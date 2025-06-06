14 актеров, которых мы с трудом узнали в новых ролях
Существует немало актеров, стопроцентно узнаваемых в любой роли. Аль Пачино или Роберт де Ниро на экране опознаются безошибочно. Но есть те, которые берут таинственностью: зрители не сразу понимают, кто перед ними. А потом спорят — попал ли исполнитель в новый образ или не слишком убедительно изменил амплуа. Знакомимся с актерами-хамелеонами, они вас точно удивят!
Юра Борисов
Во втором сезоне фантастического сериала «Эпидемия» актер предстал в образе брутального сержанта Жени, а в экранизации повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед» сыграл космического пирата Глота. В 2025-м году зрители оценили работу Юры Борисова в фильме «Пророк. История Александра Пушкина», где он исполнил роль великого поэта.
Тихон Жизневский
Пожалуй, одним из самых ярких образов, созданных актером, стал майор Гром — супергерой, который перешел на экран со страниц комиксов. При этом Жизневскому с тем уже успехом удается играть и беззаботных парней. Именно его вы видели в роли Трубадура в современном фильме «Бременские музыканты», а на заре своей карьеры актер сыграл студента Ваню в киноленте «Дикари», где его коллегами по съемочной площадке были Гоша Куценко и Марат Башаров.
Константин Хабенский
В детском фильме «Сказка. Есть», в котором одна девочка попала в мир игрушек, актер исполнил роль Энциклопедического Словаря. В сериале «Метод» зрители увидели его в роли следователя Родиона Меглина — неординарной личности с весьма своеобразным подходом к работе. А в спортивной драме «Чемпион мира» Хабенский появился в образе гроссмейстера Виктора Корчного.
Гоша Куценко
Брутальный бритоголовый Гоша разностороннее, чем многие его привыкли воспринимать. Он удивил зрителей, сыграв романтичного борца с Тьмой Игната в экранизации «Ночного дозора». В парике его не все узнали. В историческом детективе «Турецкий гамбит» — он беспощадный янычар. А в фильме про футбол начала XX века «Гарпастум» Куценко примерил на себя образ знаменитого поэта Александра Блока.
Александр Домогаров
Молодой Домогаров ассоциировался у зрительниц с персонажем экранизаций Александра Дюма. А он сам себя в актерские рамки не загонял. В сериалах «Королева Марго» и «Графиня де Монсоро» он убедительно предстал в образе графа де Бюсси — сердцееда и дуэлянта. В остросюжетном фильме «Я — кукла» Домогаров совсем другой — отважный и решительный. А в драме «Большой» — он повидавший многое, где-то грустный, где-то задумчивый ветеран балета.
Ольга Кузьмина
никакущая, но усиленно кем-то пропихиваемая во все мало-мальски значимые проекты
Многие из нас запомнили эту актрису в роли наивной официантки Насти из сериала «Кухня». Но на самом деле в ее творческой биографии более 40 киноработ, включая певичку варьете Розочку в сериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика». А еще именно Ольга Кузьмина подарила свой голос главному герою фильма «Чебурашка», который вышел на экраны в 2023-м году.
Марк Эйдельштейн
На счету у юного актера еще не так много работ, но уже сейчас видно, что он легко может перевоплощаться в самых разных героев. Только посмотрите на созданные им образы математика Григория Перельмана в «Витринном экземпляре» и школьника Коли Герасимова в «Сто лет тому вперед».
Юлия Снигирь
Юлию Снигирь в образе Маргариты активно обсуждали весь прошлый год. Зрители спорили — удачно ли она показала на экране главную героиню творчества Булгакова. Но на ролях загадочных женщин актриса не останавливается. Многим она памятна по роли боевой Рады Гаал в двух частях блокбастера «Обитаемый остров». А в трагикомедии «Кококо» Снигирь — робкая.
Юрий Колокольников
В комедийном сериале «Беспринципные» актер сыграл столичного архитектора Романа. В одном из самых популярных сериалов всех времен «Игра престолов» актер перевоплотился в предводителя племени Одичалых. В сказке «По щучьему велению» зрители увидели Юрия Колокольникова в роли иностранного лорда.
Юрий Чурсин
Экранизация «Трех мушкетеров» 2013-го года провалилась в прокате, но мы бы все равно пересмотрели этот фильм только для того, чтобы влюбиться в харизматичного Юрия Чурсина в роли Атоса. Поклонники современных сериалов наверняка видели этого актера в сериале «Доктор Преображенский» в образе психиатра Эдуарда Борисовича, а на заре карьеры Чурсин примерил на себя роль промоутера в костюме креветки в киноальманахе «Короткое замыкание».
Ольга Медынич
В историческом сериале «Великая» актриса исполнила роль Елизаветы Романовны Воронцовой, фаворитки Петра lll. А в сериалах «Волшебный участок» и «Вампиры средней полосы» ей достались роли Снежной королевы и своенравной графини Ольги.
Иван Янковский
В 2022-м году на экраны вышел фильм «Союз спасения. Время гнева», где актер исполнил роль декабриста Михаила Бестужева-Рюмина. А в следующем году зрители увидели Янковского еще в двух образах — Вовы Суворова в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и следователя Евгения Бокова в «Фишере».
Павел Прилучный
Зрители привыкли к харизматичному и напористому Прилучному в сериале «Мажор». Но он доказал, что может быть разным. В сериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика» актер предстал в образе ранимого Леонида Утесова — знаменитого певца. А в следующем году кинохитом обещает стать киноверсия истории жителей деревни Простоквашино. И там в образе папы Дяди Федора Прилучного совершенно не узнать. Любопытно посмотреть, как он будет угрожать телевизору, в котором «дядя с большими ушами».
Кирилл Кяро
Зрители, полюбившие фантастический сериал «Эпидемия», переживали за судьбу Сергея, спасающего себя и свою семью от распространяющегося повсюду вируса, а поклонники киноленты «Диагноз «Везучая» посмеивались над приключениями бухгалтера-недотепы Антона. Кроме того, в копилке актерских работ Кирилла Кяро есть образ дальнобойщика, созданный им в фильме «Далекие близкие».
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