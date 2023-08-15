19 полных любви и боли твитов, под которыми подпишется каждый кошатник и собачник
Любой владелец домашнего любимца после чтения этих твитов точно подумает: «О, это про моего!». Многим из нас знакомы и вечно голодный кот, и космические счета от ветеринара, и собака, которая грызет все, что на зуб попадется. Прочитайте и убедитесь.
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Для создания этого материала был использован источник: Cenell / Pikabu
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Для создания этого материала был использован источник: c***xe / Pikabu
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