. Я могла профукать всю зарплату на сапоги, забыть вовремя оплатить телефон, отказаться общаться с сантехником, который пришел устранять протечку, потому что с ужасом поняла, что даже сформулировать не могу, что у нас случилось, кроме детского: «Водичка течет».

Пара водопроводчиков чинит трубы / Implementar

Когда родилась дочь, мама практически переехала к нам, ведь я часами рыдала, что ничего не умею. Я боялась брать ребенка на руки — уроню, разводить смесь — ошпарю, купать в ванночке — не удержу. Кукле моей стукнуло 3 месяца, и тут матушка заявила: «Взяли чемоданы в зубы и поехали жить к нам! Я не нанималась между двумя квартирами разрываться». Так передо мной встал выбор: либо научиться все делать самой, либо развестись, ведь муж дал ясно понять, что он готов тянуть семью, помогать с ребенком, но не потакать моему инфантилизму. Сейчас нашей девочке уже 3 года и я четко знаю, что буду любить ее безмерно, но не опекать так, как меня опекали родители. Ведь результатом такого воспитания становится неуверенность в себе и неумение самостоятельно справляться с простейшими проблемами. Если все время жить в розовых очках, окружающая действительность рано или поздно напомнит о себе далеко не самым приятным образом.