12 пар собак, которых люди вечно путают, а вы теперь научитесь различать

Какая собака снималась в фильме «Лэсси»? А в «Хатико»? Это все знают: колли и... Ну ладно, может, и не все. А вот сможете ли вы в жизни сходу отличить колли от ее «близняшки» шелти, а «Хатико» — от его сородича, похожего на него как 2 капли воды? Мы вот за себя не ручаемся, а поэтому решили раз и навсегда разобраться в породах братьев наших меньших.

Колли и шелти

Люди иногда называют шелти «миниатюрной колли». Они действительно очень похожи, но шелти — это отдельная порода. Полное ее название — шетландская овчарка. Она отличается от колли не только размерами и весом (шелти гораздо меньше), но и формой глаз и их расположением на морде, а так же переходом от лба к морде.

Маламут и сибирский хаски

Во-первых, маламуты значительно больше, чем хаски, и шерсть у них длиннее и гуще. Второе различие — это уши: у хаски они всегда смотрят строго вверх, а у маламута направлены немного вперед. А еще можно заглянуть собаке в глаза: у маламутов они практически всегда карие, в то время как у хаски могут быть и полностью голубые, и разноцветные — один карий, а другой голубой.

Боксер и кане-корсо

Обе эти породы входят в большую группу мастифов, но все-таки они разные, и различить их нетрудно. Кане-корсо заметно крупнее: их вес может достигать почти 50 кг, в то время как боксер весит где-то около 30. Ростом они тоже повыше — до 68 см в холке (боксеры — до 63).

Акита-ину и сиба-ину

Обе породы родом из Японии, у них примерно одинаковые вариации окрасов и практически идентичный внешний вид. Запомнить просто: акита намного больше, чем сиба, и морда у акиты более широкая, в то время как у сиба-ину — зауженная и хитрая, чуть-чуть напоминающая лисью. В фильме «Хатико» (и в истории, по которой он снят) фигурировал именно акита-ину.

Золотистый ретривер и лабрадор

В первую очередь, обратите внимание на шерсть: у ретривера она более длинная и мягкая, немного волнистая. Лабрадор немного крупнее, и вариантов окраса у него чуть больше: лабрадоры бывают золотистыми, шоколадными и черными, в то время как ретривер щеголяет оттенками от золотого до рыжего.

Бернский зенненхунд и австралийская овчарка

Обе собаки достаточно крупные, но зенненхунд значительно крупнее, и у них разный тип фигуры. Австралийская овчарка создана для быстрого бега: эта собака мускулистая, но при этом поджарая и легкая. Бернский зенненхунд более коренастый и тяжелый: он, выведенный для охраны домашнего скота, бегал мало — только если стаду действительно что-то угрожало.

Чихуахуа и русский той-терьер

Заводчики объясняют: «Тело у чихуахуа более вытянутое по отношению к лапам, в то время как той-терьер более „квадратный“: их длина примерно равна высоте. Лапы у чихуахуа более короткие, у тоя — длиннее». У русского той-терьера существует лишь несколько стандартных окрасов, в то время как чихуахуа могут быть совершенно любого цвета.

Пекинес и японский хин

Взрослые пекинесы, как правило, немного тяжелее, а хины — чуть выше. Шерсть у них тоже немного различается: у хина — длинная, прямая и шелковистая, а у пекинесов — чуть короче и с гривой, прямо как у миниатюрного льва.

Мальтийская болонка и бишон фризе

Обе породы примерно одинакового размера, но мальтийская болонка немного меньше. Еще одно различие — текстура шерсти: у бишонов она обычно волнистая или кудрявая, а у мальтийской болонки — прямая.

Французский бульдог и бостон-терьер

Многие говорят, что у бульдогов уши как у летучей мыши — это действительно удачное сравнение: у этой породы они больше и круглее, чем у бостон-терьера. А еще бостон-терьер вырастает чуть выше, и фигура у него чуть стройнее, в то время как французский бульдог низкий и коренастый.

Ши-тцу и лхасский апсо

Морда у лхасского апсо чуть уже, а глаза миндалевидной формы, в то время как ши-тцу — обладатели более широкой головы и круглых глаз. Шерсть у апсо плотная и густая, а у ши-тцу — более пышная и с локонами.

Бородатый колли и бобтейл

Главное отличие в том, что у колли есть хвост, и он длинный, в то время как у бобтейла он такой короткий, что кажется, будто и вовсе отсутствует. Есть различие и во внешнем виде: шерсть у бородатых колли может отрасти намного длиннее, чем у бобтейла, если собаку не стричь. У колли шерсть плотно прилегает к телу, а у бобтейлов она сильнее пушится.