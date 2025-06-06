14 актеров, которых мы с трудом узнали в новых ролях

Пожалуй, одним из самых ярких образов, созданных актером, стал майор Гром — супергерой, который перешел на экран со страниц комиксов. При этом Жизневскому с тем уже успехом удается играть и беззаботных парней. Именно его вы видели в роли Трубадура в современном фильме «Бременские музыканты», а на заре своей карьеры актер сыграл студента Ваню в киноленте «Дикари», где его коллегами по съемочной площадке были Гоша Куценко и Марат Башаров.