Уличный кот каждый день приносит в магазин листик, чтобы обменять его на рыбку

Джо Корриган, занимающийся продажей рыбы почти всю свою жизнь, однажды был удивлен визитом кота в свой магазин. Пушистик держал в зубах сухой листик. Джо решил порадовать кота лакомством, забрал листочек и дал рыбку. И кот сразу сообразил, что к чему.

Усатый-полосатый посетитель смекнул, что можно приносить в магазин листья деревьев и взамен получать лакомство. Владелец магазина уверен, что мохнатая морда следила за покупателями. Кот заметил, что люди дают деньги (какие-то непонятные бумажки, по мнению животного), а взамен получают рыбу. «Люди оплачивают покупки, и котик тоже решил испытать удачу», — говорит Джо. Когда кот сделал это, Джо не стал его выгонять. Ведь такому милахе невозможно отказать.

Мужчина стал отдельно складировать листья, которыми расплачивается его мурлыкающий посетитель. Джо в шутку беспокоится, что такой метод оплаты может привести к тому, что другие усатые морды последуют примеру своего товарища. Ведь какая длинная очередь из пушистых покупателей может образоваться перед прилавком! Для Джо такой исход может оказаться неприемлемым и даже разорительным для бизнеса.