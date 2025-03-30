12 доказательств, что если есть питомец — будет и крутая история

Моему рыжему господину можно всё. Лежать н.а столе, точить когти о мебель, орать по ночам, требуя внимания и копать в абсолютно чистом горшке для этого же. Потому что люблю.
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Домашние животные вносят в нашу жизнь море позитива и радости. Они — верные друзья, которые не бросают даже в самые тяжелые моменты. Пользователи сети рассказали о забавных случаях со своими питомцами, которые точно запомнятся им надолго!
А вот еще одна интересная статья с историями про то, как любимые питомцы проявляют смекалку.
Моему рыжему господину можно всё. Лежать н.а столе, точить когти о мебель, орать по ночам, требуя внимания и копать в абсолютно чистом горшке для этого же. Потому что люблю.