Загадки для детей 4–5 лет: 40+ интересных загадок с ответами

Отгадывание загадок — это не просто увлекательная игра на сообразительность. Такое занятие оказывает неоценимый вклад в детскую речь. В разном возрасте малышам надо предлагать различные головоломки, чтобы они были им по силам и в то же время помогали развивать представление об окружающем мире.

Мы в ADME знаем, как важно для развития ребенка решение разных задачек и как порой непросто найти их в сети. Поэтому решили собрать интересные загадки для детей 4–5 лет с ответами и расположить их от легких к сложным. А в бонусе вы найдете информацию о том, какие вопросы могут поставить малышей в тупик.

Легкие загадки, или загадки первого уровня сложности

Загадкам первого уровня сложности называют те, в которых перечисляют признаки предмета или некого явления, а отгадкой является последнее слово в стишке, которое должен зарифмовать малыш. В возрасте 4–5 лет дети обычно уже знают достаточно стихов, поэтому у них не должно возникнуть проблем с простыми рифмами. Так как дети этого возраста обычно проходят в саду тему фрукты-овощи, закрепляя ранее полученные знания, они с большим удовольствием отгадывают загадки о них. Кругла, бела, на грядке росла.

Зайка скушал ее с хрустом.

Детки, что это? (Капуста)

Зайка скушал ее с хрустом. Детки, что это? (Капуста) В шкурке желтой, кислый он.

Как зовут его? (Лимон)

Как зовут его? (Лимон) Фрукт похож на неваляшку.

Носит желтую рубашку.

Тишину в саду нарушив,

С дерева упала (груша).

Носит желтую рубашку. Тишину в саду нарушив, С дерева упала (груша). Эту ягодку найдете

Не в саду, а на болоте.

Круглая, как пуговка,

Красненькая (клюковка).

Не в саду, а на болоте. Круглая, как пуговка, Красненькая (клюковка). Он похож на мяч, ребята,

Весь зеленый, полосатый,

И имеет сладкий вкус

Называется (арбуз).

Любят дети и загадки про зверей. Они уже познакомились и с домашними животными, и с лесными обитателями, поэтому рифмованные загадки о зверушках не кажутся им сложными. Отворилась тихо дверь

И вошел усатый зверь.

Сел у печки, жмурясь сладко,

И умылся серой лапкой.

Берегись, мышиный род —

На охоту вышел (кот).

И вошел усатый зверь. Сел у печки, жмурясь сладко, И умылся серой лапкой. Берегись, мышиный род — На охоту вышел (кот). Его дом под землей —

Потолки низки,

И висит над головой

Репа и редиска.

Кто без света живет?

Догадались? Это (крот).

Потолки низки, И висит над головой Репа и редиска. Кто без света живет? Догадались? Это (крот). И сметану, и кефир,

Молоко и вкусный сыр,

Чтобы были мы здоровы,

Даст нам пестрая (корова).

Молоко и вкусный сыр, Чтобы были мы здоровы, Даст нам пестрая (корова). Чик-чирик!

К зернышкам прыг!

Клюй, не робей!

Кто это? (Воробей)

К зернышкам прыг! Клюй, не робей! Кто это? (Воробей) Спозаранку я встаю,

Звонким голосом пою.

Травку разгребаю,

Зерна собираю.

У меня есть гребешок,

Кто я, дети? (Петушок)

Звонким голосом пою. Травку разгребаю, Зерна собираю. У меня есть гребешок, Кто я, дети? (Петушок) Много бед таят леса.

Волк, медведь там и лиса!

Наш зверек живет в тревоге,

От беды уносит ноги...

Ну-ка, быстро отгадай-ка,

Как зверек зовется? (Зайка)

В возрасте 5 лет детей учат определять профессии по орудиям труда, профессиональным навыкам. Есть и на эту тему несложные загадки. Мебель, хлеб и огурцы

Продают нам (продавцы).

Продают нам (продавцы). Если заболело ухо,

Если в горле стало сухо,

Не пугайся и не плачь,

Ведь тебе поможет (врач).

Если в горле стало сухо, Не пугайся и не плачь, Ведь тебе поможет (врач). Груши, яблони, крыжовник

Посадил в саду (садовник).

