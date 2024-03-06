Люди рассказали, какие фильмы они пересматривают, чтобы заново полюбить жизнь. И мы согласны с каждым пунктом в списке
Время от времени нам всем необходимо смотреть что-нибудь жизнеутверждающее, чтобы разогнать тучи над головой и поднять настроение. Пользователи Reddit поделились, какие фильмы мигом вытаскивают их из вязкого болота рутинных дел.
«Октябрьское небо», 1999
Мальчишка по имени Хомер Хикэм узнает, что в космос запустили первый спутник. Он был настолько потрясен новостью, что решил построить собственную космическую ракету и отправить ее к звездам. Трогательная история о мечте с юным Джейком Джилленхолом в главной роли.
- Джейк Джилленхол — феноменальный актер! Плачу каждый раз, когда смотрю этот фильм. © mer_lo / Reddit
- Отличный фильм, еще и на реальных событиях. © Living_on_Tulsa_Time / Reddit
«Дорога, дорога домой», 2013
У 14-летнего Дункана так себе отношения с отчимом — он и его дочка частенько подшучивают над ним. Поэтому идея поехать с отчимом и мамой на каникулы Дункана, само собой, не впечатляет. Но это он просто еще не знает, что поездка перевернет всю его жизнь вверх дном.
- Обожаю этот фильм! Одна из тех редких картин, которые можно пересматривать снова и снова и он не надоест. © ShaNaNaNa*** / Reddit
- Фильм — недооцененная жемчужина кинематографа. © meowpal33 / Reddit
«Амели», 2001
Слова тут излишни: фильм про фантазерку Амели можно либо любить, либо обожать. Обаятельная Одри Тоту в центре романтичной истории, волшебный саундтрек, чудесные виды Парижа... Ой, все, пора пересматривать.
- Боже, не могу смотреть этот фильм без широченной глупой улыбки на лице. © AllenRBrady / Reddit
- Когда я впервые смотрела его в кинотеатре, первые несколько минут фильма показались настолько странными, что я решила, что зря сюда пришла. А к концу я была готова вот прямо сейчас вернуться в очередь за билетом, чтобы пересмотреть его снова. © SuzyQ93 / Reddit
«Крупная рыба», 2003
Возможно, самый недооцененный фильм Тима Бертона, и очень для него нехарактерный. По сюжету Уилл возвращается домой: серьезно заболел его отец, и сыну пора наладить с ним отношения, а заодно узнать всю правду о жизни отца, отделив быль от небылиц.
- Это мой любимый фильм на все времена. Я смотрю его, наверное, пару раз в год, когда мне необходимо напоминание о том, почему жизнь хороша. © thicksoakingwetlady / Reddit
- Впервые посмотрела его в старших классах, и сначала мне показалось, что он отстойный, но в конце я ревела и пыталась скрыть слезы от одноклассников. Очень красивый фильм. © Sweet_fiction / Reddit
«Побег из Шоушенка», 1994
Культовый роман Стивена Кинга о банкире Энди Дюфрейне, ошибочно попавшем за решетку, превратился благодаря режиссеру Фрэнку Дарабонту в столь же культовый фильм, который продолжают смотреть и спустя 30 лет после выхода.
- Некоторые могут не согласиться, но я считаю, что фильм вполне соответствует теме. Я бы не отнес его к категории фильмов о любви к жизни, но он о жизни и надежде. Каждый раз, когда я смотрю его, вспоминаю, что нужно извлечь из своей жизни максимум пользы. © Maybe_Yeah_I_Guess / Reddit
- Все верно. Всякий раз в конце фильма я чувствую, будто весь мир у моих ног. ©
jfi224 / Reddit
«Невероятная жизнь Уолтера Митти», 2013
Великолепные натурные съемки и обаятельный Бен Стиллер в роли офисного служащего, уставшего от рутины и решившего отправиться в долгое путешествие, которое изменит всю его жизнь, — что еще нужно для хорошего кино? Сентиментальная и добрая, пусть и в чем-то наивная, картина.
- Я поехал в Исландию из-за этого фильма! © kgunnar / Reddit
- А я после этого фильма уволился с опостылевшей работы. Пошел в кино перед сменой и был настолько тронут, что в конце фильма позвонил на работу и сказал, что увольняюсь. ©
Spider-Man2099 / Reddit
«Большой год», 2011
Что случается, когда три авантюриста-любителя наблюдать за птицами вступают в соревнование и пытаются увидеть как можно больше редких птичек в естественной среде? Получается «Большой год» — легкая комедия с шикарными видами. И, конечно, не обошлось без философии и размышлений о жизни.
- Такой добрый, теплый фильм, и к тому же красиво снятый. Обожаю Джека Блэка и Стива Мартина. © spiderinside / Reddit
«Арахисовый сокол», 2019
22-летний Зак, главный герой картины, мечтает стать рестлером. Вот только он живет в доме престарелых и находится на попечении соцработника из-за особенностей в развитии. Но однажды парень, понимая, что не хочет провести всю жизнь в четырех стенах, сбегает навстречу мечте. Это история о том, что порой жизнелюбие и толика упорства сильнее любых диагнозов.
- Для меня это фильм на тот случай, когда: «Так, жизнь отстой, нужно срочно поднять себе настроение». © blazesupernova / Reddit
«День сурка», 1993
Конечно, в списке жизнеутверждающих фильмов не могло не оказаться «Дня сурка». За приключениями метеоролога Фила Коннорса, попавшего во временную петлю, можно наблюдать бесконечно и каждый раз хохотать как впервые.
- Я его хоть каждый день могу смотреть! © UnsolicitedDogPics / Reddit
«Джо против вулкана», 1990
Том Хэнкс играет безрадостного ипохондрика, который решает, что неизлечимо болен, и отправляется в свое последнее путешествие на тропический остров, думая, что терять ему уже нечего. Но в пути он вдруг осознает, что такое жить по-настоящему.
- Если и существует фильм, не позволяющий жизни вгонять вас в тоску, то это он. © flowerpanes / Reddit
- А мне казалось, что только мы с женой о нем и слышали. Рад, что это не так. © quirk*** / Reddit
- Этот фильм мне аспирантуру помог окончить много лет назад. Я не могу объяснить, как именно, но факт остается фактом. © LateralThinkerer / Reddit
А для тех, кому не хватило шедевров, у нас есть и другие статьи о кино — к примеру, вот эта подборка. Там, например, есть фильм, который традиционно смотрят на рождество в Норвегии.
Комментарии
Я очень давно смотрела фильм "Большая афера". Тогда ещё переводчики-шутники перевели название депрессивной деревушки как Гадюкино. Деревня страдает от безработицы и её жители готовы пойти на всё, чтобы правительство построило завод именно у них. Для этого им нужно пройти коммиссию, выполнив ряд условий, в том числе и привлечь в местную больницу доктора с большой земли. Приезжайте жить в Гадюкино! У нас тут хо-ро-шо! 🤣
Фильм про простых дружных людей, которым стыдно и тошно жить на пособие по безработице.
За последние несколько лет первый раз отправляю статью в избранное. Часть фильмов видела, но захотелось пересмотреть.
Люблю фильмы про путешествия). И «Невероятная жизнь Уоррена Мити» действительно один из любимых духоподъемных. Похожий «Куда ты пропала, Бернадетт» тоже хорош, ибо там играет Кейт Бланшетт❤️
Из-за Брендона Глисона стала смотреть «Большую аферу», очень приятный и неторопливый фильм про сильного человека, доброе