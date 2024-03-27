10 фильмов, которые мы считали неимоверно крутыми, а сейчас их и вспоминать стыдно

Есть фильмы на века, которые можно пересматривать бесконечное количество раз. А есть те, что теряют свой блеск по прошествии времени. Вот именно о таких и высказались пользователи сети. Теперь, став взрослыми, они не могут понять, как можно было не заметить, насколько на самом деле были плохи те киноленты.

«Я знаю, что вы сделали прошлым летом», 1997

«Я знаю, что вы сделали прошлым летом» — слэшер, основанный на одноименном романе Лоис Дункан. Создали фильма переработали центральный сюжет книги, чтобы не нагромождать его сложными темами, и сделали ставку на простой ужастик по типу тех, что снимали в 1980-х годах. Они также черпали вдохновение из городской легенды, известной как «Крюк». Что не так? В юном возрасте это пугает, но чем старше становишься, тем очевиднее, насколько сюжет глупый и заурядный. Например, в какой-то момент главные герои заглядывают в багажник своей машины, а он набит живыми крабами. Как будто никто на улице не видел, как какой-то парень взломал замок, открыл багажник и начал вываливать крабов внутрь. Киношники, должно быть, были так злы на себя, когда начали снимать продолжение и осознали: «Минуточку, мы же уже избавились от единственного нормального персонажа». © horsecontainer / Reddit

Франшиза «Дети шпионов»

«Дети шпионов» — франшиза, которая включает серию комедийных фильмов о шпионаже. Всего было выпущено 5 полнометражек и один мультсериал. Кроме того, по этой вселенной есть книги, комиксы и видеоигры. Что не так? Возможно, главная особенность этих фильмов в том, что они рассчитаны исключительно на детей. И если их пересматривать, то сразу становятся очевидны и сюжетные прорехи, и глупые действия героев, и, конечно же, отвратительного качества спецэффекты. Мне нравились эти фильмы, когда я был подростком. Но, будучи взрослым, их просто невозможно пересматривать. Я не смог пересилить себя, даже ностальгические чувства не помогли выдержать просмотр. © Bang-Bang-1012 / Reddit

Моя бедная мама, приводя нас смотреть фильмы про детей-шпионов в кинотеатр, брала с собой солнцезащитные очки и спала. © mikajade / Reddit

«Святые из Бундока», 1999

«Святые из Бундока» — боевик-триллер, написанный Троем Даффи и ставший его режиссерским дебютом. Он также снял вторую часть с продолжением истории. В марте 2024 года было объявлено о «переосмыслении» франшизы. Главные актеры вернутся к своим ролям и станут продюсерами, а вот Даффи уже не будет участвовать в съемках. Что не так? Раньше действия героев казались в каком-то роде поэтичными и возвышенными. Сейчас же на каждой заумной реплике глаза начинают закатываться, а спорных моментов наблюдается в разы больше. Кроме того, тем, кто прежде восхищался этим фильмом, стоит посмотреть документалку «Всю ночь». В ней режиссер и его решения раскрываются с новой стороны. Когда мне было 16, я сделал татуировку с надписью «Veritas» на руке из-за этого фильма. В то время мне казалось, что это выглядит круто. © Daak_Sifter / Reddit

Лучшее, что сделал этот фильм, — познакомил меня с Тарантино. Потому что все люди называли его плохой копией Тарантино. © NazzerDawk / Reddit

«Жестокие игры», 1999

«Жестокие игры» — подростковая мелодрама, переосмысление романа «Опасные связи». В отличие от первоисточника, действие происходит в современных реалиях, а главными героями становятся старшеклассники. Отзывы критиков были неоднозначными, зато у зрителей лента имела успех. В результате были сняты приквел и сиквел, а также мюзикл. Что не так? Трудно не заметить, что актеры далеко не подростки. Слишком бросается в глаза, что 27-летняя актриса играет юную школьницу. Общее настроение фильма под стать стилю «темной академии». Можно сказать, что он один из тех, что дали толчок другим современным драмам в этом направлении. Но диалоги героев чересчур претенциозны и многословны, вода льется через край. Этот фильм вышел, когда мне было 12. Тогда я думала, что это самое крутое и острое кино, которое я когда-либо видела. Ну, возможно, в то время это так и было. © betteroffinbed / Reddit

Фильм нереально плох. И почему я думал, что герои классные? © Simple-Walk2776 / Reddit

Франшиза «Шаг вперед»

«Шаг вперед» — антология, в которой смешались романтика и танцы. В общей сложности франшиза включает в себя шесть фильмов и сериал. Критики были не очень благосклонны к ним, зато у зрителей они пользовались успехом и собрали большую кассу. Что не так? Лучшая сюжетная линия была в первом фильме, потом они становились все хуже и хуже. Зато танцы с каждым разом получались круче, на этом и держалась аудитория. Также в сценах много ляпов и несостыковок, что тоже влияет на желание пересматривать это кино. Ощущение, что я как будто понимала раньше, насколько плохи эти фильмы, но все равно мне нравилось их смотреть. А теперь я просто думаю, как можно сниматься вот в этом будучи взрослыми людьми? © Extension_Economist6 / Reddit