Посадил в саду (садовник). Кирпичи кладет он в ряд,

Строит садик для ребят

Не шахтер и не водитель,

Дом нам выстроит (строитель).

Строит садик для ребят Не шахтер и не водитель, Дом нам выстроит (строитель). Доктор, но не для людей,

А для птичек и зверей,

У него особый дар,

Этот врач — (ветеринар).

Простые загадки без рифмованной подсказки

Загадки, где ответ нельзя угадать, удачно подобрав рифму, в которых сопоставляются предметы или явления, считаются более сложными. Вот несколько примеров таких загадок на уже перечисленные темы. Круглая, да не мяч,

Желтая, да не масло,

Сладкая, да не сахар,

С хвостиком, да не мышь. (Репа)

Желтая, да не масло, Сладкая, да не сахар, С хвостиком, да не мышь. (Репа) Не барашек и не кот, носит шубу целый год.

Шуба серая — для лета, для зимы — другого цвета. (Заяц)

Шуба серая — для лета, для зимы — другого цвета. (Заяц) Маленький рост, длинный хвост,

Серая шубка, острые зубки. (Мышь)

Серая шубка, острые зубки. (Мышь) Сердитый недотрога

Живет в глуши лесной

Иголок очень много,

А нитки ни одной. (Еж)

Живет в глуши лесной Иголок очень много, А нитки ни одной. (Еж) У этой волшебницы, этой художницы,

Не кисти и краски, а гребень и ножницы.

Она обладает таинственной силой:

К кому прикоснется, тот станет красивый. (Парикмахер)

Загадки-обманки

Привыкнув к простым загадкам с рифмованными ответами, дети часто слишком торопятся первыми дать отгадку и не вдумываются в вопрос. Чтобы отучить их от такой поспешности и приучить критически оценивать свой ответ, придумали загадки с подвохом, где те слова, что так и просятся на язык, вовсе не подходят по значению. По малиннику ходил

Косолапый (не крокодил, а медведь).

Косолапый (не крокодил, а медведь). Белым снегом все одето —

Значит, наступает (не лето, а зима).

Значит, наступает (не лето, а зима). Кукарекает спросонок

Милый, добрый (не поросенок, а петух).

Милый, добрый (не поросенок, а петух). Простой вопрос для малышей:

Кого боится кот? (не мышей, а собак)

Кого боится кот? (не мышей, а собак) Все меня боятся —

Я могу кусаться,

Я летаю и пищу —

Жертву я себе ищу,

Ночью мне уж не до игр,

Угадали, кто я? (не тигр, а комар)

Я могу кусаться, Я летаю и пищу — Жертву я себе ищу, Ночью мне уж не до игр, Угадали, кто я? (не тигр, а комар) Красный, сочный, симпатичный

Овощ кругленький, отличный,

Огурцу он брат и друг.

Знают все, что это (не лук, а помидор).

Сложные загадки

Сложными для детей дошкольного возраста являются метафорические загадки. Они учат выделять общие черты в непохожих предметах, мыслить и говорить образно. Как на грядке под листок

Закатился чурбачок —

Зеленец удаленький,

Вкусный овощ маленький. (Огурец)

Закатился чурбачок — Зеленец удаленький, Вкусный овощ маленький. (Огурец) Чем больше отдаю,

Тем больше вырастаю,

Величину свою

Отдачей измеряю. (Яма)

Тем больше вырастаю, Величину свою Отдачей измеряю. (Яма) Дом по улице идет,

На работу всех везет.

Не на курьих тонких ножках,

А в резиновых сапожках. (Автобус)

Дали братьям теплый дом, чтобы жили впятером.

Брат большой не согласился и отдельно поселился. (Пальцы и варежка)

Брат большой не согласился и отдельно поселился. (Пальцы и варежка) Длинной шеей поверчу,

Груз тяжелый подхвачу,

Где прикажут, положу,

Человеку я служу. (Подъемный кран)

Груз тяжелый подхвачу, Где прикажут, положу, Человеку я служу. (Подъемный кран) Белая корзинка, золотое донце,

В ней лежит росинка и сверкает солнце. (Ромашка)

В снежном поле по дороге

Мчится конь мой одноногий

И на много-много лет

Оставляет черный след. (Бумага и карандаш)

Мчится конь мой одноногий И на много-много лет Оставляет черный след. (Бумага и карандаш) Шумит он в поле и в лесу,

А в дом не попадет.

