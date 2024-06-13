12 персонажей, которых сыграли разные актеры. И отличаются они друг от друга как небо и земля

Киношники частенько выпускают ремейки культовых фильмов в надежде, что новинка станет такой же популярной, как и оригинал. Вот несколько героев, которых на экране воплотили разные актеры и каждый привнес в образ что-то свое.



Коко Шанель

Кинематографисты обожают рассказывать историю стильной Коко Шанель, которая построила свою модную империю. Существует множество фильмов о культовой создательнице «маленького черного платья». Среди них выделяются «Коко до Шанель», где главную героиню сыграла Одри Тоту, и «Коко Шанель и Игорь Стравинский» с Анной Муглалис в главной роли. Недавно вышел сериал «New Look: Революция стиля» о жизни известных кутюрье, где Коко играет Жюльет Бинош. Жюльет, по мнению критиков, идеально подошла для роли дизайнера, да и сам сериал достоин всяческих похвал.

Наполеон Бонапарт

Лучшим Наполеоном в интернете считают Рода Стайгера из фильма «Ватерлоо». На втором месте — звезда комедий Кристиан Клавье, которого зрители назвали «неподражаемым» Бонапартом. Новинка с Хоакином Фениксом не вызвала столько восторгов. Зрители считают, что актер сыграл просто ужасно. Сам фильм набрал на Rotten Tomatoes удивительно низкий рейтинг.

Жанна Дюбарри

Как персонаж Жанна Дюбарри появлялась на экране не так часто. В фильме «Мария-Антуанетта» ее сыграла француженка Азия Ардженто. В 2023 году вышел отдельный фильм, повествующий о любви Людовика XV и его фаворитки. Там роль графини Дюбарри сыграла Майвенн Лё Беско. Главным минусом этого фильма критики назвали отсутствие химии между главными героями. Они решили, что Майвенн не хватило опыта для такой объемной исторической фигуры. Сама звезда свежей картины, Майвенн, призналась, что вдохновлялась игрой Азии Ардженто из фильма Софии Копполы.

Русалочка

В 2018 вышла картина «Рассказы Русалочки» с Поппи Дрейтон. Фильм в прокате провалился, а игру актеров назвали ужасной. А вот мюзикл 2023 года с Холли Бейли получил хорошие отзывы и полюбился зрителям. Игру юной актрисы назвали «хорошей». И это все несмотря на то, что экранизация сказки вызвала много споров в интернете, особенно по поводу выбора актрисы на главную роль.

Эмма Морли («Один день»)

Фильм с Энн Хэтэуэй «Один день» можно легко назвать классикой романтических комедий. Однако в 2024 году вышел ремейк в виде сериала, который мгновенно полюбился зрителям и обогнал оригинал по рейтингу.

Шон Мерфи («Хороший доктор»)

Мало кто знает, что сериал «Хороший доктор» с Фредди Хаймором — ремейк южнокорейской дорамы с Чу Вон в главной роли. Картину пересняли в четырех странах, и каждый актер привнес в характер героя что-то свое. Но некоторые зрители считают, что оригинал чуть ли не в сто раз лучше, чем западная адаптация. Персонажи в американской версии, по их мнению, получились грубыми.

Ирулан Коррино («Дюна»)

По мнению некоторых зрителей, Флоренс Пью — хорошая актриса, но не годится на роль принцессы. Некоторые высказывались еще резче, призывая дать Флоренс и другим актерам награду за худшую игру за их постное лицо. Также фанаты истории отметили, что актриса не подходит на роль внешне. Ирулан из фильма 1984 года в исполнении Вирджинии Мэдсен выглядит более величественно и соответствует описанию из книги.

Альберт Эйнштейн

Зрители считают, что создатели «Оппенгеймера» очень хорошо прорисовали второстепенных персонажей. Среди них — Альберт Эйнштейн в исполнении Тома Конти. В целом фигура физика довольно часто появляется в популярной культуре. Например, в 2018 году вышел сериал «Гений», который заработал рейтинг 8.2. Там гениального физика сыграл Джеффри Раш.

Юлий Цезарь

Юлий Цезарь — одна из самых известных исторических личностей, образ которого не раз воплощали на экране. В фильме «Клеопатра» (1963) роль исполнил Рекс Харрисон, и его игру высоко оценили зрители и критики. Джереми Систо воплотил более драматический образ римского полководца, а зрители дружно признали его очень талантливым. А вот Ален Шаба из «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра» расположился в конце списка.

Геракл

По мнению некоторых зрителей, культовый Геракл — персонаж в исполнении Кевина Сорбо в сериале «Удивительные странствия Геракла». Фильм с Дуэйном Джонсоном получил смешанные отзывы критиков, однако игру самого актера оценили положительно, посчитав, что харизма у него льется через край. В 2014 году вышла картина «Геракл: Начало легенды», где главную роль исполнил звезда «Сумерек» Келлан Латс. Зрители не оценили его игру, посчитав, что он воплотил в жизнь не Геракла, а просто парня из качалки.

Роберт Оппенгеймер

В 2023 году на экраны вышел фильм «Оппенгеймер». Картина получила семь наград премии Оскар, включая статуэтку за «Лучшую мужскую роль», которой удостоился Киллиан Мерфи. Мало кто знает, что Роберта Оппенгеймера ранее играли другие актеры, например, Дуайт Шульц в картине «Создатели тени».

Филип Марлоу

Историю о частом детективе Филипе Марлоу не раз экранизировали. Одним из самых запоминающихся воплощений этого персонажа стал Дик Пауэлл в фильме «Это убийство, моя милочка». Недавно на экраны вышел фильм «Марлоу», где главного героя сыграл Лиам Нисон, однако фильм получил низкие рейтинги.