Моя подруга снималась в «Шаг вперед». Это была ее первая роль в кино. Она была горда собой и заставила всех нас посмотреть его в кинотеатре. Нам пришлось просидеть все титры, чтобы увидеть ее имя почти в самом конце. Конечно, мы были рады поддержать ее, но как же неловко было, когда она спросила: «Ну, и как вам?» © FancyStegosaurus / Reddit

«Лига выдающихся джентльменов», 2003

«Лига выдающихся джентльменов» — стимпанковская супергероика, снятая на основе комиксов, но отличающаяся и по сюжету, и по атмосфере. Фильм примечателен тем, что собрал вместе известных литературных героев. Среди них можно увидеть капитана Немо, Тома Сойера, Дориана Грея и профессора Мориарти. Что не так? Фильм получился бы намного лучше и интереснее, если бы создатели придерживались первоисточника, на котором был основан сюжет. Как адаптация он провалился на всех уровнях. Один только факт, что они превратили Мину (героиню оригинального «Дракулы») в вампира, чтобы сделать ее «крутой», показывает, что киношники просто не понимали исходный материал. Фильм мне все еще нравится, но я признаю, что в нем есть много недостатков. © Bored-Corvid / Reddit

Это был первый фильм, который меня разочаровал. Я возлагал слишком большие надежды на всех этих замечательных персонажей. © gigglefarting / Reddit



«500 дней лета», 2009

«500 дней лета» — комедийная мелодрама с нелинейной структурой повествования. В основе лежит история главного героя-мужчины и его воспоминания о неудачных отношениях. Кинокритики включили фильм в несколько списков «топ-10» по итогам 2009 года. Что не так? В разном возрасте отношение к главным героям меняется. Как отметил один из пользователей, когда ты незрелый, ты на стороне Тома. Когда взрослеешь, переходишь на сторону Саммер. А вот будучи уже достаточно зрелым, просто осознаешь, что они оба глупцы. Раньше я действительно была на стороне Тома, он был мне как-то ближе. Но теперь... © Baldevine / Reddit

Ну, знаете, Саммер пригласила Тома на вечеринку, предполагая, что ему станет лучше. Однако она упустила крошечную деталь — это была вечеринка по случаю ее помолвки. Они оба так себе люди. © Square-Breakfast-768 / Reddit

«Принцесса-невеста», 1987

«Принцесса-невеста» — приключенческо-комедийная романтика. История адаптирована по одноименной книге 1973 года авторства Уильяма Голдмана. Имея поначалу лишь скромный успех в прокате, фильм со временем стал культовым и был признан одним из лучших лент 1980-х годов. Что не так? Повзрослевших зрителей начинают смущать мотивы и поступки главного героя, пирата Уэстли. Он предстает монстром, ничуть не уступающим принцу-антагонисту. Возможно, его вынудили заняться пиратством, но когда он стал главным, он мог бы остановиться. Или хотя бы передать свои полномочия другу. Трудно поверить в то, что нежную Лютик это бы устраивало. Я совершенно убежден, что этот фильм может понравиться только в юном возрасте. Я пытался посмотреть его в свои 20, не выдержал и 10 минут. Почти сразу потерял интерес и занялся чем-то другим. © tmac_79 / Reddit

«Эквилибриум», 2002

«Эквилибриум» — научно-фантастический фильм, написанный и снятый Куртом Уиммером. Несмотря на то, что критики сравнивали ленту с классическими произведениями «451 градус по Фаренгейту» и «1984» и отмечали явные заимствования, режиссер категорически отрицал такие заявления. Отвечая на их замечания, он говорил: «Зачем мне снимать фильм для кого-то, с кем я не хотел бы общаться? Вы когда-нибудь встречали критика, с которым хотели бы повеселиться? Я — нет». Что не так? Плохая постановка экшн-сцен, провисания в сюжете, неподчинение самого фильма логике своей же вселенной и слабая основная идея. Заимствования — это не так уж плохо, главное — уметь все правильно реализовать. Помню, как раньше друзья говорили, что предпочли бы «Эквилибриум» «Матрице», тогда оба фильма только вышли. И что мы имеем теперь? Уверен, что все они признали бы, насколько были неправы. © misterferguson / Reddit

«Эдвард руки-ножницы», 1990

«Эдвард руки-ножницы» — готическая романтика с примесью фэнтези под руководством Тима Бертона. Основными темами фильма сам режиссер называл самопознание и изоляцию. И критики, и зрители на момент выхода ленты в основном отзывались о ней положительно, сравнивая с современной сказкой с примесью готики. Что не так? Несмотря на необычную тему и непохожего на других героя, пересматривать фильм скучно и неинтересно. Чувствуются проседания в ритме повествования. К тому же наблюдать за романтической линией не доставляет никакого удовольствия. Тим Бертон плохо прописывает любовные отношения персонажей. Он действует по принципу «у нас есть главный герой мужского пола и женский персонаж, пусть они любят друг друга, потому что это будет удобно для сюжета». © McMacHack / Reddit

Я была одержима Эдвардом и влюблена в него в 11 лет. Пыталась пересмотреть фильм несколько лет назад. Я чуть не уснула. © erinrachelcat / Reddit