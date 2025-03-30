12 доказательств, что если есть питомец — будет и крутая история

Животные
11 минут назад

Домашние животные вносят в нашу жизнь море позитива и радости. Они — верные друзья, которые не бросают даже в самые тяжелые моменты. Пользователи сети рассказали о забавных случаях со своими питомцами, которые точно запомнятся им надолго!

  • Моя кошка обожает играть в прятки. Думает: если сама ничего не видит, то и ее не заметят. Прячет только голову, а мы кричим: «Где же ты?» — и смеемся, глядя, как она трясется от нетерпения. Мы притворяемся, что не видим ее, а она выскакивает нас пугать. Две другие кошки только фыркают и закатывают глаза. © justatriceratops / Reddit
  • Однажды гуляю с собакой, как вдруг подходит ко мне старичок и спрашивает, не замечала ли я, что хозяева и их питомцы очень похожи. Уже думаю, какой комплимент он мне скажет — у меня очень красивый таксик. А он выдает: «Ноги у вас двоих заплетаются». Вовсе не комплимент, получается. У меня с детства такая походка. © Подслушано / Ideer
  • Моя кошка Пепе жила дома, но любила гулять на улице. Как-то я заказал пиццу, поел, оставил открытую коробку на столе и ушел. Прихожу — а Пепе с тремя кошками лакомятся остатками прямо на столе! Они влезли через окно без сетки. Пришлось их троих оставить себе. Пепе привела гостей на ужин, а они в итоге стали нашими соседями! © Dorothy_Zbornak1978 / Reddit
  • На работе кошмар, денег нет, с жильем проблема. Иду в печальных мыслях, вижу — на обочине котенок чуть живой. Подобрала, последние деньги, которых нет, отдала на лечение. А потом вдруг оказалось, что все правильно сделала: после этого случая все наладилось. Видимо, жизнь меня проверяла. А кот оказался офигенный, каждый день поражаюсь, как можно было такого найти. © Подслушано / Ideer
  • У меня была собака, которая любила есть вместе с нами. Например, если мы ужинали в гостиной перед теликом, она бежала к своей миске на кухне, брала еду, приносила и жевала прямо на полу перед нами — будто у нас семейный ужин. А потом пялилась на нас, как будто хотела поболтать. © Unknown author / Reddit
  • У каждой собаки есть свой сигнал, что пора идти на улицу. Мой пес подбегал ко мне и гавкал. Как-то смотрели фильм, а он ходит по комнате и лает. Встаю, чтобы выпустить его, а он — прыг на мой стул и лежит! Обхитрил, чтобы занять мое место. © DrCrucible / Reddit
  • Недавно прочитал, что смекалку собаки можно проверить так: накидываешь ей на голову ткань и засекаешь, как быстро она ее скинет. Сделал это со своим псом — в итоге он замер на 10 секунд, а потом и вовсе решил прилечь с тканью на голове! Я чуть со смеху не лопнул! © dancindani / Reddit
  • У меня живет черепаха — очень дружелюбная. С тех пор как мой сын начал ползать, она таскается за ним по дому, как щенок. Сыну уже семь, а черепаха все так же ходит только за ним и лезет на колени, когда он садится. Мой сын — будто заклинатель черепах! © LemonFly4012 / Reddit
  • Переехал в новую квартиру, занес последнюю коробку, закрыл дверь и вдруг понял, что не вижу свою собаку. Искал везде — под кроватью, за мебелью. Она весом 40 фунтов, не иголку же в стоге сена искать! В крохотной квартире ее не нашел. Выбежал наружу, обегал все вокруг — паника, чуть не плачу. Вернулся, схватил бумагу для объявлений о пропаже, сел на диван. И тут из-под одеяла высунулся нос собаки. Оказалось, она зарылась между пушистыми подушками старого дивана — с виду и не скажешь, что там собака! Это стало ее любимым укрытием. © Unknown author / Reddit
  • Подруга завела дорогую собаку — басенджи. Покупает корм за 5 тысяч —100% мясо и овощи. Смотрим как-то вечером кинцо, и тут вижу — собака ест наши чипсы. Стащила целую пачку. Это же вредно! Говорю подруге и офигеваю. А она выдает спокойно так: «Ой да ладно, это у собачки любимое лакомство. Я ей часто даю чипсики». Кормить собаку специальным кормом и давать по пачке чипсов? Я промолчала.
  • Когда моя кошка чувствует, что я ее игнорирую (например, моюсь в душе, ем или болтаю по телефону), она хватает игрушку в зубы и таскает по дому, пока не замечу ее стараний. Оставляет их у душа, на подушке, у двери — везде. Это всегда умиляет, но в прошлом месяце она притащила мне ночью настоящую мышь! © strawberrymooon / Reddit
  • Недавно я коротко подстригся и, довольный, пришел домой похвастаться перед семьей. Подошел к своему коту, спросил: «Нравится?» А он как заорет — будто отвечает: «Нееееет!», дважды мотнул головой и дернул на кухню. Мы с мамой посмеялись от души! © filmnoirfatale / Reddit

А вот еще одна интересная статья с историями про то, как любимые питомцы проявляют смекалку.

Комментарии

Уведомления
Ilona Staller
15 часов назад

Моему рыжему господину можно всё. Лежать н.а столе, точить когти о мебель, орать по ночам, требуя внимания и копать в абсолютно чистом горшке для этого же. Потому что люблю.

-
-
Ответить

Похожее