И никуда я не иду,

Покуда он идет. (Дождь)

А в дом не попадет. И никуда я не иду, Покуда он идет. (Дождь) Вот иголки и булавки

Выползают из-под лавки,

На меня они глядят,

Молока они хотят. (Еж)

Литературные загадки для малышей

Загадки, придуманные детскими поэтами, обычно более детальны и образны, в них много красивых метафор. От народных загадок они отличаются длиной — в устной традиции приняты коротенькие загадки, в литературе же перед тем, как задать вопрос, автор может написать целый стихотворный рассказ. Самый бойкий я рабочий

В мастерской.

Колочу я что есть мочи

День-деньской.

Как завижу лежебоку,

Что валяется без проку,

Я прижму его к доске

Да как стукну по башке!

В доску спрячется бедняжка -

Чуть видна его фуражка. (Молоток и гвозди)

(Самуил Маршак)

В мастерской. Колочу я что есть мочи День-деньской. Как завижу лежебоку, Что валяется без проку, Я прижму его к доске Да как стукну по башке! В доску спрячется бедняжка - Чуть видна его фуражка. (Молоток и гвозди) (Самуил Маршак) Был белый дом,

Чудесный дом,

И что-то застучало в нем.

И он разбился, и оттуда

Живое выбежало чудо —

Такое теплое, такое

Пушистое и золотое. (Яйцо и цыпленок)

(Корней Чуковский)

Чудесный дом, И что-то застучало в нем. И он разбился, и оттуда Живое выбежало чудо — Такое теплое, такое Пушистое и золотое. (Яйцо и цыпленок) (Корней Чуковский) Нахмурилось небо.

(Наверно, не в духе!)

Летают, летают

Белые мухи!..

И носятся слухи,

Что белые мухи,

Не только летают,

Но даже — не тают! (Снег)

(Борис Заходер)

Загадки на нестандартное мышление — самые сложные

При решении таких загадок ребенок должен искать не самое логичное решение, а мыслить творчески. Что размером со слона, но ничего не весит? (Тень слона)

Что может путешествовать по свету, оставаясь в одном углу? (Почтовая марка)

Если их больше, то вес становится меньше. (Дырки)

Бонус: загадки, которые не стоит задавать малышам

Некоторые народные загадки со временем становятся непонятными, так как дети не знакомы с реалиями прошлых эпох. В возрасте 4–5 лет и более раннем загадки должны быть только о тех предметах и явлениях, которые доступны для наблюдений и понимания ребенка, связаны с его жизненным опытом. По деревянной речке

Плывет кораблик новый.

Свивается в колечки

Дымок его сосновый. (Рубанок)

Плывет кораблик новый. Свивается в колечки Дымок его сосновый. (Рубанок) Он с жадностью пьет —

А не чувствует жажды.

Он бел —

А купается только однажды:

Он смело ныряет

В кипящую воду

Себе на беду,

Но на радость народу...

И добрые люди

(Вот это загадка!)

Не скажут:

— Как жалко...

А скажут:

— Как сладко! (Кусковой сахар)

(Борис Заходер)

А не чувствует жажды. Он бел — А купается только однажды: Он смело ныряет В кипящую воду Себе на беду, Но на радость народу... И добрые люди (Вот это загадка!) Не скажут: — Как жалко... А скажут: — Как сладко! (Кусковой сахар) В темной темнице

Красные девицы

Без нитки, без спицы

Вяжут вязеницы. (Пчелы в улье) Вот такие загадки могут поставить малыша в тупик и испортить ему удовольствие от игры. Либо вы получите на них совсем не подходящий ответ. Работаю в детском развивающем центре. Сегодня была группа детей 4–5 лет, мы играли, и я загадала им загадку: «Сидит девица в темнице, а коса на улице». И все в один назвали не морковку, а закричали: «Рапунцель!» © Malinella / Pikabu