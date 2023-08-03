Сделали доброе дело и спасли кошку из приюта, но она оказалась самым неблагодарным существом

Я всегда думала, что если мы и заведем питомца, то обязательно из приюта. Во-первых, сделаем что-то хорошее и подарим настоящий дом потеряшке. А во-вторых, бедняжка будет так благодарна, что мы станем буквально купаться в любви и преданности этого создания. Ох, как же я заблуждалась.

Год назад мы переехали в новый дом и сын стал упрашивать нас завести какого-нибудь питомца. Желательно кошку или собаку. На семейном совете решили, что взрослый котейка будет идеальным вариантом, ведь нас целыми днями нет дома и ухаживать за маленьким котенком или щенком некому. В следующие же выходные пошли в приют и подобрали белую годовалую кошечку. Она выглядела такой грустной и одинокой, что сил оставить ее там просто не было.

Видно, бедное животное пережило на своем веку немало бед, потому что радоваться от переезда в новый дом и кидаться к нам в объятия она не спешила. Более того, первую неделю мы ее вообще почти не видели. Пуся, как мы назвали кошку, забивалась в какие-то углы и общаться совершенно не желала. Ребенок был несколько разочарован, но мы решили, что надо просто дать малышке время, и тогда она к нам привыкнет.

Время шло, а мизантропические привычки нашего нового члена семьи не менялись. Более того, вскоре обнаружилось и много других не слишком приятных причуд. Пуся с завидной страстью и увлечением драла все: мебель, обои, подушки. Когтеточку красавица при этом презрительно игнорировала. Мы лишь пожимали плечами: кошка ведь, что с нее взять. Но тут выяснилось, что Пуся питает неистребимую страсть к любой обуви и сумкам, оставленным на полу. Лишь завидев случайно забытый кроссовок или ботинок, животное тут же начинало справлять туда свою нужду, большую или малую. Лоток она посещала крайне редко. В отсутствие доступной обуви могла просто присесть и на глазах у всей честной семьи напрудить лужу прямо посреди ковра.

Заскочила к нам в гости подружка. Пока раздевалась, бросила свою дорогущую замшевую сумку на пол. Спохватились мы только через 5 минут. Прибегаем, а наша милая кошечка с довольным видом уже вылезает из сумки, сделав там все свои дела. Так что все вещи внутри, включая и паспорт, оказались безнадежно испорчены. Искренние извинения приятельница приняла, но к нам больше не заглядывала. Следующей жертвой стал ноутбук ребенка. Непонятно, что вызвало такое отвращение у Пуси, но она с толком и увлечением «обтошнила» всю клавиатуру. Спасти технику мы, слава богам, смогли, но это операция влетела нам в копеечку.

И даже со всем этим можно было бы смириться, но Пуся нас явно терпеть не могла. В любой момент могла выскочить из-за угла и тяпнуть ничего не подозревающую жертву за ногу. Или спрыгнуть со шкафа. Поначалу мы вообще перемещались по собственному дому на цыпочках, шарахаясь от каждой тени. Со временем страсти улеглись, но до сих пор любое проявление симпатии кошка воспринимает в штыки. И любого храбреца, который отваживается погладить животинку, она тут же кусает или царапает. Брать ее на руки тоже рискованное дело.

Мы серьезно обсуждали всей семьей возвращение Пуси в приют. Не знаю, как кошке, но нам совместное проживание явно не доставляло никакого удовольствия. Однако мы как-то упустили подходящий момент: отказываться от кошки надо было после первого месяца, а мы все надеялись как-то притереться. В результате милый монстр прожил с нами целый год, и возвращать ее нам не позволяла совесть. Так что Пуся и по сей день радует нас своим существованием, а мы не очень радуем ее своим. Зато я хотя бы избавилась от наивных представлений о том, что любое животное из приюта будет бесконечно любить заботливых хозяев.