Горилла неожиданно родила малыша, повергнув в шок всех работников зоопарка. И вот почему

На днях работники зоопарка The Columbus Zoo and Aquarium’s, расположенного в городе Огайо, были крайне поражены одним событием : горилла, которую они все время считали самцом, внезапно начала рожать.

Работники The Columbus Zoo and Aquarium’s добавляют , что пол молодых горилл в принципе трудно внешне определить, пока они не достигнут 8 лет, поскольку до такого возраста самки и самцы похожи по размеру. К тому же у них нет выступающих половых органов.

В 1956 году The Columbus Zoo and Aquarium’s стал первым в мире зоопарком, в котором родился детеныш гориллы. Детеныш Салли — 34-я горилла, родившаяся здесь. «Она является важной частью нашей работы по сохранению этих великолепных животных», — говорится в сообщении The Columbus Zoo and Aquarium’s.