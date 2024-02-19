15 наглецов, которым не мешало бы пару ласковых отвесить
Где только наглецы не подстерегают нас. На улице, в транспорте, в магазине — везде могут нахамить. И даже друзья и родственники иногда совершают такие поступки и говорят такие вещи, что хочется их как следует осадить. Пользователи сети решили поделиться своей болью и поведали о том, как они столкнулись с наглыми людьми.
- Уезжала к подруге на свадьбу в другой город на несколько дней, попросила маму заехать пару раз покормить рыб. По возвращении домой обнаружила, что отсутствует вся серия книг о Гарри Поттере. Я фанатка, у меня коллекционное издание в крутой обложке, с хорошим переводом, стоит приличных денег. У меня просто земля из-под ног ушла. Позвонила и, пытаясь не орать, спросила, где мои книги. Ответ: «А, эти, детские? Да я их соседке отдала, у ее внучки день рождения, она как раз не знала, что подарить. А тебе-то они уже не по возрасту». После этого я орала, отбирала у матери ключи от своей квартиры и книги у той самой соседки, попутно объясняя, что это дорого. Да и вообще, это мое, и я согласия не давала на такие подарки чужим детям за свой счет. Для мамы я теперь истеричка, опозорившая ее перед людьми из-за каких-то книжек. А она молодец и умница, своровавшая у дочери ее вещь, которую не покупала. Восторг! © Подслушано / VK
- Свекровь работает в роддоме. Когда я забеременела, она сразу сказала, что рожать я буду с ней. Это после того, как она рыдала в ногах у моего мужа, что это не его ребенок, надо сделать ДНК-тест и вообще развестись со мной. Я, в свою очередь, так же сказала, что рожать я буду максимум с мужем, ну и с бригадой врачей естественно, но без свекрови 200%. У нас холодные отношения. Она искренне уверена, что ее кровинушка женился неудачно и я испортила им весь их княжеский род. Ну и зачем мне на родах человек, который терпеть меня не может, да и я его тоже? Роддом, в котором она работает, лучший в городе, рожать планирую там, врача уже тоже выбрала. И предупредила, что, если свекровь пустят в родзал, я накатаю заяву и устрою дичайший скандал. Врач сказала по этому поводу не переживать: никаких посторонних не будет. Очень на это надеюсь. © Подслушано / Ideer
- Была у меня приятельница. Все хвалилась, как она любит делать подарки, как тщательно их выбирает, потому что сама любит хорошие сюрпризы, а не абы какие. И вот настал мой день рождения. Приятельница принесла мне закладки для книг из киоска и кусок мыла. Причем до этого на ее день рождения я подарила ей набор люксовой косметики. На следующие праздники такую наивность больше не проявляла. Собирала для «подружки» по дому все, что когда-то купила или получила в подарок от других, но не пригодилось.
- Столица. Стою на переходе. Периферическим зрением замечаю, что сзади кто-то подошел. Я из маленького городка, поэтому инстинктивно оборачиваюсь и смотрю, кто это. Вдруг я их знаю. Конечно, оказалось, что не знаю — просто какая-то блондинка и ее парень. Поэтому я поворачиваюсь обратно. «Да, блин, тебе лучше отвернуться», — сказала блондинка. Меня вынесло. Никогда в жизни не слышал ничего подобного. © f_*** / Reddit
- Было около полуночи. Я лежала в постели, потому что болела. Моя соседка по комнате несколько раз постучалась, чтобы привлечь мое внимание. Я подумала, случилось ЧП, поэтому встала и открыла дверь. В итоге соседка попросила меня пойти купить туалетную бумагу. У нее была машина, до магазина было примерно полтора километра, а моя очередь идти за покупками еще даже не настала. © joolmsted / Reddit
- У меня громкая соседка. Стены в доме очень тонкие. Я слышу, о чем она говорит по телефону и как орет песни свои рэперские. С тех пор, как она въехала, прошло несколько недель. У меня постоянные головные боли. Я жаловалась на нее вахтерам — не помогло. Написала записку с просьбой не петь в 7 утра по субботам и воскресеньям или в полночь. Наберусь смелости, постучу ногой в ее дверь в следующий раз, если записка не подействует. © Подслушано / Ideer
- Отец как-то ждал нас в ресторане. Решил пройтись, поискать нас. А он был в галстуке. Так какой-то чувак подошел к нему и сказал: «Вернись на кухню и принеси нам еду сейчас же. И не думай, что мы дадим чаевые». Мой отец сказал: «Мужчина, я врач, если хотите, я могу отвезти вас в отделение скорой помощи и проверить ваше давление». Наглец отступил. © ooo-ooo-oooyea / Reddit
- Недавно у бабули под нами чуть не сгорела квартира, потому что она заснула и оставила кашу на плите вариться. Мы с мужем вовремя кинулись и стучали в двери, чтобы ее разбудить. Спустя два дня бабуля приходит в день рождения моей дочери с криками, что из-за детских игр она не может лечь спать. И что в пожаре тоже мы виноваты, так как она не спит нормально. Вечер был подпорчен. Вот и делай людям добро. © Подслушано / Ideer
- Шла однажды из магазина с тяжелыми сумками. Переходила дорожку возле дома, чтобы подойти к тротуару. В это время в мою сторону ехала машина, причем довольно быстро для жилой зоны. Правда, водитель остановился, увидев меня. Но, когда я дошла до тротуара, он открыл окно, гневно посмотрел на меня и закричал на всю улицу: «Что, шевелиться быстрее не можешь?!» Я открыла было рот, чтобы ответить хаму, но тот уже газанул.
