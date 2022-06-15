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Загадки для детей 4–5 лет: 40+ интересных загадок с ответами

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Отгадывание загадок — это не просто увлекательная игра на сообразительность. Такое занятие оказывает неоценимый вклад в детскую речь. В разном возрасте малышам надо предлагать различные головоломки, чтобы они были им по силам и в то же время помогали развивать представление об окружающем мире.

Мы в ADME знаем, как важно для развития ребенка решение разных задачек и как порой непросто найти их в сети. Поэтому решили собрать интересные загадки для детей 4–5 лет с ответами и расположить их от легких к сложным. А в бонусе вы найдете информацию о том, какие вопросы могут поставить малышей в тупик.

Легкие загадки, или загадки первого уровня сложности

Загадкам первого уровня сложности называют те, в которых перечисляют признаки предмета или некого явления, а отгадкой является последнее слово в стишке, которое должен зарифмовать малыш. В возрасте 4–5 лет дети обычно уже знают достаточно стихов, поэтому у них не должно возникнуть проблем с простыми рифмами.

Так как дети этого возраста обычно проходят в саду тему фрукты-овощи, закрепляя ранее полученные знания, они с большим удовольствием отгадывают загадки о них.

  • Кругла, бела, на грядке росла.
    Зайка скушал ее с хрустом.
    Детки, что это? (Капуста)
  • В шкурке желтой, кислый он.
    Как зовут его? (Лимон)
  • Фрукт похож на неваляшку.
    Носит желтую рубашку.
    Тишину в саду нарушив,
    С дерева упала (груша).
  • Эту ягодку найдете
    Не в саду, а на болоте.
    Круглая, как пуговка,
    Красненькая (клюковка).
  • Он похож на мяч, ребята,
    Весь зеленый, полосатый,
    И имеет сладкий вкус
    Называется (арбуз).

Любят дети и загадки про зверей. Они уже познакомились и с домашними животными, и с лесными обитателями, поэтому рифмованные загадки о зверушках не кажутся им сложными.

  • Отворилась тихо дверь
    И вошел усатый зверь.
    Сел у печки, жмурясь сладко,
    И умылся серой лапкой.
    Берегись, мышиный род —
    На охоту вышел (кот).
  • Его дом под землей —
    Потолки низки,
    И висит над головой
    Репа и редиска.
    Кто без света живет?
    Догадались? Это (крот).
  • И сметану, и кефир,
    Молоко и вкусный сыр,
    Чтобы были мы здоровы,
    Даст нам пестрая (корова).
  • Чик-чирик!
    К зернышкам прыг!
    Клюй, не робей!
    Кто это? (Воробей)
  • Спозаранку я встаю,
    Звонким голосом пою.
    Травку разгребаю,
    Зерна собираю.
    У меня есть гребешок,
    Кто я, дети? (Петушок)
  • Много бед таят леса.
    Волк, медведь там и лиса!
    Наш зверек живет в тревоге,
    От беды уносит ноги...
    Ну-ка, быстро отгадай-ка,
    Как зверек зовется? (Зайка)

В возрасте 5 лет детей учат определять профессии по орудиям труда, профессиональным навыкам. Есть и на эту тему несложные загадки.

  • Мебель, хлеб и огурцы
    Продают нам (продавцы).
  • Если заболело ухо,
    Если в горле стало сухо,
    Не пугайся и не плачь,
    Ведь тебе поможет (врач).
  • Груши, яблони, крыжовник
    Посадил в саду (садовник).
  • Кирпичи кладет он в ряд,
    Строит садик для ребят
    Не шахтер и не водитель,
    Дом нам выстроит (строитель).
  • Доктор, но не для людей,
    А для птичек и зверей,
    У него особый дар,
    Этот врач — (ветеринар).

Простые загадки без рифмованной подсказки

Загадки, где ответ нельзя угадать, удачно подобрав рифму, в которых сопоставляются предметы или явления, считаются более сложными. Вот несколько примеров таких загадок на уже перечисленные темы.

  • Круглая, да не мяч,
    Желтая, да не масло,
    Сладкая, да не сахар,
    С хвостиком, да не мышь. (Репа)
  • Не барашек и не кот, носит шубу целый год.
    Шуба серая — для лета, для зимы — другого цвета. (Заяц)
  • Маленький рост, длинный хвост,
    Серая шубка, острые зубки. (Мышь)
  • Сердитый недотрога
    Живет в глуши лесной
    Иголок очень много,
    А нитки ни одной. (Еж)
  • У этой волшебницы, этой художницы,
    Не кисти и краски, а гребень и ножницы.
    Она обладает таинственной силой:
    К кому прикоснется, тот станет красивый. (Парикмахер)

Загадки-обманки

Привыкнув к простым загадкам с рифмованными ответами, дети часто слишком торопятся первыми дать отгадку и не вдумываются в вопрос. Чтобы отучить их от такой поспешности и приучить критически оценивать свой ответ, придумали загадки с подвохом, где те слова, что так и просятся на язык, вовсе не подходят по значению.

