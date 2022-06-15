Загадки для детей 4–5 лет: 40+ интересных загадок с ответами
Отгадывание загадок — это не просто увлекательная игра на сообразительность. Такое занятие оказывает неоценимый вклад в детскую речь. В разном возрасте малышам надо предлагать различные головоломки, чтобы они были им по силам и в то же время помогали развивать представление об окружающем мире.
Мы в ADME знаем, как важно для развития ребенка решение разных задачек и как порой непросто найти их в сети. Поэтому решили собрать интересные загадки для детей 4–5 лет с ответами и расположить их от легких к сложным. А в бонусе вы найдете информацию о том, какие вопросы могут поставить малышей в тупик.
Легкие загадки, или загадки первого уровня сложности
Загадкам первого уровня сложности называют те, в которых перечисляют признаки предмета или некого явления, а отгадкой является последнее слово в стишке, которое должен зарифмовать малыш. В возрасте 4–5 лет дети обычно уже знают достаточно стихов, поэтому у них не должно возникнуть проблем с простыми рифмами.
Так как дети этого возраста обычно проходят в саду тему фрукты-овощи, закрепляя ранее полученные знания, они с большим удовольствием отгадывают загадки о них.
- Кругла, бела, на грядке росла.
Зайка скушал ее с хрустом.
Детки, что это? (Капуста)
- В шкурке желтой, кислый он.
Как зовут его? (Лимон)
- Фрукт похож на неваляшку.
Носит желтую рубашку.
Тишину в саду нарушив,
С дерева упала (груша).
- Эту ягодку найдете
Не в саду, а на болоте.
Круглая, как пуговка,
Красненькая (клюковка).
- Он похож на мяч, ребята,
Весь зеленый, полосатый,
И имеет сладкий вкус
Называется (арбуз).
Любят дети и загадки про зверей. Они уже познакомились и с домашними животными, и с лесными обитателями, поэтому рифмованные загадки о зверушках не кажутся им сложными.
- Отворилась тихо дверь
И вошел усатый зверь.
Сел у печки, жмурясь сладко,
И умылся серой лапкой.
Берегись, мышиный род —
На охоту вышел (кот).
- Его дом под землей —
Потолки низки,
И висит над головой
Репа и редиска.
Кто без света живет?
Догадались? Это (крот).
- И сметану, и кефир,
Молоко и вкусный сыр,
Чтобы были мы здоровы,
Даст нам пестрая (корова).
- Чик-чирик!
К зернышкам прыг!
Клюй, не робей!
Кто это? (Воробей)
- Спозаранку я встаю,
Звонким голосом пою.
Травку разгребаю,
Зерна собираю.
У меня есть гребешок,
Кто я, дети? (Петушок)
- Много бед таят леса.
Волк, медведь там и лиса!
Наш зверек живет в тревоге,
От беды уносит ноги...
Ну-ка, быстро отгадай-ка,
Как зверек зовется? (Зайка)
В возрасте 5 лет детей учат определять профессии по орудиям труда, профессиональным навыкам. Есть и на эту тему несложные загадки.
- Мебель, хлеб и огурцы
Продают нам (продавцы).
- Если заболело ухо,
Если в горле стало сухо,
Не пугайся и не плачь,
Ведь тебе поможет (врач).
- Груши, яблони, крыжовник
Посадил в саду (садовник).
- Кирпичи кладет он в ряд,
Строит садик для ребят
Не шахтер и не водитель,
Дом нам выстроит (строитель).
- Доктор, но не для людей,
А для птичек и зверей,
У него особый дар,
Этот врач — (ветеринар).
Простые загадки без рифмованной подсказки
Загадки, где ответ нельзя угадать, удачно подобрав рифму, в которых сопоставляются предметы или явления, считаются более сложными. Вот несколько примеров таких загадок на уже перечисленные темы.
- Круглая, да не мяч,
Желтая, да не масло,
Сладкая, да не сахар,
С хвостиком, да не мышь. (Репа)
- Не барашек и не кот, носит шубу целый год.
Шуба серая — для лета, для зимы — другого цвета. (Заяц)
- Маленький рост, длинный хвост,
Серая шубка, острые зубки. (Мышь)
- Сердитый недотрога
Живет в глуши лесной
Иголок очень много,
А нитки ни одной. (Еж)
- У этой волшебницы, этой художницы,
Не кисти и краски, а гребень и ножницы.
Она обладает таинственной силой:
К кому прикоснется, тот станет красивый. (Парикмахер)
Загадки-обманки
Привыкнув к простым загадкам с рифмованными ответами, дети часто слишком торопятся первыми дать отгадку и не вдумываются в вопрос. Чтобы отучить их от такой поспешности и приучить критически оценивать свой ответ, придумали загадки с подвохом, где те слова, что так и просятся на язык, вовсе не подходят по значению.
