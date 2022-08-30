Некоторое время назад мы писали о семье, в которой живет пума. И вот как у них обстоят дела сейчас

Месси — это самец пумы, которого будущие «родители» встретили в зоопарке. Александр и Мария влюбились в него с первого взгляда и попросили владельца продать котенка им. С тех пор Месси и его люди живут вместе, несмотря на все сложности, связанные с уходом за такой большой кошкой. Поразительно, какой крепкой с годами стала их эмоциональная связь и каким глубоким — взаимопонимание. Мы насмотреться не можем на эти фотографии и видео, которыми хозяева Месси делятся с миром.

Мы в ADME продолжаем следить за жизнью Месси и рады поделиться с вами новостями о его жизни.

В жизни Месси происходит много всего

Он любит обнимать и целовать своих людей

Он пробирается в спальню своих «родителей» рано утром, чтобы сказать: «Привет!»

Одно из любимых занятий Месси — есть. Он обожает сладости

Он любит мороженое

С удовольствием время от времени съедает тарелку ягод

Может съесть целый арбуз, если случайно оставить тот без присмотра!

Он наслаждается домашними спа-процедурами, которые делают его «мамочка» и «папочка». Особенно Месси нравятся расчесывание и массаж

Ему также нравится принимать душ, что довольно необычно для кошек

Иногда можно увидеть, как Месси смотрит в окно, сидя в изящной позе

Но больше всего он любит проводить время со своими людьми, которые его обожают