  • По малиннику ходил
    Косолапый (не крокодил, а медведь).
  • Белым снегом все одето —
    Значит, наступает (не лето, а зима).
  • Кукарекает спросонок
    Милый, добрый (не поросенок, а петух).
  • Простой вопрос для малышей:
    Кого боится кот? (не мышей, а собак)
  • Все меня боятся —
    Я могу кусаться,
    Я летаю и пищу —
    Жертву я себе ищу,
    Ночью мне уж не до игр,
    Угадали, кто я? (не тигр, а комар)
  • Красный, сочный, симпатичный
    Овощ кругленький, отличный,
    Огурцу он брат и друг.
    Знают все, что это (не лук, а помидор).

Сложные загадки

Сложными для детей дошкольного возраста являются метафорические загадки. Они учат выделять общие черты в непохожих предметах, мыслить и говорить образно.

  • Как на грядке под листок
    Закатился чурбачок —
    Зеленец удаленький,
    Вкусный овощ маленький. (Огурец)
  • Чем больше отдаю,
    Тем больше вырастаю,
    Величину свою
    Отдачей измеряю. (Яма)
  • Дом по улице идет,
    На работу всех везет.
    Не на курьих тонких ножках,
    А в резиновых сапожках. (Автобус)
  • Дали братьям теплый дом, чтобы жили впятером.
    Брат большой не согласился и отдельно поселился. (Пальцы и варежка)
  • Длинной шеей поверчу,
    Груз тяжелый подхвачу,
    Где прикажут, положу,
    Человеку я служу. (Подъемный кран)
  • Белая корзинка, золотое донце,
    В ней лежит росинка и сверкает солнце. (Ромашка)
  • В снежном поле по дороге
    Мчится конь мой одноногий
    И на много-много лет
    Оставляет черный след. (Бумага и карандаш)
  • Шумит он в поле и в лесу,
    А в дом не попадет.
    И никуда я не иду,
    Покуда он идет. (Дождь)
  • Вот иголки и булавки
    Выползают из-под лавки,
    На меня они глядят,
    Молока они хотят. (Еж)

Литературные загадки для малышей

Загадки, придуманные детскими поэтами, обычно более детальны и образны, в них много красивых метафор. От народных загадок они отличаются длиной — в устной традиции приняты коротенькие загадки, в литературе же перед тем, как задать вопрос, автор может написать целый стихотворный рассказ.

  • Самый бойкий я рабочий
    В мастерской.
    Колочу я что есть мочи
    День-деньской.
    Как завижу лежебоку,
    Что валяется без проку,
    Я прижму его к доске
    Да как стукну по башке!
    В доску спрячется бедняжка -
    Чуть видна его фуражка. (Молоток и гвозди)
    (Самуил Маршак)
  • Был белый дом,
    Чудесный дом,
    И что-то застучало в нем.
    И он разбился, и оттуда
    Живое выбежало чудо —
    Такое теплое, такое
    Пушистое и золотое. (Яйцо и цыпленок)
    (Корней Чуковский)
  • Нахмурилось небо.
    (Наверно, не в духе!)
    Летают, летают
    Белые мухи!..
    И носятся слухи,
    Что белые мухи,
    Не только летают,
    Но даже — не тают! (Снег)
    (Борис Заходер)

Загадки на нестандартное мышление — самые сложные

При решении таких загадок ребенок должен искать не самое логичное решение, а мыслить творчески.

  • Что размером со слона, но ничего не весит? (Тень слона)
  • Что может путешествовать по свету, оставаясь в одном углу? (Почтовая марка)
  • Если их больше, то вес становится меньше. (Дырки)

Бонус: загадки, которые не стоит задавать малышам

Некоторые народные загадки со временем становятся непонятными, так как дети не знакомы с реалиями прошлых эпох. В возрасте 4–5 лет и более раннем загадки должны быть только о тех предметах и явлениях, которые доступны для наблюдений и понимания ребенка, связаны с его жизненным опытом.

  • По деревянной речке
    Плывет кораблик новый.
    Свивается в колечки
    Дымок его сосновый. (Рубанок)
  • Он с жадностью пьет —
    А не чувствует жажды.
    Он бел —
    А купается только однажды:
    Он смело ныряет
    В кипящую воду
    Себе на беду,
    Но на радость народу...
    И добрые люди
    (Вот это загадка!)
    Не скажут:
    — Как жалко...
    А скажут:
    — Как сладко! (Кусковой сахар)
    (Борис Заходер)
  • В темной темнице
    Красные девицы
    Без нитки, без спицы
    Вяжут вязеницы. (Пчелы в улье)

Вот такие загадки могут поставить малыша в тупик и испортить ему удовольствие от игры. Либо вы получите на них совсем не подходящий ответ.

  • Работаю в детском развивающем центре. Сегодня была группа детей 4–5 лет, мы играли, и я загадала им загадку: «Сидит девица в темнице, а коса на улице». И все в один назвали не морковку, а закричали: «Рапунцель!» © Malinella / Pikabu

А вы какие загадки задаете своим детям?

1982630
AdMe/Семья/Загадки для детей 4–5 лет: 40+ интересных загадок с ответами
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