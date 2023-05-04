Уличный кот каждый день приносит в магазин листик, чтобы обменять его на рыбку
Джо Корриган, занимающийся продажей рыбы почти всю свою жизнь, однажды был удивлен визитом кота в свой магазин. Пушистик держал в зубах сухой листик. Джо решил порадовать кота лакомством, забрал листочек и дал рыбку. И кот сразу сообразил, что к чему.
Усатый-полосатый посетитель смекнул, что можно приносить в магазин листья деревьев и взамен получать лакомство. Владелец магазина уверен, что мохнатая морда следила за покупателями. Кот заметил, что люди дают деньги (какие-то непонятные бумажки, по мнению животного), а взамен получают рыбу. «Люди оплачивают покупки, и котик тоже решил испытать удачу», — говорит Джо. Когда кот сделал это, Джо не стал его выгонять. Ведь такому милахе невозможно отказать.
Мужчина стал отдельно складировать листья, которыми расплачивается его мурлыкающий посетитель. Джо в шутку беспокоится, что такой метод оплаты может привести к тому, что другие усатые морды последуют примеру своего товарища. Ведь какая длинная очередь из пушистых покупателей может образоваться перед прилавком! Для Джо такой исход может оказаться неприемлемым и даже разорительным для бизнеса.
Эта история вместе с фотографией кота, держащего листик, недавно стала вирусной в интернете. Мы не можем со стопроцентной уверенностью утверждать, что этот случай с котом и листиком реальный. Но, учитывая, какими сообразительными бывают наши любимцы, все вполне могло быть по-настоящему. Ведь питомцы порой еще как ошеломляют окружающих своим умом.