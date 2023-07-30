Одинокий орлан «усыновил» камень. Работники заповедника помогли ему стать настоящим отцом

В одном заповеднике уже много лет обитает белоголовый орлан по имени Мерфи. С годами он начал испытывать одиночество, и внезапно решил высиживать обычный камень, будто это настоящее яйцо.

Мерфи попал в заповедник около 30 лет назад с многочисленными травмами. Его поселили с четырьмя старыми белоголовыми орланами в новом вольере, и Мерфи мгновенно стал любимцем посетителей заповедника.

Недавно за 31-летней птицей заметили непонятное поведение: он стал защищать одну часть своего вольера и очень беспокоился, когда люди приближались к нему. Мерфи соорудил из палок нечто наподобие гнезда вокруг какого-то предмета. Как оказалось, это был самый обыкновенный камень.



Вообще, для самцов белоголовых орланов такое поведение не редкость, потому что в дикой природе и самка, и самец делят заботы о потомстве поровну. Так что все указывало на то, что Мерфи готов стать отцом.

Пока Мерфи заботился о камне, словно о яйце, сильный шторм сорвал орлиное гнездо с дерева примерно в часе езды от питомника. Один из двух птенцов оттуда выжил, и его доставили в заповедник для реабилитации. Малыша обследовали и некоторое время наблюдали. Выпускать в дикую природу маленького орленка было нельзя. Работники заповедника приняли гениальное решение: они подсадили малыша к Мерфи.

Все прошло хорошо, и в первую же ночь новоиспеченный «папа» покормил своего малыша. Орленок стал следовать за Мерфи повсюду и копировать «родителя». «Мерфи похож на отца-одиночку, который очень старался, и в итоге его усилия были вознаграждены», — сказал директор заповедника Дон Гриффард об опыте отцовства орлана.