- Устроили с семьей рождественскую фотосессию. Моя жена настояла на том, чтобы мы наняли фотографа. Он хотел встретиться в более красивой и живописной части города. Середина съемки. Мы в очень старом квартале, тротуары здесь узкие. Женщина средних лет проходит мимо нас, бормоча себе под нос: «Шли бы в свой район». Пришлось отойти, чтобы она прошла — прямо в кадре. © wadeacres / Reddit
- Отоваривалась в магазине. Вдруг из-за угла вышла женщина с тремя маленькими девочками и остановилась прямо посередине. Она не обращала внимания на происходящее вокруг. А одна из девочек стояла далековато. Мне не хотелось рисковать и ударить ее тележкой. Поэтому я пробормотала: «Прошу прощения», — и стала ждать. Говорить громко мне показалось грубым. Женщина не услышала, а когда наконец подняла глаза, то сказала: «Ой, извините», — и отошла. Я улыбнулась и зашла за угол. И в этот момент я услышала, как женщина сказала: «Могла бы, блин, и сказать хоть что-нибудь». © spaceflora / Reddit
- Дочка заболела, сильный кашель и температура. Вызвали педиатра. Пришла не наша доктор. И тут в прихожую вышел наш роскошный кот. Врач: «Ой, так у вас кот? Ну все понятно: у ребенка, значит, есть глисты! Лечить глистов, и кашель пройдет». И удалилась. Я забыла, как звуки произносить. А потом я взяла ребенка в охапку и к платному доктору повезла. Объяснила ситуацию — острый бронхит. Интересно, в какой ветеринарке училась доктор, которая знакома с кашляющими глистами? © Подслушано / Ideer
- Работаю — принимаю заказы по телефону. Попалась раздражительная клиентка. Заказала куриные котлеты, и я решила спросить, не хочет ли она соус к ним. Клиентка ответила, но я не расслышала, поэтому повторила вопрос.
— Я сказала «нет»!
— Ой, простите, я не услышала.
— Если бы я хотела соус к котлетам, я бы попросила! © justradiationhere / Reddit
- Все лето у меня жила свекровь. Мало того, что я с мужем и детьми живу в доме своей мамы, так еще она к нам приехала. В итоге в конце лета у нас разразился скандал, после которого моя мама тактично попросила свекровь съехать. Она сразу поехала к маминому хорошему знакомому. И пожаловалась ему, что ее выгнали из дома. А он ей и говорит: «У нас вообще принято, чтобы муж жену к себе в дом приводил». Ну моя «обожаемая» свекровь обиделась, уехала на два дня раньше и заблокировала маминого знакомого. Я до сих пор в шоке от такой наглости. © Палата № 6 / VK
- Я купила новые белоснежные кроссовочки. В метро по ним трижды протопталась бабулька. А потом с пыхтением уселась возле меня. Я демонстративно цокнула, чтобы выразить недовольство, и достала влажные салфетки. Так вместо извинений бабка начала говорить, что я глупая, раз поперлась в белой обуви в люди. Сказала, что если я фифа такая, то мне надо на такси кататься. Я не нашла, что ответить. А когда вышла из вагона, расплакалась. Бабка вселила в меня комплекс, и теперь белая обувь — табу. © Палата № 6 / VK
Общественный транспорт — не просто средство передвижения. Количеством происходящих здесь историй он порой напоминает передвижной цирк.
Комментарии
Вообще-то, из-за глистов очень даже может быть кашель. Только, конечно, не "о, есть кот - значит глисты", а соответствующие анализы нужно сделать. Бывает, что бронхи, лёгкие чистые, аллергии нет, кучу анализов сделали, всё ок, а ребёнок кашляет, не понятно почему
Со мной недавно произошла история. Я хочу выйти из автобуса и спрашиваю мадам, выходит ли она. Она на меня оборачивается как на дуру и говорит: "Нет, я просто так постоять встала".
Такая странная, думает, что весь автобус за ней следит, что она именно встала, а не на предыдущей остановке зашла.
Заранее прошу прощения, сейчас будет фонтан раздражения, но героиня последней истории- это просто 10 из 10 бесячих факторов в людях! Мало того,что взрослый человек зовет свою обувь "кроссовочками", это уже о многом говорит,но потащиться в белой обуви в метро и ждать,что тебе на нее не наступят - это как минимум странно.А уж расплакаться после того как какой-то посторонний человек что-то сказал,вот прям серьезно?!!! Как же по жизни такие трепетные личности бесят, сил нет
Тут половина историй-плюнуть и тут же забыть, нет они помнят, в подробностях печатают, ждут видимо реакций, оспыдя, во жисть у людей
Ужас какой, я бы тоже отобрала обратно свои книги