- По малиннику ходил
Косолапый (не крокодил, а медведь).
- Белым снегом все одето —
Значит, наступает (не лето, а зима).
- Кукарекает спросонок
Милый, добрый (не поросенок, а петух).
- Простой вопрос для малышей:
Кого боится кот? (не мышей, а собак)
- Все меня боятся —
Я могу кусаться,
Я летаю и пищу —
Жертву я себе ищу,
Ночью мне уж не до игр,
Угадали, кто я? (не тигр, а комар)
- Красный, сочный, симпатичный
Овощ кругленький, отличный,
Огурцу он брат и друг.
Знают все, что это (не лук, а помидор).
Сложные загадки
Сложными для детей дошкольного возраста являются метафорические загадки. Они учат выделять общие черты в непохожих предметах, мыслить и говорить образно.
- Как на грядке под листок
Закатился чурбачок —
Зеленец удаленький,
Вкусный овощ маленький. (Огурец)
- Чем больше отдаю,
Тем больше вырастаю,
Величину свою
Отдачей измеряю. (Яма)
- Дом по улице идет,
На работу всех везет.
Не на курьих тонких ножках,
А в резиновых сапожках. (Автобус)
- Дали братьям теплый дом, чтобы жили впятером.
Брат большой не согласился и отдельно поселился. (Пальцы и варежка)
- Длинной шеей поверчу,
Груз тяжелый подхвачу,
Где прикажут, положу,
Человеку я служу. (Подъемный кран)
- Белая корзинка, золотое донце,
В ней лежит росинка и сверкает солнце. (Ромашка)
- В снежном поле по дороге
Мчится конь мой одноногий
И на много-много лет
Оставляет черный след. (Бумага и карандаш)
- Шумит он в поле и в лесу,
А в дом не попадет.
И никуда я не иду,
Покуда он идет. (Дождь)
- Вот иголки и булавки
Выползают из-под лавки,
На меня они глядят,
Молока они хотят. (Еж)
Литературные загадки для малышей
Загадки, придуманные детскими поэтами, обычно более детальны и образны, в них много красивых метафор. От народных загадок они отличаются длиной — в устной традиции приняты коротенькие загадки, в литературе же перед тем, как задать вопрос, автор может написать целый стихотворный рассказ.
- Самый бойкий я рабочий
В мастерской.
Колочу я что есть мочи
День-деньской.
Как завижу лежебоку,
Что валяется без проку,
Я прижму его к доске
Да как стукну по башке!
В доску спрячется бедняжка -
Чуть видна его фуражка. (Молоток и гвозди)
(Самуил Маршак)
- Был белый дом,
Чудесный дом,
И что-то застучало в нем.
И он разбился, и оттуда
Живое выбежало чудо —
Такое теплое, такое
Пушистое и золотое. (Яйцо и цыпленок)
(Корней Чуковский)
- Нахмурилось небо.
(Наверно, не в духе!)
Летают, летают
Белые мухи!..
И носятся слухи,
Что белые мухи,
Не только летают,
Но даже — не тают! (Снег)
(Борис Заходер)
Загадки на нестандартное мышление — самые сложные
При решении таких загадок ребенок должен искать не самое логичное решение, а мыслить творчески.
- Что размером со слона, но ничего не весит? (Тень слона)
- Что может путешествовать по свету, оставаясь в одном углу? (Почтовая марка)
- Если их больше, то вес становится меньше. (Дырки)
Бонус: загадки, которые не стоит задавать малышам
Некоторые народные загадки со временем становятся непонятными, так как дети не знакомы с реалиями прошлых эпох. В возрасте 4–5 лет и более раннем загадки должны быть только о тех предметах и явлениях, которые доступны для наблюдений и понимания ребенка, связаны с его жизненным опытом.
- По деревянной речке
Плывет кораблик новый.
Свивается в колечки
Дымок его сосновый. (Рубанок)
- Он с жадностью пьет —
А не чувствует жажды.
Он бел —
А купается только однажды:
Он смело ныряет
В кипящую воду
Себе на беду,
Но на радость народу...
И добрые люди
(Вот это загадка!)
Не скажут:
— Как жалко...
А скажут:
— Как сладко! (Кусковой сахар)
(Борис Заходер)
- В темной темнице
Красные девицы
Без нитки, без спицы
Вяжут вязеницы. (Пчелы в улье)
Вот такие загадки могут поставить малыша в тупик и испортить ему удовольствие от игры. Либо вы получите на них совсем не подходящий ответ.
- Работаю в детском развивающем центре. Сегодня была группа детей 4–5 лет, мы играли, и я загадала им загадку: «Сидит девица в темнице, а коса на улице». И все в один назвали не морковку, а закричали: «Рапунцель!» © Malinella / Pikabu
А вы какие загадки задаете своим детям?