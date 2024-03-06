Люди рассказали, какие фильмы они пересматривают, чтобы заново полюбить жизнь. И мы согласны с каждым пунктом в списке

Время от времени нам всем необходимо смотреть что-нибудь жизнеутверждающее, чтобы разогнать тучи над головой и поднять настроение. Пользователи Reddit поделились, какие фильмы мигом вытаскивают их из вязкого болота рутинных дел.

«Октябрьское небо», 1999

Мальчишка по имени Хомер Хикэм узнает, что в космос запустили первый спутник. Он был настолько потрясен новостью, что решил построить собственную космическую ракету и отправить ее к звездам. Трогательная история о мечте с юным Джейком Джилленхолом в главной роли. Джейк Джилленхол — феноменальный актер! Плачу каждый раз, когда смотрю этот фильм. © mer_lo / Reddit

Отличный фильм, еще и на реальных событиях. © Living_on_Tulsa_Time / Reddit

«Дорога, дорога домой», 2013

У 14-летнего Дункана так себе отношения с отчимом — он и его дочка частенько подшучивают над ним. Поэтому идея поехать с отчимом и мамой на каникулы Дункана, само собой, не впечатляет. Но это он просто еще не знает, что поездка перевернет всю его жизнь вверх дном. Обожаю этот фильм! Одна из тех редких картин, которые можно пересматривать снова и снова и он не надоест. © ShaNaNaNa*** / Reddit

Фильм — недооцененная жемчужина кинематографа. © meowpal33 / Reddit

«Амели», 2001

Слова тут излишни: фильм про фантазерку Амели можно либо любить, либо обожать. Обаятельная Одри Тоту в центре романтичной истории, волшебный саундтрек, чудесные виды Парижа... Ой, все, пора пересматривать. Боже, не могу смотреть этот фильм без широченной глупой улыбки на лице. © AllenRBrady / Reddit

Когда я впервые смотрела его в кинотеатре, первые несколько минут фильма показались настолько странными, что я решила, что зря сюда пришла. А к концу я была готова вот прямо сейчас вернуться в очередь за билетом, чтобы пересмотреть его снова. © SuzyQ93 / Reddit

«Крупная рыба», 2003

Возможно, самый недооцененный фильм Тима Бертона, и очень для него нехарактерный. По сюжету Уилл возвращается домой: серьезно заболел его отец, и сыну пора наладить с ним отношения, а заодно узнать всю правду о жизни отца, отделив быль от небылиц. Это мой любимый фильм на все времена. Я смотрю его, наверное, пару раз в год, когда мне необходимо напоминание о том, почему жизнь хороша. © thicksoakingwetlady / Reddit

Впервые посмотрела его в старших классах, и сначала мне показалось, что он отстойный, но в конце я ревела и пыталась скрыть слезы от одноклассников. Очень красивый фильм. © Sweet_fiction / Reddit

«Побег из Шоушенка», 1994

Культовый роман Стивена Кинга о банкире Энди Дюфрейне, ошибочно попавшем за решетку, превратился благодаря режиссеру Фрэнку Дарабонту в столь же культовый фильм, который продолжают смотреть и спустя 30 лет после выхода. Некоторые могут не согласиться, но я считаю, что фильм вполне соответствует теме. Я бы не отнес его к категории фильмов о любви к жизни, но он о жизни и надежде. Каждый раз, когда я смотрю его, вспоминаю, что нужно извлечь из своей жизни максимум пользы. © Maybe_Yeah_I_Guess / Reddit

Все верно. Всякий раз в конце фильма я чувствую, будто весь мир у моих ног. ©

jfi224 / Reddit

«Невероятная жизнь Уолтера Митти», 2013

Великолепные натурные съемки и обаятельный Бен Стиллер в роли офисного служащего, уставшего от рутины и решившего отправиться в долгое путешествие, которое изменит всю его жизнь, — что еще нужно для хорошего кино? Сентиментальная и добрая, пусть и в чем-то наивная, картина. Я поехал в Исландию из-за этого фильма! © kgunnar / Reddit

А я после этого фильма уволился с опостылевшей работы. Пошел в кино перед сменой и был настолько тронут, что в конце фильма позвонил на работу и сказал, что увольняюсь. ©

Spider-Man2099 / Reddit

«Большой год», 2011

Что случается, когда три авантюриста-любителя наблюдать за птицами вступают в соревнование и пытаются увидеть как можно больше редких птичек в естественной среде? Получается «Большой год» — легкая комедия с шикарными видами. И, конечно, не обошлось без философии и размышлений о жизни. Такой добрый, теплый фильм, и к тому же красиво снятый. Обожаю Джека Блэка и Стива Мартина. © spiderinside / Reddit

«Арахисовый сокол», 2019

22-летний Зак, главный герой картины, мечтает стать рестлером. Вот только он живет в доме престарелых и находится на попечении соцработника из-за особенностей в развитии. Но однажды парень, понимая, что не хочет провести всю жизнь в четырех стенах, сбегает навстречу мечте. Это история о том, что порой жизнелюбие и толика упорства сильнее любых диагнозов. Для меня это фильм на тот случай, когда: «Так, жизнь отстой, нужно срочно поднять себе настроение». © blazesupernova / Reddit

«День сурка», 1993

Конечно, в списке жизнеутверждающих фильмов не могло не оказаться «Дня сурка». За приключениями метеоролога Фила Коннорса, попавшего во временную петлю, можно наблюдать бесконечно и каждый раз хохотать как впервые. Я его хоть каждый день могу смотреть! © UnsolicitedDogPics / Reddit

«Джо против вулкана», 1990

Том Хэнкс играет безрадостного ипохондрика, который решает, что неизлечимо болен, и отправляется в свое последнее путешествие на тропический остров, думая, что терять ему уже нечего. Но в пути он вдруг осознает, что такое жить по-настоящему. Если и существует фильм, не позволяющий жизни вгонять вас в тоску, то это он. © flowerpanes / Reddit

А мне казалось, что только мы с женой о нем и слышали. Рад, что это не так. © quirk*** / Reddit

Этот фильм мне аспирантуру помог окончить много лет назад. Я не могу объяснить, как именно, но факт остается фактом. © LateralThinkerer / Reddit