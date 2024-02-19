15 наглецов, которым не мешало бы пару ласковых отвесить

Где только наглецы не подстерегают нас. На улице, в транспорте, в магазине — везде могут нахамить. И даже друзья и родственники иногда совершают такие поступки и говорят такие вещи, что хочется их как следует осадить. Пользователи сети решили поделиться своей болью и поведали о том, как они столкнулись с наглыми людьми.