19 полных любви и боли твитов, под которыми подпишется каждый кошатник и собачник

Любой владелец домашнего любимца после чтения этих твитов точно подумает: «О, это про моего!». Многим из нас знакомы и вечно голодный кот, и космические счета от ветеринара, и собака, которая грызет все, что на зуб попадется. Прочитайте и убедитесь.