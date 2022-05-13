17 питомцев-старичков, которых хочется обнять и никогда не отпускать

Все знают, что без кота и жизнь не та. Да и в принципе без любых животных. И частенько домашние любимцы проходят вместе с нами и взросление, и переезды, и свадьбы, и рождение детей. Ну что уж там — практически всю жизнь.

Мы в ADME без ума от братьев наших меньших. И поэтому просто зависли, разглядывая фото питомцев, которые точно живут долго и счастливо.

«Моя 15-летняя кошка при каждом своем походе в туалет заставляет меня смотреть на нее. Прямо настойчиво зовет и еще наблюдает в процессе»

«Я какой-то туалетный телохранитель».

Этой кошке 20 лет, и она ничуть не изменилась

«В нашем зоомагазине живет 30-летний попугай, который ненавидит вообще всех. А вот парня моего по неведомой причине обожает»

«И мы с удовольствием забрали бы его домой, но он не продается».

Этот 17-летний котейка явно показывает собаке на заднем плане, кто здесь главный

Даже не верится, что ему 17: таким молодым кажется. © No_Vegetable929 / Reddit

Этому красавцу тоже 17 лет

Он какой-то идеальный. А эти уши, божечки! © daisyfaeriering / Reddit

«Мой 14-летний песель все еще достаточно проворен, чтобы охотиться на эту синюю обезьянку»

«Еще он удивительно преданный. Даже когда я в ванной, я слышу, как он сопит под дверью».

«А это Папа Джо, ему 14 лет. И он очень хочет, чтобы ему передали привет»

«Вот 12 лет уже, а до сих строит грустную щенячью мордочку, когда вкусняшек ждет»

Ну и как тут отказать-то? © Divine_avocado / Reddit

«Знакомьтесь, это Феро. 27 марта ему исполнилось 25 лет»

17 лет, а до сих пор как котенок

«Этой кошке 11 лет, 2 последних года она пробыла в приюте. А теперь наконец обрела дом у меня»

«Просто я не могла по-другому, она ведь такая милая».

«Я вчера тоже красотку приютила. Ей 10 лет»

«И еще один красавец, который обрел любящий дом. Ему 15 лет»

«Думаю, его порода называется „пушистый медвежонок“».

«Внезапно похолодало, и вот так греется наш 16-летний котейка»

«А это мой 11-летний хороший мальчик»

«Ей 17 лет, и она до сих пор не упускает возможности составить мне компанию за утренним кофе во дворе»

«Мой прекрасный 15-летний Ленокс. Такой мудрый старец. Хотя, конечно, больше просто старец»

«Он умудряется лаять на фонарные столбы».