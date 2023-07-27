Горилла неожиданно родила малыша, повергнув в шок всех работников зоопарка. И вот почему

На днях работники зоопарка The Columbus Zoo and Aquarium’s, расположенного в городе Огайо, были крайне поражены одним событием : горилла, которую они все время считали самцом, внезапно начала рожать.

По данным сотрудников, 8-летняя горилла по имени Салли стала матерью впервые. «Это захватывающее событие освещает важность сохранения этих великолепных существ и среды их обитания», — говорится в сообщении на странице зоопарка.

Салли к ним попала в 2019 году. Сотрудники тогда опознали животное как самца. На протяжении последующих лет горилла была здоровой, поэтому не возникало необходимости проводить какие-то медицинские вмешательства или слишком тщательно ее осматривать.

Работники The Columbus Zoo and Aquarium’s добавляют, что пол молодых горилл в принципе трудно внешне определить, пока они не достигнут 8 лет, поскольку до такого возраста самки и самцы похожи по размеру. К тому же у них нет выступающих половых органов.

Кстати, об интересном положении Салли никто не мог догадаться еще и потому, что гориллы редко проявляют внешние признаки беременности. У них от природы большие животы, а новорожденные детеныши меньше человеческих младенцев.

По сообщению зоопарка, Салли и ее новорожденная девочка полностью здоровы. Позже будет проведен тест ДНК, который определит отца новорожденной гориллы.