12 историй о том, почему мы иногда не понимаем мужчин

Все мы по-разному подходим к решению повседневных задач дома, на работе и отдыхе. Но порой встречаешь человека и понимаешь, что его логика похожа на весьма запутанную линию. Мы не cмогли пройти мимо историй о мужчинах, за чьей мыслью уследить непросто, и чьи поступки вызывают то улыбку, то недоумение.

«Увидел этот почтовый ящик недалеко от дома моих бабушки и дедушки. Его поставил себе парень, который работает мастером по ремонту бытовой техники»

У нас трое погодок. Собрался муж на выходные к своей маме, я попросила его взять нас с собой. Он отбрыкивается, мол, от вас только беспорядок в машине. Но на утро заявил, что старшая дочь, так и быть, с ним поедет. «В смысле? — говорю. — Младшие, на минутку, тоже твои дети, вот всех и бери». А мой гаврик и заявил: «Мне этих двух не надо, потому что я у тебя только одного ребенка просил, а этих ты для себя рожала». Собрался, дочку взял и уехал. © Мамы Калининграда, Детские пособия / VK

Загадочная история вещей в мужском шкафу

«Мне поручили поубирать в подвале, но я нашел свой старый работающий трек, и уборка застопорилась»

«Папа подарил нам с сестрой по набору „женских штучек“ перед поступлением в вуз»

© aubreyhirsch / Twitter Jul 2 часа назад Поблагодари папу, он - молодец. Молоток под рукой - это всегда нужно и пригодится. Мой муж ржёт надо мной, что со мной в зомби апокалипсис не пропадёшь. А это университет! - - Ответить

Муж — любитель покритиковать. Испекла я тут яблочный пирог, а он пробует и говорит: «Верхушка так себе, низ подгорел, яблоки не карамельные...» Выбесил меня, я и не выдержала: «Последние 12 лет ты только и делаешь, что цепляешься ко всем моим словам и поступкам! А он выдал: «Вообще-то мы 11 лет вместе...» © Мамдаринка / VK

«Муж купил себе эту рубашку. У меня просто нет слов...»

Даже неудачную татуировку можно превратить в шедевр

«Не судите строго, мне было 18».

Ходили тут с мужем на корпоратив от его работы. Весь вечер я как на иголках: как только к мужу подходила определенная коллега, он краснел. Я еле сдерживалась, откуда такая эмоциональная реакция на эту барышню? Устраиваю дома разбор полетов, а муж мне: «Аня, да у нее дома 5 кошек, а у меня на них аллергия! Как думаешь, почему я краснел?» Действительно. © Мамдаринка / VK

«Решил проверить вентиляционную трубу на чердаке, но мой план провалился в прямом и переносном смысле. Надеюсь, жена не заметит вот это на потолке в ванной...»

«Я решил отправить маме картонную фигуру самого себя, чтобы создать ощущение, что я все-таки смог приехать на праздники»

Пару дней назад я ездила в торговый центр и купила дорогую кофту, на которую давно облизывалась. Приезжаю домой в этой кофте, радостно кружусь перед мужем и спрашиваю: «Ну как я тебе?» Он на секунду отвлекся от компьютера и ответил: «Прическа хорошая, тебе идет!» Но я не делала себе никакой прически... © Палата № 6 / VK

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